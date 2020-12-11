Отключение света в Одессе: кому «повезет» 12 декабря?

В пятницу в Одессе отключат свет в сотнях домов Завтра, в пятницу, 11 декабря, в Одессе из-за плановых работ энергетики планируют оставить без электроснабжения жителей нескольких десятков улиц и сотен домов.

Об этом сообщает компания «Одессаоблэнерго». ПОДРОБНЕЕ