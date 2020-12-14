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Отключение света в Одессе: кто останется без электричества 15 декабря?

Отключение света в Одессе: кто останется без электричества 15 декабря?

Завтра, во вторник, 15 декабря, в Одессе из-за плановых работ могут остаться без электроснабжения сотни домов.

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Как сообщает компания «Одессаоблэнерго», свет отключат по таким адресам:

1-й Сиреневый переулок, 1, 1в, 1/1, 2, 3, 3/1, 4, 4/2а, 5, 6

С 09:00 до 17:00;

2-й Сиреневый переулок, 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/3, 11, 12, 13, 15, 17, 19

С 09:00 до 17:00;

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 2, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а, 30

С 09:00 до 17:00;

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 3в, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/3, 30, 30/1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а

С 09:00 до 17:00;

38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 6, 8, 12, 14, 16а

С 09:00 до 17:00;

39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8а, 10а, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

С 09:00 до 17:00;

40-я Линия на жилом массиве, 1, 3, 5

С 09:00 до 17:00;

41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

С 09:00 до 17:00;

42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 14, 16

С 09:00 до 17:00;

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

С 09:00 до 17:00;

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51

С 09:00 до 17:00;

45-я Линия на жилом массиве, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

С 09:00 до 17:00;

46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35

С 09:00 до 17:00;

47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15/1, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

С 09:00 до 17:00;

48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

С 09:00 до 17:00;

49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

С 09:00 до 17:00;

50-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16д, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28

С 09:00 до 17:00;

51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

С 09:00 до 17:00;

52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30

С 09:00 до 17:00;

53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27а, 29, 29/1

С 09:00 до 17:00;

54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 15

С 09:00 до 17:00;

55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7

С 09:00 до 17:00;

7-я Суворовская улица, 15, 43, 49, 51

С 09:00 до 17:00;

Богуна улица, 6а, 12/2

С 09:00 до 17:00;

Вишнёвая улица, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 10/10, 10/12, 40б, 40а, 35д, 35а, 29а, 26а, 28а, 27а, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

С 09:00 до 17:00;

Вишнёвый переулок, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 14, 14а

С 09:00 до 17:00;

Демьянова улица, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а

С 09:00 до 17:00;

Ковровый переулок, 5, 7, 9

С 09:00 до 17:00;

Кострова улица, 30, 34, 37а

С 09:00 до 17:00;

Лермонтовский переулок, 11

С 07:00 до 20:00;

Луцкая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 85а, 135, 59а, 95а, 119а, 97/1, 97/2, 121а, 121б, 41а, 7а, 29а, 129а, 25а, 133а, 61а

С 09:00 до 17:00;

Мицкевича улица, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 35

С 09:00 до 17:00;

Мукачевский переулок, 4в, 6/1, 6/7, 6ч/д, 6, 6/5, 6/8, 8, 619

С 07:00 до 20:00;

Николая Бажана улица, 58, 62/2, 63/1, 64а

С 09:00 до 17:00;

Педагогическая улица, 22, 24, 24а

С 07:00 до 20:00;

Песочная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 46а, 42а, 58а, 58б, 48а, 60а, 36/38, 64а, 66, 148а, 138а, 126а, 80а, 86б, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

С 09:00 до 17:00;

Платановая улица, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 55б, 48а, 57а, 57б, 48б, 44а, 36а, 45б, 36б, 46а, 66, 40б, 55а, 118б, 114а, 108а, 95а, 93б, 88а, 79в, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126

С 09:00 до 17:00;

Победы улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 23а, 5а, 21а, 16а, 26а, 26б, 36, 35А, 28а, 79а, 37а, 59а, 47б, 45а, 44а, 43а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

С 09:00 до 17:00;

Радостная улица, 114, 116

С 09:00 до 17:00;

Раздольная улица, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 43а, 74, 31/А, 53а, 45а, 65/1, 32а, 41б, 41а, 69а, 49а, 2а, 39а

С 09:00 до 17:00;

Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

С 09:00 до 17:00;

Рельефная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

С 09:00 до 17:00;

Симферопольская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

С 09:00 до 17:00;

Сиреневый проезд, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6

С 09:00 до 17:00;

Соляная улица, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81а, 83, 85

С 09:00 до 17:00;

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 44Д, 44а, 30, 30а, 30б, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 36б, 37, 38, 38/1, 39, 40, 40б, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 47, 49

С 09:00 до 17:00;

Усатовская улица, 28, 29, 39

С 16:00 до 20:00;

Цветочная улица, 12, 14, 14/1, 14/4, 14/18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 21

С 09:00 до 17:00;

Центральная улица, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

С 09:00 до 17:00;

Ширшова улица, 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73/75, 77

С 09:00 до 18:00;

Щорса улица, 67, 69, 71, 71а, 73, 73б, 75, 75а, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87б, 89, 91, 91/2, 93, 93г, 95, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 105/6, 105/7, 107, 107/1, 109

С 09:00 до 17:00;

Яблочная улица, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4

С 09:00 до 17:00.

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