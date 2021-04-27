Отключение света в Одессе: чьи дома обесточат 28 апреля

Завтра, в среду, 28 апреля, в Одессе в плановом порядке отключат электричество жителям более шести десятков улиц. «Блэкаут» затронеть все районы города, информирует компания «ДТЭК Одесские электросети».
В частности, света не будет по таким адресам:
10-я Линия на жилом массиве, 19, 19б, 21, 22, 23, 24
С 09:00 до 18:00;
2-я Лагерная улица, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3а, 8/1, 3б, 22, 2в, 2а, 36а, 35а, 26а, 30б, 28а, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40
С 09:00 до 19:00;
36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 59а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26, 27, 28, 29, 2, 30/а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 30
С 09:00 до 18:00;
37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 39а, 3, 3/в, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/3, 30, 30/1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 19
С 09:00 до 18:00;
38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 6, 8, 12, 14, 16а
С 09:00 до 18:00;
39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 30а/1, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 1а, 8а, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30, 8
С 09:00 до 18:00;
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3
С 09:00 до 18:00;
40-я Линия на жилом массиве, 1, 3, 5
С 09:00 до 18:00;
41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
С 09:00 до 18:00;
42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 10а, 6а
С 09:00 до 18:00;
43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 11а, 13, 12а, 8а, 14а, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
С 09:00 до 18:00;
44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18а, 43а, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
С 09:00 до 18:00;
45-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8а, 1а, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
С 09:00 до 18:00;
46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11а, 2а, 4а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
С 09:00 до 18:00;
47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15/1, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
С 09:00 до 18:00;
48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10а, 9а, 13, 2/б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
С 09:00 до 18:00;
49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9а, 11а, 20а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
С 09:00 до 18:00;
5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 26, 28, 30, 32, 34
С 09:00 до 18:00;
50-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 3а, 15, 15а, 23а, 16д, 20а, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
С 09:00 до 18:00;
51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3/2, 13, 8а, 3/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
С 09:00 до 18:00;
52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 1а, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
С 09:00 до 18:00;
53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 14, 6а, 4б, 12а, 3а, 27а, 18а, 16а, 17в, 17А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291
С 09:00 до 18:00;
54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 15
С 09:00 до 18:00;
55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7
С 09:00 до 18:00;
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26а, 25/1, 33б, 32а, 33/2, 32, 34, 35, 36
С 09:00 до 18:00;
7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 3, 36а, 26, 27, 28, 29, 30, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 31
С 09:00 до 18:00;
7-я Суворовская улица, 15, 43, 49, 51
С 09:00 до 18:00;
8-я Линия на жилом массиве, 25, 35а, 27, 28, 29, 30, 26, 31б, 32, 33, 34, 35, 31а
С 09:00 до 18:00;
9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 29а, 26а, 35а, 38, 33а, 31а
С 09:00 до 18:00;
Багрицкого улица, 9, 71б, 24, 24а, 26, 28, 30, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 9в, 48а, 48б, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67б, 69, 71, 71а, 48
С 09:00 до 19:00;
Веры Фигнер улица, 1, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 12
С 09:00 до 19:00;
Весенняя улица, 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 9а, 11
С 09:00 до 19:00;
Вишнёвая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16б, 3а, 21, 4а, 16/1, 16а, 40б, 40а, 35д, 35а, 26а, 29а, 27а, 28а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
С 09:00 до 18:00;
Вишнёвый переулок, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 14, 14а
С 09:00 до 18:00;
Вознесенский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6
С 09:00 до 19:00;
Демьянова улица, 1, 13а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 2, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 8
С 09:00 до 18:00;
Днепровская улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23а, 30, 27а, 24а, 20а, 25а, 50а, 46а, 38а, 33а, 37а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51
С 09:00 до 18:00;
Добровольского проспект, 1а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 11а, 3а, 24/1, 32, 25а, 25б, 1б, 57/1, 33а, 46а, 40а, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61
С 09:00 до 18:00;
Донецкая улица, 1, 1а, 2, 3, 4
С 09:00 до 18:00;
Жолио-Кюри улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 13/1, 13а, 14, 14гар, 24а, 17а/с5, 17а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26
С 09:00 до 18:00;
Капитана Кузнецова улица, 71а, 73, 75, 76, 78, 76/1, 81, 71б, 82, 83, 84, 86, 88, 90
С 09:00 до 18:00;
Керченская улица, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12а, 18а, 18б, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
С 09:00 до 18:00;
Конноармейская улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 3а, 10а, 21а, 7а, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 18а, 28, 19/1, 2а, 47/1, 39а, 30а, 37а, 31а, 36а, 34а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
С 09:00 до 18:00;
Кристаловского улица, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 17а, 13а, 1а, 20а, 33а, 31а, 30а, 26а, 29а, 27а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 40
С 09:00 до 19:00;
Курская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 8а, 30а, 15а, 11а, 16а, 44а, 7а, 45а, 18а, 9а, 19а, 89а, 81а, 80а, 51а, 77а, 75а, 53б, 70а, 69б, 67а, 64а, 58а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 671, 672
С 09:00 до 18:00;
Леси Украинки улица, 1, 86а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 1а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 17
С 09:00 до 18:00;
Ломоносова улица, 13, 13а, 15, 16, 18
С 09:00 до 18:00;
Луцкая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 85а, 135, 59а, 95а, 119а, 97/1, 97/2, 121а, 121б, 41а, 7а, 29а, 129а, 25а, 133а, 61а
С 09:00 до 18:00;
Мариинская улица, 6
С 09:00 до 19:00;
Мелитопольская улица, 1, 58б, 3, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 1б, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 46, 46в, 54, 56, 58, 58а, 21
С 09:00 до 18:00;
Мицкевича улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2а, 2б, 5а, 24а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35
С 09:00 до 18:00;
Песочная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 42а, 48а, 58а, 58б, 66, 60а, 36/38, 64а, 46а, 148а, 138а, 126а, 80а, 86б, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
С 09:00 до 18:00;
Победы улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 23а, 5а, 21а, 16а, 26а, 26б, 36, 35а, 28а, 79а, 37а, 59а, 47б, 45а, 44а, 43а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
С 09:00 до 18:00;
Раздольная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 43а, 2а, 31/а, 53а, 45а, 65/1, 74, 32а, 41/б, 41а, 69а, 49/а, 3/а, 39а
С 09:00 до 18:00;
Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
С 09:00 до 18:00;
Рельефная улица, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 5а, 18а, 17а, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
С 09:00 до 18:00;
Ростовская улица, 1, 19а, 5, 7, 9, 11, 3, 13, 15, 17, 17а, 19, 12
С 09:00 до 18:00;
Серогодского улица, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731, 37а, 69а, 15а, 56/58, 39а
С 09:00 до 18:00;
Симферопольская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
С 09:00 до 18:00;
Соляная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10а, 2а, 1б, 21а, 3а, 3б, 8а, 8в, 25а, 1а, 81а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85
С 09:00 до 18:00;
спуск Маринеско, 6, 6/8, 6-8/1, 8, 10, 14, 16, 18
С 09:00 до 19:00;
Старосенная площадь, 3, 5, 7, 13, 15, 15а
С 09:00 до 19:00;
Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 9, 10, 11, 12, 14
С 09:00 до 18:00;
Центральная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3а, 3б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
С 09:00 до 18:00;
Шестакова улица, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 35а, 17а, 37а, 49а, 81/2, 10а, 31а, 93, 27а, 41а
С 09:00 до 18:00;
Яблочная улица, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
С 09:00 до 18:00;
Якова Бреуса улица, 37, 39, 43а
С 09:00 до 19:00.