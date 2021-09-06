Отключение воды 7-8 сентября на Большом Фонтане и Даче Ковалевского: Инфоксводоканал завершает монтаж нового водопровода

Сегодня компания активно работает на одном из основных водоводов, который обеспечивает питьевой водой жителей части Киевского района, Большого Фонтана и Черноморки. Этот трубопровод исчерпал лимит эксплуатации, а чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений, его меняют на новый. Планируется заменить порядка 3500 метров водовода от улицы Ореховой до улицы Львовской. Работы проводятся в несколько этапов согласно инвестиционной программы предприятия. Используется преимущественно современный бестраншейный способ прокладки, что позволяет минимизировать раскопки, отключения услуг и неудобства для потребителей. На днях специалисты уже выполнили второй этап работ, в рамках которого проложили порядка 1600 метров нового водопровода по улице Долгой. Ранее уже было проложено 1060 метров новой трубы по улице Марии Демченко (от Ореховой до Академика Вильямса). Теперь вместо старой чугунной трубы диаметром 600 мм воду подавать будет новая – полиэтиленовая, срок службы которой более 50 лет.

Более того, во время прокладки труб «Инфоксводоканал» установил новые запорные арматуры, пожарные гидранты, обустроены колодцы и камеры.

Для того, чтобы ввести новую линию в эксплуатацию осталось переключить вновь проложенный водовод в существующую систему водоснабжения, а также произвести подключение к новым трубам всех абонентов.

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ с 09:00 7 сентября 2021 года до 12:00 8 сентября 2021 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Тимирязева,

Люстдорфская дорога, 177-233,

Долгая,

М. Демченко, 2-32, 1-29,

Рыбачья,

С. Яхненко,

Магнитогорская,

Художника Федорова,

Офицерская,

Ак. Гамалея,

Писарева,

И. Тимченко,

Єнисейская,

Алмазная,

частный сектор Старая Вильямса, 2-48,

С. Эйзенштейна,

Байкальская,

Дача Ковалевского,

Н. Гумилева,

Дачная,

Фонтанская дорога, 92-118а/1,

Макаренко,

Абрикосовая,

Ореховая,

Псковская.

На следующем этапе будет заменен участок водопровода от Тепличного переулка до улицы Львовская. Таким образом жители Дачи Ковалевского и Большого Фонтана смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)