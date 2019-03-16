﻿ Отключение воды в городе Одесса 19 марта 2019 года - Одесская Жизнь

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене 2-х запорных кранов диаметром 300 мм по адресу ул. Львовская угол ул. Тимирязева,
В связи с чем, 19 марта 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Львовская,
- Тимирязева,
- Костанди,
- Марии Демченко,
- Долгая,
- Елочная,
- Вавилова,
- Тепличные переулки,
- Дача Ковалевского,
- Макаренко,
- Писарева,
- Рыбачья,
- Фонтанская дорога, 70-120 и 145-165;
- Гаршина,
- Ореховая,
- Офицерская,
- Садовского,
- Саксаганского,
- Амундсена.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Район новой слободки нет воды с 15 марта с 9:00 и на 7:45 утра 17 марта в кранах нет воды. Хотя вчера 16марта звонила на горячую линию был ответ – вода будет в течении дня, открываем закрылки. Все запасы воды закончились. В нашем районе только два магазина, где можно купить питьевую воду,которая стоит 30 грн. Мне на семью из четырёх человек, вчера понадобилось три баклажки на сутки по 6 литров, без учёта санузла. Интересно сегодня опять будут врать о включении.