Отключения электроэнергии в Одессе 18 сентября: где не будет света

Завтра, в пятницу, 17 сентября, в Одессе ожидается очередное массовое отключение электричества.
Как сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети», без света могут остаться следующие адреса:
1-й Орловський
2, 4, 6
С 09:00 по 17:00
10-ая Лінія на житловому масиві
34, 34А
С 09:00 по 17:00
11-а Лінія на житловому масиві
27, 28, 28А, 29, 31, 35
С 09:00 по 17:00
13-а Лінія на житловому масиві
1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12
С 09:00 по 17:00
15-а Лінія на житловому масиві
1, 3, 5, 7, 9
С 09:00 по 17:00
19-а Лінія на житловому масиві
1, 2, 3, 3А
С 09:00 по 17:00
Жолио-Кюри улица
28, 32, 36, 38, 39, 40, 32а/с, 44А, 42, 46, 48, 50
С 09:00 по 17:00
Курская улица
99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 99а, 115, 113а, 107а
С 09:00 по 17:00
Орловская улица
7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13
С 09:00 по 17:00