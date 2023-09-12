Отключение воды в Одессе и пригороде 13-14 сентября: в части Хаджибейского района воды не будет почти сутки

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:
- с 09:00 13 сентября до 06:00 14 сентября 2023
будет прекращена подача воды потребителям жилого массива «Застава-2» и улиц Дальницкая, Бугаевская, Стуса, Колоническая, Бабеля, Спутников, Радиальная, Строительная, Радио, Артезианская, Майские переулки;
- 13 сентября 2023 года с 00:30 до 23:00
будет прекращена подача воды потребителям с. Новые Беляры, с.Сычавка, с. Визирка, с. Булдынка Одесского района.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
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