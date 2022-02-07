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Отключения света в Одессе 8 февраля: каким улицам и домам не повезло во вторник

Отключения света в Одессе 8 февраля: каким улицам и домам не повезло во вторник

В вторник, 8 февраля 2022 года, без электроснабжения останутся некоторые одесские улицы и дома.

Рецепты

Как сообщает сайт «Блэкаут», ссылаясь на информацию компании ДТЭК «Одесские электросети», свет отключат по таким адресам:

  • 2-й переулок Черепановых

9, 9А

С 09:00 по 19:00

  • Академика Вавилова улица

34

С 09:00 по 17:00

  • Академика Королёва улица

85, 85/, корп.1, корп.2, 85/2, 85/3

С 09:00 по 17:00

  • Вознесенский переулок

26

С 08:30 по 19:00

  • Волжский переулок

1, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22

С 08:30 по 19:00

  • Дальницкая улица

31, 31А, 37, 37А, 39, 41

С 09:00 по 18:00

  • Елисаветградский переулок

3, 4, 5, 8/, корп.10, 8/10, 9

С 08:30 по 19:00

  • Среднефонтанская улица

4, 10, 12, 14, 14а

С 08:30 по 19:00

  • Черепановых улица

12

С 09:00 по 19:00

  • Якова Бреуса улица

63/, корп.1, 63/1

С 09:00 по 19:00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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