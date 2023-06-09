Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 9 июня: адреса

Отключение света в Одессе 9 июня: адреса

Сегодня, 9 июня, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города осталась без электроснабжения.

Южный РЭС

Работы продлятся до 16:00

  • Академика Филатова ул., 18, 20, 20/2, 20/3, 22,
  • Космонавтов ул., 4, 6, 8, 10,
  • Маршала Малиновского ул. 5, 9.

Работы продлятся до 17:00

  • Зеленая горка, 28,
  • ОК «Садиба 2020» ул.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19:00

  • Академика Панкратовой ул. 1-31А, 2-14,
  • Владимира Хавкина ул., 1-31,
  • Круговая ул., 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55,
  • Николаевская дорога ул., 219, 221.

Напомним, с 1 июня Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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