Отключение воды в Суворовском районе Одессы 15 января

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций о проведении работ по замене задвижки диаметром 600 мм по адресу ул.Семена Палия, 25.

В связи с этим 15 января 2020 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Крымская, 56-70;

Семена Палия, 80-96, 25, 103-В, 141-151;

Академика Заболотного, 35-55;

Марсельская, 35-37;

40 лет Обороны Одессы, 8;

Десантный бульвар 1-3, 2-18;

Южная дорога, 5а;

с.Крыжановка 1-3 (Лиманский район).

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Фото: newsone.ua

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