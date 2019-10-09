Отключение света в Одессе 9 октября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 9 октября в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 563 дома.
Так, с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58а, 48А, 4 -а Приміська, 50а, 45А, 64б, 68, 52А, 47А, 77А, 71А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 51А
- 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 111/С, 111-Л, 142 лінія12, 111/К, 7 лінія, 142/5, 5 лінія, 103/17, 10 Лінія, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 11 Лінія, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 230, 144/2, 144/5, 111/М, 144/8, 144/3, 6/196, 144/6, 12 Лінія, 9 Лінія, 144/1, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 8 лінія, 103/15, 103/6, 144а, 142/43, 2/130, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 8 Лінія, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 153/13, 7 Лінія, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 132/А, 103/13, 103/13а13, 231, 245, 250, 270, 142217, 6 лінія
- Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 207, 1\13203, 1/33165, 1/3, 1/11, 1/7, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/1
- Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8
- 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7
- 4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11
- Александровский проспект 3, 5
- Атамана Головатого улица 64в, 29, 64а, 64б, 73б, 64, 66, 68, 73, 75, 77
- Базарная улица 92
- Большая Арнаутская улица 80, 82, 86, 90, 93, 95, 97, 99, 86А, 103, 105, 107, 109, 111
- Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73
- Малая Арнаутская улица 86, 88, 90, 92, 94, 107, 109, 111, 113
- Моторная улица 1
- Преображенская улица 74/78, 65, 67, 69, 71, 72, 80, 82
- Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30
- Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13
- Успенская улица 101
- Успенский переулок 4, 9, 3/5, 14, 23
- Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.
Фото: vlasno.info