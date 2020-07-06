Отключение света в Одессе на 7 июля: какие улицы останутся без электричества

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2614 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 7 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 22:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 2А, 10, 11, 12
- 10-я Суворовская улица 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 34А, 15, 35А, 15а, 27, 29А, 34, 25, 37, 31, 18, 35, 28, 16, 33, 32, 29, 20, 30
- 11-я линия Люстдорфской Дороги 33а, 7, 9, 11, 33Б, 12, 33В, 28А, 26а, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
- 12-я Суворовская улица 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 14а, 17/1, 19а, 21а, 22, 23, 24
- 13-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 8, 10, 12, 6а, 1, 4, 6, 4а, 2, 3
- 14-я Суворовская улица 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 15-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9
- 19-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3
- 1й Орловський 2, 4, 6
- 2-й Воронежский переулок 1
- 2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 1А, 7, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- 22-я линия 2, 4
- 23-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 6
- 24-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7
- 25-я линия 24а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20а, 16, 18, 20, 22, 24
- 26-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 10а, 13, 19а, 3а, 11а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27
- 27-я линия 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 3а, 21, 4а, 17А, 9а, 8а, 22, 23, 24, 25, 26
- 28-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 12, 15/1, 8/2, 13а, 1а, 13, 14, 15, 18, 20, 22
- 29-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 7а, 5/2, 12а, 11б, 12, 16А, 13, 14, 15, 16, 17, 51
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3/3, 16, 2В, 2Б, 3А, 1б, 1А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А
- 30-я линия 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 3А, 10, 8Б, 1а, 12, 14
- 31-я линия 5, 9, 10, 16, 18, 5б, 5А, 12, 14, 10а
- 32-я линия 4а, 1, 16/1, 11а, 10А, 4, 16А, 9, 10, 11, 12, 14
- 33-я линия 2, 3
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1Б, 22Б, 26а, 11А, 3, 6, 7, 9, 6А, 2, 8, 10, 5, 11, 4а, 18, 17, 21, 13, 21А, 15, 26, 16, 12, 22, 19, 14, 4
- 40-летия Обороны Одессы улица 2, 4, 8
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 18а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 13/1, 17А, 16, 13/2, 22а, 17, 18, 22, 24
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 6б, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20А, 11, 1А, 4А, 7а, 5А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18А, 23, 23/, 13А, 24, 16а
- 9-я Суворовская улица 11, 12, 13, 14, 20А, 15, 18а, 16А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
- 9-я Суворовская улица 1, 2, 3, 5А, 4А, 17а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Академика Заболотного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41А, 18А, 13А, 39А, 43А, 25, 33/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332
- Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а, 8/2, 20а, 13а, 16, 20
- Генерала Бочарова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22а, 24/26, 49а, 21А, 15, 18А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55
- Героев обороны Одессы улица 14, 16, 18, 20, 22, 24, 52А, 14/1, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Давида Ойстраха улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24/1, 24/3, 24/2, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 7А
- Десантный бульвар 1, 4, 6, 14, 16, 18
- Днепровская улица 108
- Добровольского проспект 67, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 118, 120, 122, 124, 138, 139, 141, 143, 81А, 73А, 151/2, 151/4, 151/3, 151/5, 149/3, 149/1, 147/2, 139 А, 147/1, 145, 153, 155, 149/4
- Добровольского проспект 151/1, 109А, 78, 96, 123, 85, 125, 82, 129, 149/2, 131, 65, 71, 109, 127
- Добровольского проспект 63, 69, 75, 83, 87, 89, 90, 93, 95, 97, 79А, 75А, 99, 77А, 71А, 101, 105, 107, 111, 132, 134, 136
- Жолио-Кюри улица 22а
- Жолио-Кюри улица 24А, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 31/2, 44А, 70авт34, 31г, 31д, 43а, 31Е, 33а/с524, 31а, 31Б, 31/1, 32а\с, 50, 37а, 33а/c, 52, 60, 62, 64, 68, 70, 72
- Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 89а, 37А, 91Б, 91А, 48а, 29А, 67А, 32А, 55Б, 33А, 30А, 39А, 42А, 32/1, 54А, 103, 22В, 26А, 31А, 108, 110, 112, 114
- Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 118А, 84А, 72А, 109А, 108а, 59А, 82а, 91Б, 105А, 87Б, 90, 77А, 76а, 63а, 106А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188
- Кишинёвская улица 10
- Крымская улица 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72А, 72, 74, 80, 82, 84
- Курская улица 97, 159, 161, 167, 167б, 161/1
- Курская улица 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 99а, 107а, 155А, 161а, 115, 113а, 123а, 123, 125, 153, 155, 157, 159, 161, 165
- Курская улица 143, 139г, 147, 129, 137, 141, 135, 139, 131, 151, 133, 147а
- Леси Украинки улица 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 64А, 82Б, 84А, 31А, 80Б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
- Лесная улица 2, 4, 6, 8, 12
- Махачкалинская улица 4а, 6, 9, 10, 11, 17, 18
- Марсельская улица 2а, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Орловская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23а, 22а, 31а, 12а, 42а, 48а, 35а, 33а, 47а, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59
- Паустовского улица 31/1, 31гар, 31, 31/2, 2, 29
- Ростовская улица 107А/1, 2, 4, 103А, 6, 81/1, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129
- Садовая улица 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- Семена Палия улица 62, 70/1, 96, 68, 118, 60гар, 60, 84, 94, 100, 74/1, 108, 98, 76, 70, 92, 78, 74, 84/2, 88, 72/1, 72, 90, 86, 82, 80, 84/1, 64, 66
- Тульская улица 1, 3, 13, 3а
- Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
С 07:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Марата 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 1-я Проектируемая улица 8
- 2-й переулок Марата 2, 3, 4, 4А, 1
- 2-я Проектируемая улица 9А, 1, 2, 22А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24
- Академика Гаркавого улица 184А, 1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 72а, 136А, 186А, 184В, 84А, 96А, 80А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 140, 142, 144, 146, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 194, 196
- Блока улица 89/6, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 87/8, 89/9, 87/3, 65/1, 89Б, 87/2, 83, 85, 87, 89, 91
- Грузинская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 3А, 8, 10, 12
- Житомирская улица 11, 120, 170
- Индийская улица 4, 5, 7, 11, 4а, 3, 9
- Кустанайская улица 23, 25, 66А, 35А, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
- Марата улица 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 73/2, 72А, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88
- Монгольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- Овидиопольская улица 28, 33, 40, 43, 43А, 36, 41, 42
- Подольская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А
- Поселковая улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12А, 18, 20, 16а
- Самарская улица 13, 17, 19, 21, 23
- Степана Разина улица 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 65А, 77, 72/3, 72б, 72А, 61А, 72/9, 72/2
- Тираспольская улица 26, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 39
- Улитина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 1в, 13, 15, 17, 31
- Умова улица 42, 51а, 63, 44 А, 51, 59, 61а, 46, 48, 71, 65, 57, 44, 67, 50, 61, 69, 24, 35А, 43, 31Б, 24А, 31А, 28, 98, 104, 33, 37, 42А, 39, 56а, 31В, 26, 30, 53, 55, 52, 32/1, 47, 80, 100, 35, 22, 60, 30а, 37Б, 106, 118, 32, 41, 58, 20, 64, 56, 31, 110
- Элеваторная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 8, 6А, 16А, 10А, 3а, 9, 10, 11, 12, 14, 16
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-я линия Марии Демченко 61
- Академика Вавилова улица 1Б/1, 2, 12А, 2в, 12В, 12в, 4а, 1Б-4/2, 2а, 10а, 2д, 12б, 1Б-4/1, 4б, 1Б4/1, 4, 6, 8, 10, 2г
- Академика Вильямса улица 25, 51а, 39а, 72а, 19, 43К, 43Е, 43З, 43Ж
- Академика Вильямса улица 41з, 33, 35, 39, 41, 41Б, 43, 45в, 43Д, 41Г, 39В, 41Ж, 39г, 35А, 39А, 39/1, 35Б, 41В, 43/2, 39Б, 71б, 45, 49, 51
- Звёздная улица 7А, 7Б, 5, 8, 58
- Лунная улица 1, 2, 38, 3/2, 3/1, 4
- Люстдорфская дорога 244, 246, 250, 252, 254, 256, 258, 244а, 242в, 260, 246а, 258а, 256а, 242б, 262
- Сиреневая улица 23, 56, 39Б
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 37-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/В, 3г, 3а, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50
- 43-я линия 6, 8а, 10, 14, 4, 22, 30, 28, 20, 2, 24, 14а, 12а, 12, 16, 26, 34
- 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18а, 43а, 16, 35/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1А, 13, 14, 8а, 28, 34, 20, 30, 18, 16, 36, 22, 32
- 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 4А, 2а, 27, 29, 31, 35, 11А
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 30, 33/2, 26, 31, 26а, 29, 32, 34, 36, 33Б, 25, 35, 27, 28, 32А, 25/1
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 36А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- 7-я Суворовская улица 15
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 35А, 31а, 30, 31Б, 32, 33, 34, 35
- 9-я Суворовская улица 35, 36, 33А, 25, 33, 37, 35А, 26а, 26, 38
- 9-я Суворовская улица 27, 28, 29, 30, 31, 32, 29а, 31А, 34
- Академика Гаркавого улица 37а, 29, 31, 33, 35, 37, 43
- Бессарабская улица 4Б, 2, 4, 6
- Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Богдана Хмельницкого улица 11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Болградская улица 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18
- Бородинская улица 1, 3, 5
- Гастелло улица 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 57а, 54б, 86А, 107, 87а, 83а, 54А, 86б, 81а, 78а, 56а, 133а, 167а, 163а, 143А, 125А, 147а, 109, 161а, 159, 145, 119, 149, 139, 151, 165, 133, 153, 125, 117, 123, 147, 141, 143, 113, 127, 163, 111, 167, 121, 161, 129, 137, 155, 131, 115, 157, 135
- Генерала Доватора улица 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 11А, 6, 7, 8, 9, 13
- Дальницкое шоссе 19
- Добровольского проспект 43, 45, 49, 57/1, 41, 47, 51
- Добровольского проспект 53, 55, 57, 59, 61
- Житомирская улица 184б, 186а, 170, 202
- Жолио-Кюри улица 24, 26, 24А, 20, 13А
- Крайняя улица 22, 14А, 5А, 5, 5/7, 30 А, 20, 9, 30, 28, 7, 5Б, 26, 7б, 5В, 12, 14, 4, 12А, 8/4, 16, 3, 18, 18А, 6, 4/2, 10, 28А
- Курская улица 66, 68, 70, 80, 82, 80А, 72, 74, 76
- Курская улица 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 77а, 69б, 75а, 93, 81а, 89а, 95, 97
- Луцкая улица 59а, 31, 33, 41а, 61а, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75
- М”ясоєдовська вул. 28, 30
- Северная улица 2, 4
- Творческая улица 20А, 1, 4А, 23а, 3, 22А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27
- Тираспольская улица 25
- Тираспольское шоссе 5, 11, 15, 13а, 1, 3, 7, 9, 13, 17
- Улитина улица 21, 21А, 23, 25, 25б, 19, 23А
- Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25В, 20А, 25А, 25Б, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 251, 252
- Центральная улица 38
- Щорса улица 122, 118В, 124, 117, 120, 118А, 112, 111а, 119, 114, 122/2, 110, 120А, 118, 116, 115, 120Б, 120В, 121, 118Б, 111, 123
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8А, 42А, 15А, 2А, 60б, 49/1, 50А, 41а, 60а, 43А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
- Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 31з, 6В, 31д, 37, 18А, 16А, 6а, 35а, 12А, 39А, 28А, 31а7, 33а, 31\4, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 33 б, 31В, 19А, 31Е, 31Н, 12б, 50а, 21А, 31А, 33б, 8А, 37А, 31г, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 42, 44, 46, 48, 31В/1
- Нескучная улица 52А, 52А14, 52, 57, 59, 61
- переулок Гагарина 20
- Сосюры улица 71, 76а, 74А, 55, 59, 74, 73, 76, 82, 1, 63, 69, 59А, 68, 65, 78, 61, 64, 66А, 60, 66, 80, 67, 62, 70, 72, 75, 57, 1а
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Вильямса улица 59к, , 59к.