Отключение света в Одессе: чьи дома обесточат 5 января?

Завтра, во вторник, 5 января, в Одессе энергетики планируют на время отключить электроснабжение нескольких улиц.

По сообщению компании «Одессаоблэнерго», причина отключения света – плановые работы.

В частности, с 09:00 до 17:00 часов будут обесточены такие адреса:

Александра Кутузакия улица, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

Вознесенский переулок, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24;

Генерала Петрова улица, 16, 18а, 22а, 22б;

Героев Крут улица, 35, 37, 39, 39/2, 39/3, 41, 45, 47;

Градоначальницкая улица, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 23, 25, 26, 26а, 26б, 28, 29, 30, 32;

Косвенная улица, 5, 10;

Мастерская улица, 2;

Раскидайловская улица, 28, 30, 32, 34, 38;

Староконный переулок, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Ранее «Одесская жизнь» писала, где не будет электроэнергии в первый рабочий день 2021 года.