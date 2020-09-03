Отключение воды в части Приморского района Одессы 4 сентября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 200 мм по адресу ул.Маршала Говорова, 10/6
В связи с чем, 4 сентября 2020 года с 09:00 до 19:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- пр-т Шевченко, 6-10/10,
- Шампанский пер.,
- Армейская, 13-17 и 10-18,
- Маршала Говорова, 7-15 и 10-18.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)