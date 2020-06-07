Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 7 июня: кому необходимо зарядить телефон

Отключение света в Одессе 7 июня: кому необходимо зарядить телефон

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 7 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 08:00 до 17:00 электроэнергию отключат по таким адресам:

  • Итальянский бульвар, 6, 8
  • Канатная улица, 81, 85, 813, 81/3, 81/1
  • Лейтенанта Шмидта улица, 16, 18, 20, 22, 24, 25
  • Мариинская улица, 4, 6
  • Мукачевский переулок, 4А
  • Пантелеймоновская улица, 15, 15А, 54, 60, 62
  • Пироговская улица, 19
  • Пушкинская улица, 75, 77, 79, 81, 83
  • Сельскохозяйственный переулок, 5
  • Ямчитского улица, 3, 3А

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