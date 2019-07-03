Отключение воды в жилмассиве «Слободка» г.Одесса в ночь на 5 июля 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по ремонту задвижки диаметром 1200 мм по адресу: ул.Агрономическая, 203
В связи с этим, с 23:00 4 июля до 07:30 5 июля 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города и области:
- ж/м «Слободка»,
- ж/м «Новая Слободка»,
- ж/м «Застава-1,
- ул. Химическая,
- Киевское шоссе,
- санаторий «Хаджибей»,
- пос. Сахарный,
- ул. Николая Боровского,
- ул. Промышленная,
- ул. Пестеля,
- ул. Парковая,
- ул. Грушевского.
А также
- с. Усатово,
- ж/д станция Усатово,
- с. Нерубайское,
- с. Большая Балка,
- пос. Нати.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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