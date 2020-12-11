Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе: кому «повезет» 12 декабря?

Отключение света в Одессе: кому «повезет» 12 декабря?

Завтра, в субботу, 12 декабря, в Одессе из-за плановых работ останутся без электроснабжения сотни домов.

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Как сообщает компания «Одессаоблэнерго», свет планируется отключить по таким адресам:

1-й переулок Обильный, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15

С 09:00 до 18:00;

10-я Линия на жилом массиве, 19, 19б, 21, 22, 23, 24

С 09:00 до 17:00;

2-й переулок Амундсена, 5, 5/13, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 19, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25а, 26, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а

С 09:00 до 18:00;

3-й переулок Амундсена, 6/9

С 09:00 до 18:00;

3-й Флотский переулок, 2а, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а, 9

С 09:00 до 18:00;

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 2, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а

С 09:00 до 17:00;

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 3в, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/3, 30, 30/1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а

С 09:00 до 17:00;

38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 6, 8, 12, 14, 16а

С 09:00 до 17:00;

39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30

С 09:00 до 17:00;

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3

С 09:00 до 17:00;

40-я Линия на жилом массиве, 1, 3, 5

С 09:00 до 17:00;

41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

С 09:00 до 17:00;

42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 14, 16

С 09:00 до 17:00;

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 11а, 13, 12а, 8а, 14а, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

С 09:00 до 17:00

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51

С 09:00 до 17:00;

45-я Линия на жилом массиве, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

С 09:00 до 17:00;

46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35

С 09:00 до 17:00;

47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15/1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

С 09:00 до 17:00;

48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

С 09:00 до 17:00;

49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

С 09:00 до 17:00;

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 26, 28, 30, 32, 34

С 09:00 до 17:00;

50-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28

С 09:00 до 17:00;

51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

С 09:00 до 17:00;

52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30

С 09:00 до 17:00;

53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27а, 29, 29/1

С 09:00 до 17:00;

54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 15

С 09:00 до 17:00;

55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7

С 09:00 до 17:00;

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 25/1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33б, 33/2, 34, 35, 36

С 09:00 до 17:00;

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а

С 09:00 до 17:00;

7-я Суворовская улица, 15, 43, 49, 51

С 09:00 до 17:00;

8-я Линия на жилом массиве, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 33, 34, 35, 35а

С 09:00 до 17:00;

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 38

С 09:00 до 17:00;

Вертелецкого улица, 7б, 13

С 09:00 до 18:00;

Вишнёвая улица, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/10, 10/12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43

С 09:00 до 17:00;

Вишнёвый переулок, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 14, 14а

С 09:00 до 17:00;

Дача Ковалевского улица, 110/1, 112, 114, 116, 116а, 116б, 119, 119а, 122, 124, 126, 126а

С 09:00 до 18:00;

Демьянова улица, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а

С 09:00 до 17:00;

Дмитрия Донского улица, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 45а

С 09:00 до 18:00;

Днепровская улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 51

С 09:00 до 17:00;

Добровольского проспект, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24/1, 25, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33а, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57/1, 59, 61

С 09:00 до 17:00;

Донецкая улица, 1, 1а, 2, 3, 4

С 09:00 до 17:00;

Дубовая Роща улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 39а, 43, 45, 47, 49, 49/2

С 09:00 до 17:00;

Жолио-Кюри улица, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13а, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а/с5, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26

С 09:00 до 17:00;

Ивана Вазова улица, 7

С 09:00 до 18:00;

Капитана Кузнецова улица, 71а, 71б, 73, 75, 76, 78, 76/1, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90

С 09:00 до 17:00;

Керченская улица, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

С 09:00 до 17:00;

Конноармейская улица, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23б, 23в, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

С 09:00 до 17:00;

Курская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 19а, 47, 8а, 30а, 15а, 11а, 16а, 44а, 7а, 45а, 18а, 9а, 89а, 81а, 80а, 77а, 51а, 75а, 70а, 53б, 69б, 67а, 64а, 58а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

С 09:00 до 17:00;

Левкойная улица, 7, 7а

С 09:00 до 18:00;

Леси Украинки улица, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а

С 09:00 до 17:00;

Ломоносова улица, 13, 13а, 14, 15, 16, 18

С 09:00 до 17:00;

Луцкая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 85а, 135, 59а, 95а, 119а, 97/1, 97/2, 121а, 121б, 41а, 7а, 29а, 129а, 25А, 133а, 61а

С 09:00 до 17:00;

Лядова улица, 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 7, 9, 9а

С 09:00 до 18:00;

Макаренко улица, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 21-21а, 15/1, 27а, 21а, 29а, 33, 31/1, 31а, 31в, 27/1

С 09:00 до 17:00;

Мелитопольская улица, 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 46, 46в, 54, 56, 58, 58а, 58б

С 09:00 до 17:00;

Мицкевича улица, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 35

С 09:00 до 17:00;

Немировича-Данченко улица, 10, 11, 16

С 09:00 до 18:00;

Обильная улица, 1, 1/3, 1/5, 1-3, 1а, 3, 3б, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 11г, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 35б

С 09:00 до 18:00;

переулок Амундсена, 3/12

С 09:00 до 18:00;

переулок Дмитрия Донского, 6

С 09:00 до 18:00;

Песочная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 46а, 42а, 58а, 58б, 48а, 60а, 36/38, 64а, 66, 148а, 138а, 126а, 80а, 86б, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

С 09:00 до 17:00;

Планетная улица, 30

С 09:00 до 18:00;

Победы улица, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 23а, 21а, 16а, 26а, 26б, 36, 35А, 28а, 79а, 37а, 59а, 47б, 45а, 44а, 43а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

С 09:00 до 17:00;

Переулок Янтарный (Майский пер.), 6, 7, 7г4, 8, 8/1, 8/2, 8/3

С 09:00 до 17:00;

Раздольная улица, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 68, 69, 69а, 70, 72, 74

С 09:00 до 17:00;

Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

С 09:00 до 17:00;

Рельефная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

С 09:00 до 17:00;

Ростовская улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а

С 09:00 до 17:00;

Серогодского улица, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56/58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 73/1

С 09:00 до 17:00;

Симферопольская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

С 09:00 до 17:00;

Собинова улица, 15

С 09:00 до 18:00;

Соляная улица, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81а, 83, 85

С 09:00 до 17:00;

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14

С 09:00 до 17:00;

Флотская улица, 4, 4а

С 09:00 до 18:00;

Фонтанская дорога, 106/19, 106/37

С 09:00 до 17:00;

Центральная улица, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

С 09:00 до 17:00;

Чумацкая улица, 7, 41

С 07:00 до 20:00;

Шестакова улица, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81/2, 83, 87, 89, 91, 93

С 09:00 до 17:00;

Яблочная улица, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4

С 09:00 до 17:00.

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