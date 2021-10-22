Отключения света 23 октября: какие улицы в Одессе останутся в субботу без электричества

Завтра, в субботу, 23 октября, в Одессе из-за плановых работ останутся без электроснабжения более сотни улиц.
Об этом информирует сайта «Блэкаут» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети».
Так, без света останутся следующие адреса:
Княжеская улица
3, 3/5, 2, 4, 5, 9, 10, 11
С 09:00 по 19:00
Михаила Грушевского улица
43, 43А, 45, 45/3, 47
С 09:00 по 21:00
Новосельского улица
1, 2, 8, 10, 12
С 09:00 по 19:00
Пастера улица
4, 1/3, 2
С 09:00 по 19:00
Промышленная улица
28а, 32е, 30, 30б, 30в, 30г, 30д, 28б, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32
С 09:00 по 21:00