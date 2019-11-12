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Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды на улице Академика Сахарова в Одессе 14 ноября 2019 года

Отключение воды на улице Академика Сахарова в Одессе 14 ноября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по ремонту водовода диаметром 500мм по адресу ул. Академика Сахарова, 1-Г

В связи с чем, 14 ноября 2019 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  •  Академика Сахарова, 1-9.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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