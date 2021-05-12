Отключение света в Одессе: кого ждет «темный» четверг?

В Одессе в среду, 12 мая, в плановом порядке отключат электроснабжение во множестве домов.

Хорошая новость: правительство пока отложило повышение цен на электроэнергию. В мае и июне тарифы на электричество для населения повышать не будут. А что дальше?

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