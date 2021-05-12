Отключение света в Одессе: кого ждет «темный» четверг?

Завтра, в четверг, 13 мая, несколько одесских улиц планово отключат от электроснабжения.
По сообщению компании «ДТЭК Одесские электросети», без света останутся такие адреса:
Багрицкого улица, 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10
С 09:00 до 19:00;
Василия Стуса улица, 15, 16, 17, 18, 19, 20
С 09:00 до 17:00;
Гастелло улица, 32, 34
С 09:00 до 19:00;
Кирпичнозаводская улица, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а
С 09:00 до 19:00;
Композитора Нищинского улица, 6, 8
С 09:00 до 19:00;
Кропивницкого улица, 1, 1а, 1/в, 2, 2а, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 18/22
С 09:00 до 19:00;
Литовская улица, 15, 17, 18а, 18б, 18б2, 18в, 18г, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35а, 37, 41, 41а, 43, 45, 45/1, 47
С 09:00 до 17:00;
Люстдорфская дорога, 8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18/6а, 18а, 20, 22
С 09:00 до 19:00;
Молодёжная улица, 6а, 20, 20а, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 23б, 31, 31/1, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49
С 09:00 до 19:00;
Новомосковская дорога, 19
С 09:00 до 19:00;
Онежская улица, 36, 38, 38а, 40, 42, 42а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 50в, 54
С 09:00 до 17:00;
переулок Генерала Вишневского, 11/3, 13, 14, 15, 17
С 09:00 до 17:00;
Старицкого улица, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15/3, 15а, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 25, 27
С 09:00 до 19:00;
Урицкого улица, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а
С 09:00 до 17:00;
Хвойный переулок, 2, 2а, 4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 27/1
С 09:00 до 19:00;
Щорса улица, 125, 127, 129, 148/3, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4
С 09:00 до 19:00;
Якова Бреуса улица, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а
С 09:00 до 19:00.