Отключение воды в ж/м Таирова г.Одесса 21 июня 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене трех задвижек диаметром 250 мм по адресу пр. Академика Глушко, 18а.
В связи с чем, 21 июня 2019 года с 09:30 до 22:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Глушко, 16-26,
- Костанди, 162/1-194, 199-225;
- Ильфа и Петрова, 11а-19,
- Академика Королева, 42-70,
- Левитана, 101-147,
- 10-17 Линии Люстдорфской дороги.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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