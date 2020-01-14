Отключение воды в Суворовском районе Одессы 15 января

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций о проведении работ по замене задвижки диаметром 600 мм по адресу ул.Семена Палия, 25.
В связи с этим 15 января 2020 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Крымская, 56-70;
- Семена Палия, 80-96, 25, 103-В, 141-151;
- Академика Заболотного, 35-55;
- Марсельская, 35-37;
- 40 лет Обороны Одессы, 8;
- Десантный бульвар 1-3, 2-18;
- Южная дорога, 5а;
- с.Крыжановка 1-3 (Лиманский район).
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Фото: newsone.ua
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