Отключения света 16 мая: кому следует подготовиться

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 16 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 23:00 до 03:00 свет отключат по таким адресам:

10-ая Линия (на житловому масиві): 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 15а, 11А, 20

11-а Линия ((на жилмассиве): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12-я Суворовская улица: 14, 16, 17, 18, 19, 17_1, 21а, 14а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24

14-а Лінія (на жилмассиве): 13, 23, 15а, 15, 17, 19, 21

2-й Воронежский переулок: 1

2-й Керченский переулок: 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 2, 3, 4, 5, 6, 1А, 7, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

22-а Линия (на жилмассиве): 2, 4

23-а Линия (на жилмассиве): 2, 4, 6

24-а Линия (на жилмассиве): 1, 3, 5, 7

25-а Линия (на жилмассиве): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 20а, 24, 24а

26-а Линия (на жилмассиве): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 16, 3а, 11а, 10а, 19а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

27-а Линия (на жилмассиве): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 17А, 23, 3а, 4а, 9а, 8а, 24, 25, 26

28-а Лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 8_2, 15_1, 13а, 1а, 7а, 15, 18, 20, 22

29-ая Линия (на жилмассиве): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11б, 12а, 5_2, 11, 16А, 7а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3_3, 16, 2Б, 1А, 3А, 1б, 2В, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А

30-А Линия (на жилмассиве): 1, 3, 5, 7, 8, 10, 1а, 8а, 12, 3А, 14, 8Б

32-я линия: 1, 4, 10А, 11а, 16_1, 9, 16А, 10, 11, 12, 14, 4а

33-я линия: 2, 3

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11А, 18, 22Б, 1Б, 21А, 6А, 26а, 19, 21, 22, 26, 4а

С 23:00 по 03:00

40-летия Обороны Одессы улица: 2, 4, 8

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18а, 5А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13_1, 13_2, 22а, 17А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 20, 22, 23, 24, 20А, 15, 16, 17, 18, 21

8-а Лінія (на жилмассиве): 20, 21, 22, 23, 24, 23_, 19

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

11, 12, 13, 14, 15, 20А, 18а, 16А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Академика Заболотного улица: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 18А, 39А, 13А, 43А, 20, 33_1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 55, 332

Воронежская улица: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 12а, 8_2, 20а, 20, 13а

Генерала Бочарова улица: 2, 13, 21, 22, 28, 21А, 18А, 24_26, 22а, 35, 45, 53, 55, 49а

Героев обороны Одессы улица: 16, 18, 20, 24, 26, 52А, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

С 23:00 по 03:00

Давида Ойстраха улица: 1, 24_1, 21, 22, 7А, 24, 2, 23, 5, 20, 24_3, 4, 13, 24_2, 3

Десантный бульвар: 1, 4, 6, 16, 18

Днепровская улица: 108

Добровольского проспект: 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 118, 149_2, 149_4, 109А, 147_2, 151_1, 71А, 120, 151_5, 147_1, 151_4, 151_3, 149_1, 149_3, 151_2, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 132, 134, 136, 138, 141, 143, 145, 153, 155

Жолио-Кюри улица: 62, 24А, 36, 52, 68, 22а, 22, 72, 60, 43, 43а, 26, 24, 70, 64

Капитана Кузнецова улица: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 89а, 30А, 37А, 29А, 91Б, 48а, 33А, 32А, 39А, 55Б, 42А, 54А, 91А, 32_1, 108, 31А, 22В, 26А, 110, 112, 114

Керченская улица: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 77А, 76а, 118А, 82а, 72А, 84А, 105А, 109А, 63а, 59А, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188

Кишинёвская улица: 10

Крымская улица: 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 84

С 23:00 по 03:00

Курская улица: 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 167б, 139г, 147а, 153, 123а, 155А, 161а, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 161_1

Леси Украинки улица: 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 66, 80Б, 64А, 84А, 68, 82Б, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122

Лесная улица: 2, 4, 6, 8, 10, 12

Марсельская улица: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 2а, 24, 26, 28, 30, 31

Махачкалинская улица: 6, 9, 11, 17, 18, 4а, 10

Орловская улица: 42а, 35а, 31, 20, 44, 37, 54, 23, 25, 33, 40, 31а, 33а, 22а, 50, 28, 55, 21, 57, 46, 43, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 38, 42, 41, 51, 22, 49, 35, 47, 47а, 23а

Паустовского улица: 31_1, 2, 29

Переулок Ивана Франко: 73А

Ростовская улица: 4, 6, 67, 69, 70, 81/1, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129

Садовая улица: 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 11а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Семена Палия улица: 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 88, 72_1, 84_1, 94, 96, 98, 100, 108, 118, 84_2

Трасса здоровья: 5, 16, 5б, 5А, 12, 14, 10а, 9, 10, 18

Тульская улица, 3а, 1, 3, 13

Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

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