Отключения света в Одессе 11 декабря: какие дома ждет субботний блэкаут

В субботу, 11 декабря 2021 года, некоторых одесситов ждет очередной блэкаут, несмотря на выходной день. Правда, домов где отключат свет в субботу, не так уж много.
По информации сайта “Блэкаут”, который ссылается на компанию “ДТЭК Одесские электросети”, света не будет по следующим адресам:
- Байдарочный переулок
3
С 09:00 по 19:00
- Дача Ковалевского улица
7/1
С 09:00 по 19:00
- Лодочный переулок
1, 15А, 3, 4, 5, 5а, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 8
С 09:00 по 19:00
- Садиковська вулиця
31
С 09:00 по 19:00
- Якорный переулок
3, 5
С 09:00 по 19:00