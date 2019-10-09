Отключение света в Одессе 9 октября: какие улицы останутся без электричества

Пожар с сильным задымлением произошел сегодня в районе улиц Преображенской и Пастера. Горел только отремонтированный трансформатор, а часть центра города из-за этого обесточена.

Передавать показания за электричество теперь можно в мессенджере «Telegram». Внесенные показания автоматически записываются в систему «Одессаоблэнерго». Бот запрограммирован так, что не примет данные, которые сильно отличаются от средней цифры за последние месяцы.

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