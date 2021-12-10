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Отключения света в Одессе 11 декабря: какие дома ждет субботний блэкаут

Отключения света в Одессе 11 декабря: какие дома ждет субботний блэкаут

В субботу, 11 декабря 2021 года, некоторых одесситов ждет очередной блэкаут, несмотря на выходной день. Правда, домов где отключат свет в субботу, не так уж много.

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По информации сайта “Блэкаут”, который ссылается на компанию “ДТЭК Одесские электросети”, света не будет по следующим адресам:

  • Байдарочный переулок

3

С 09:00 по 19:00

  • Дача Ковалевского улица

7/1

С 09:00 по 19:00

  • Лодочный переулок

1, 15А, 3, 4, 5, 5а, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 8

С 09:00 по 19:00

  • Садиковська вулиця

31

С 09:00 по 19:00

  • Якорный переулок

3, 5

С 09:00 по 19:00

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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