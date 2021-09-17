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Отключения электроэнергии в Одессе 18 сентября: где не будет света

Отключения электроэнергии в Одессе 18 сентября: где не будет света

Завтра, в пятницу, 17 сентября, в Одессе ожидается очередное массовое отключение электричества.

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Как сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети», без света могут остаться следующие адреса:

1-й Орловський

2, 4, 6

С 09:00 по 17:00

10-ая Лінія на житловому масиві

34, 34А

С 09:00 по 17:00

11-а Лінія на житловому масиві

27, 28, 28А, 29, 31, 35

С 09:00 по 17:00

13-а Лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12

С 09:00 по 17:00

15-а Лінія на житловому масиві

1, 3, 5, 7, 9

С 09:00 по 17:00

19-а Лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 3А

С 09:00 по 17:00

Жолио-Кюри улица

28, 32, 36, 38, 39, 40, 32а/с, 44А, 42, 46, 48, 50

С 09:00 по 17:00

Курская улица

99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 99а, 115, 113а, 107а

С 09:00 по 17:00

Орловская улица

7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13

С 09:00 по 17:00

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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