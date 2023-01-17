Отключения света: сколько электроэнергии не хватает Одессе и когда вернут графики

В Одесской области сейчас существенный дефицит электроэнергии из-за последней атаки россиян на энергоинфраструктуру. Лимиты мощности для области, итак небольшие, стали еще меньше.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские Электросети.

В компании рассказали, что в результате ракетной атаки 14 января атаки «Укрэнерго» уменьшило количество электроэнергии, которую может использовать Одесская область.

По состоянию на 17 января ДТЭК Одесские электросети получили распоряжение на ограничения, составляющие половину нормального потребления области.

При этом критическая инфраструктура, к которой не применяются отключения, использует почти половину всей доступной электроэнергии.

При таких условиях соблюдать графики невозможно, поскольку не хватает доступной мощности. Поэтому в области продолжают действовать экстренные отключения.

В графики можно будет вернуться только тогда, когда уменьшится дефицит, а «Укрэнерго» сможет предоставить большие лимиты потребления для Одесщины.

Энергетики работают над стабилизацией ситуации, чтобы как можно скорее вернуться к прогнозируемым графикам отключений.

На фото: разрушенная рашистами 14 января украинская теплоэлектростанция