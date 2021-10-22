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Отключения света 23 октября: какие улицы в Одессе останутся в субботу без электричества

Отключения света 23 октября: какие улицы в Одессе останутся в субботу без электричества

Завтра, в субботу, 23 октября, в Одессе из-за плановых работ останутся без электроснабжения более сотни улиц.

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Об этом информирует сайта «Блэкаут» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети».

Так, без света останутся следующие адреса:

 

Княжеская улица

3, 3/5, 2, 4, 5, 9, 10, 11

С 09:00 по 19:00

Михаила Грушевского улица

43, 43А, 45, 45/3, 47

С 09:00 по 21:00

Новосельского улица

1, 2, 8, 10, 12

С 09:00 по 19:00

Пастера улица

4, 1/3, 2

С 09:00 по 19:00

Промышленная улица

28а, 32е, 30, 30б, 30в, 30г, 30д, 28б, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32

С 09:00 по 21:00

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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