﻿ Отключение воды в городе Одесса 19 марта 2019 года - Одесская Жизнь

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Отключение воды в городе Одесса 19 марта 2019 года

Отключение воды в городе Одесса 19 марта 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене 2-х запорных кранов диаметром 300 мм по адресу ул. Львовская угол ул. Тимирязева,

В связи с чем, 19 марта 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Львовская,
  • Тимирязева,
  • Костанди,
  • Марии Демченко,
  • Долгая,
  • Елочная,
  • Вавилова,
  • Тепличные переулки,
  • Дача Ковалевского,
  • Макаренко,
  • Писарева,
  • Рыбачья,
  • Фонтанская дорога, 70-120 и 145-165;
  • Гаршина,
  • Ореховая,
  • Офицерская,
  • Садовского,
  • Саксаганского,
  • Амундсена.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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Светлана
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Светлана

Район новой слободки нет воды с 15 марта с 9:00 и на 7:45 утра 17 марта в кранах нет воды. Хотя вчера 16марта звонила на горячую линию был ответ – вода будет в течении дня, открываем закрылки. Все запасы воды закончились. В нашем районе только два магазина, где можно купить питьевую воду,которая стоит 30 грн. Мне на семью из четырёх человек, вчера понадобилось три баклажки на сутки по 6 литров, без учёта санузла. Интересно сегодня опять будут врать о включении.

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23 часов назад

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