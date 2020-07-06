Отключение света в Одессе на 7 июля: какие улицы останутся без электричества

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2614 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 7 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 22:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 2А, 10, 11, 12

10-я Суворовская улица 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 34А, 15, 35А, 15а, 27, 29А, 34, 25, 37, 31, 18, 35, 28, 16, 33, 32, 29, 20, 30

11-я линия Люстдорфской Дороги 33а, 7, 9, 11, 33Б, 12, 33В, 28А, 26а, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35

12-я Суворовская улица 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 14а, 17/1, 19а, 21а, 22, 23, 24

13-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 8, 10, 12, 6а, 1, 4, 6, 4а, 2, 3

14-я Суворовская улица 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

15-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9

19-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3

1й Орловський 2, 4, 6

2-й Воронежский переулок 1

2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 1А, 7, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

22-я линия 2, 4

23-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 6

24-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7

25-я линия 24а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20а, 16, 18, 20, 22, 24

26-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 10а, 13, 19а, 3а, 11а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

27-я линия 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 3а, 21, 4а, 17А, 9а, 8а, 22, 23, 24, 25, 26

28-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 12, 15/1, 8/2, 13а, 1а, 13, 14, 15, 18, 20, 22

29-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 7а, 5/2, 12а, 11б, 12, 16А, 13, 14, 15, 16, 17, 51

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3/3, 16, 2В, 2Б, 3А, 1б, 1А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А

30-я линия 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 3А, 10, 8Б, 1а, 12, 14

31-я линия 5, 9, 10, 16, 18, 5б, 5А, 12, 14, 10а

32-я линия 4а, 1, 16/1, 11а, 10А, 4, 16А, 9, 10, 11, 12, 14

33-я линия 2, 3

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1Б, 22Б, 26а, 11А, 3, 6, 7, 9, 6А, 2, 8, 10, 5, 11, 4а, 18, 17, 21, 13, 21А, 15, 26, 16, 12, 22, 19, 14, 4

40-летия Обороны Одессы улица 2, 4, 8

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 18а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9, 11

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 13/1, 17А, 16, 13/2, 22а, 17, 18, 22, 24

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 6б, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20А, 11, 1А, 4А, 7а, 5А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18А, 23, 23/, 13А, 24, 16а

9-я Суворовская улица 11, 12, 13, 14, 20А, 15, 18а, 16А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

9-я Суворовская улица 1, 2, 3, 5А, 4А, 17а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41А, 18А, 13А, 39А, 43А, 25, 33/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332

Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а, 8/2, 20а, 13а, 16, 20

Генерала Бочарова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22а, 24/26, 49а, 21А, 15, 18А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55

Героев обороны Одессы улица 14, 16, 18, 20, 22, 24, 52А, 14/1, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Давида Ойстраха улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24/1, 24/3, 24/2, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 7А

Десантный бульвар 1, 4, 6, 14, 16, 18

Днепровская улица 108

Добровольского проспект 67, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 118, 120, 122, 124, 138, 139, 141, 143, 81А, 73А, 151/2, 151/4, 151/3, 151/5, 149/3, 149/1, 147/2, 139 А, 147/1, 145, 153, 155, 149/4

Добровольского проспект 151/1, 109А, 78, 96, 123, 85, 125, 82, 129, 149/2, 131, 65, 71, 109, 127

Добровольского проспект 63, 69, 75, 83, 87, 89, 90, 93, 95, 97, 79А, 75А, 99, 77А, 71А, 101, 105, 107, 111, 132, 134, 136

Жолио-Кюри улица 22а

Жолио-Кюри улица 24А, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 31/2, 44А, 70авт34, 31г, 31д, 43а, 31Е, 33а/с524, 31а, 31Б, 31/1, 32а\с, 50, 37а, 33а/c, 52, 60, 62, 64, 68, 70, 72

Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 89а, 37А, 91Б, 91А, 48а, 29А, 67А, 32А, 55Б, 33А, 30А, 39А, 42А, 32/1, 54А, 103, 22В, 26А, 31А, 108, 110, 112, 114

Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 118А, 84А, 72А, 109А, 108а, 59А, 82а, 91Б, 105А, 87Б, 90, 77А, 76а, 63а, 106А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188

Кишинёвская улица 10

Крымская улица 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72А, 72, 74, 80, 82, 84

Курская улица 97, 159, 161, 167, 167б, 161/1

Курская улица 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 99а, 107а, 155А, 161а, 115, 113а, 123а, 123, 125, 153, 155, 157, 159, 161, 165

Курская улица 143, 139г, 147, 129, 137, 141, 135, 139, 131, 151, 133, 147а

Леси Украинки улица 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 64А, 82Б, 84А, 31А, 80Б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122

Лесная улица 2, 4, 6, 8, 12

Махачкалинская улица 4а, 6, 9, 10, 11, 17, 18

Марсельская улица 2а, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Орловская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23а, 22а, 31а, 12а, 42а, 48а, 35а, 33а, 47а, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59

Паустовского улица 31/1, 31гар, 31, 31/2, 2, 29

Ростовская улица 107А/1, 2, 4, 103А, 6, 81/1, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129

Садовая улица 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Семена Палия улица 62, 70/1, 96, 68, 118, 60гар, 60, 84, 94, 100, 74/1, 108, 98, 76, 70, 92, 78, 74, 84/2, 88, 72/1, 72, 90, 86, 82, 80, 84/1, 64, 66

Тульская улица 1, 3, 13, 3а

Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

С 07:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Марата 1, 2, 3, 4, 5, 6

1-я Проектируемая улица 8

2-й переулок Марата 2, 3, 4, 4А, 1

2-я Проектируемая улица 9А, 1, 2, 22А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24

Академика Гаркавого улица 184А, 1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 72а, 136А, 186А, 184В, 84А, 96А, 80А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 140, 142, 144, 146, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 194, 196

Блока улица 89/6, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 87/8, 89/9, 87/3, 65/1, 89Б, 87/2, 83, 85, 87, 89, 91

Грузинская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 3А, 8, 10, 12

Житомирская улица 11, 120, 170

Индийская улица 4, 5, 7, 11, 4а, 3, 9

Кустанайская улица 23, 25, 66А, 35А, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Марата улица 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 73/2, 72А, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88

Монгольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Овидиопольская улица 28, 33, 40, 43, 43А, 36, 41, 42

Подольская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А

Поселковая улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12А, 18, 20, 16а

Самарская улица 13, 17, 19, 21, 23

Степана Разина улица 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 65А, 77, 72/3, 72б, 72А, 61А, 72/9, 72/2

Тираспольская улица 26, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 39

Улитина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 1в, 13, 15, 17, 31

Умова улица 42, 51а, 63, 44 А, 51, 59, 61а, 46, 48, 71, 65, 57, 44, 67, 50, 61, 69, 24, 35А, 43, 31Б, 24А, 31А, 28, 98, 104, 33, 37, 42А, 39, 56а, 31В, 26, 30, 53, 55, 52, 32/1, 47, 80, 100, 35, 22, 60, 30а, 37Б, 106, 118, 32, 41, 58, 20, 64, 56, 31, 110

Элеваторная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 8, 6А, 16А, 10А, 3а, 9, 10, 11, 12, 14, 16

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-я линия Марии Демченко 61

Академика Вавилова улица 1Б/1, 2, 12А, 2в, 12В, 12в, 4а, 1Б-4/2, 2а, 10а, 2д, 12б, 1Б-4/1, 4б, 1Б4/1, 4, 6, 8, 10, 2г

Академика Вильямса улица 25, 51а, 39а, 72а, 19, 43К, 43Е, 43З, 43Ж

Академика Вильямса улица 41з, 33, 35, 39, 41, 41Б, 43, 45в, 43Д, 41Г, 39В, 41Ж, 39г, 35А, 39А, 39/1, 35Б, 41В, 43/2, 39Б, 71б, 45, 49, 51

Звёздная улица 7А, 7Б, 5, 8, 58

Лунная улица 1, 2, 38, 3/2, 3/1, 4

Люстдорфская дорога 244, 246, 250, 252, 254, 256, 258, 244а, 242в, 260, 246а, 258а, 256а, 242б, 262

Сиреневая улица 23, 56, 39Б

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

37-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/В, 3г, 3а, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50

43-я линия 6, 8а, 10, 14, 4, 22, 30, 28, 20, 2, 24, 14а, 12а, 12, 16, 26, 34

44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18а, 43а, 16, 35/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1А, 13, 14, 8а, 28, 34, 20, 30, 18, 16, 36, 22, 32

46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 4А, 2а, 27, 29, 31, 35, 11А

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 30, 33/2, 26, 31, 26а, 29, 32, 34, 36, 33Б, 25, 35, 27, 28, 32А, 25/1

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 36А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

7-я Суворовская улица 15

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 35А, 31а, 30, 31Б, 32, 33, 34, 35

9-я Суворовская улица 35, 36, 33А, 25, 33, 37, 35А, 26а, 26, 38

9-я Суворовская улица 27, 28, 29, 30, 31, 32, 29а, 31А, 34

Академика Гаркавого улица 37а, 29, 31, 33, 35, 37, 43

Бессарабская улица 4Б, 2, 4, 6

Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

Богдана Хмельницкого улица 11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Болградская улица 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18

Бородинская улица 1, 3, 5

Гастелло улица 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 57а, 54б, 86А, 107, 87а, 83а, 54А, 86б, 81а, 78а, 56а, 133а, 167а, 163а, 143А, 125А, 147а, 109, 161а, 159, 145, 119, 149, 139, 151, 165, 133, 153, 125, 117, 123, 147, 141, 143, 113, 127, 163, 111, 167, 121, 161, 129, 137, 155, 131, 115, 157, 135

Генерала Доватора улица 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 11А, 6, 7, 8, 9, 13

Дальницкое шоссе 19

Добровольского проспект 43, 45, 49, 57/1, 41, 47, 51

Добровольского проспект 53, 55, 57, 59, 61

Житомирская улица 184б, 186а, 170, 202

Жолио-Кюри улица 24, 26, 24А, 20, 13А

Крайняя улица 22, 14А, 5А, 5, 5/7, 30 А, 20, 9, 30, 28, 7, 5Б, 26, 7б, 5В, 12, 14, 4, 12А, 8/4, 16, 3, 18, 18А, 6, 4/2, 10, 28А

Курская улица 66, 68, 70, 80, 82, 80А, 72, 74, 76

Курская улица 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 77а, 69б, 75а, 93, 81а, 89а, 95, 97

Луцкая улица 59а, 31, 33, 41а, 61а, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75

М”ясоєдовська вул. 28, 30

Северная улица 2, 4

Творческая улица 20А, 1, 4А, 23а, 3, 22А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Тираспольская улица 25

Тираспольское шоссе 5, 11, 15, 13а, 1, 3, 7, 9, 13, 17

Улитина улица 21, 21А, 23, 25, 25б, 19, 23А

Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25В, 20А, 25А, 25Б, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 251, 252

Центральная улица 38

Щорса улица 122, 118В, 124, 117, 120, 118А, 112, 111а, 119, 114, 122/2, 110, 120А, 118, 116, 115, 120Б, 120В, 121, 118Б, 111, 123

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8А, 42А, 15А, 2А, 60б, 49/1, 50А, 41а, 60а, 43А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62

Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 31з, 6В, 31д, 37, 18А, 16А, 6а, 35а, 12А, 39А, 28А, 31а7, 33а, 31\4, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 33 б, 31В, 19А, 31Е, 31Н, 12б, 50а, 21А, 31А, 33б, 8А, 37А, 31г, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 42, 44, 46, 48, 31В/1

Нескучная улица 52А, 52А14, 52, 57, 59, 61

переулок Гагарина 20

Сосюры улица 71, 76а, 74А, 55, 59, 74, 73, 76, 82, 1, 63, 69, 59А, 68, 65, 78, 61, 64, 66А, 60, 66, 80, 67, 62, 70, 72, 75, 57, 1а

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: