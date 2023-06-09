Отключение света в Одессе 9 июня: адреса

Сегодня, 9 июня, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города осталась без электроснабжения.
Южный РЭС
Работы продлятся до 16:00
- Академика Филатова ул., 18, 20, 20/2, 20/3, 22,
- Космонавтов ул., 4, 6, 8, 10,
- Маршала Малиновского ул. 5, 9.
Работы продлятся до 17:00
- Зеленая горка, 28,
- ОК «Садиба 2020» ул.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19:00
- Академика Панкратовой ул. 1-31А, 2-14,
- Владимира Хавкина ул., 1-31,
- Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55,
- Николаевская дорога ул., 219, 221.
Напомним, с 1 июня Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.