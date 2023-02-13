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Отключения света в Одессе 13 февраля: будут по графикам или не будет вовсе?

Отключения света в Одессе 13 февраля: будут по графикам или не будет вовсе?

В понедельник, 13 февраля, свет в Одессе отключать не должны. Но, если нагрузки в определенных местах превысят допустимые, в таком случае энергетики задействуют плановые графики.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Нет лимитов – нет и отключений

В сообщении говорится, что на 13 февраля НЭК «Укрэнерго» не предоставляла ограничения потребления электроэнергии.

Это позволяет сегодня, в понедельник, 13 февраля, не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Но энергетики сразу делают оговорку:

«Однако при перегрузке сетей могут быть ограничены стабилизационные графики».

На случай отключений света с их графиком можно познакомиться по этой ссылке.

В Украине снизился дефицит электроэнергии

В Украине 11 февраля заработали два блока на АЭС, поэтому дефицит электрогенерации снизится, — сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

«Они (энергоблоки — ред.) очень существенно снизят дефицит в самой энергосистеме с точки зрения генерации. Это очень важное решение, важное событие сегодня. Я уверен, что сокращение дефицита испытают, прежде всего, наши граждане», — рассказал он.

«Дефицит генерации, наряду с проблемами передачи электроэнергии, являются основными двумя причинами с точки зрения ограничения подачи электричества для потребления», — объяснил Галущенко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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