Отключения света в Одессе 8 февраля: каким улицам и домам не повезло во вторник

В вторник, 8 февраля 2022 года, без электроснабжения останутся некоторые одесские улицы и дома.
Как сообщает сайт «Блэкаут», ссылаясь на информацию компании ДТЭК «Одесские электросети», свет отключат по таким адресам:
- 2-й переулок Черепановых
9, 9А
С 09:00 по 19:00
- Академика Вавилова улица
34
С 09:00 по 17:00
- Академика Королёва улица
85, 85/, корп.1, корп.2, 85/2, 85/3
С 09:00 по 17:00
- Вознесенский переулок
26
С 08:30 по 19:00
- Волжский переулок
1, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22
С 08:30 по 19:00
- Дальницкая улица
31, 31А, 37, 37А, 39, 41
С 09:00 по 18:00
- Елисаветградский переулок
3, 4, 5, 8/, корп.10, 8/10, 9
С 08:30 по 19:00
- Среднефонтанская улица
4, 10, 12, 14, 14а
С 08:30 по 19:00
- Черепановых улица
12
С 09:00 по 19:00
- Якова Бреуса улица
63/, корп.1, 63/1
С 09:00 по 19:00
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