Отключение света в Одессе 7 августа: какие улицы останутся без электричества

Отключение света коснется сегодня многих жителей города Одесса.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 7 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия Полностью
- 2-й переулок Дунаевского 6А, 1, 2Б, 12в, 12А, 4, 6, 8, 10, 12, 2/А
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 8А, 7, 12А, 8а/1, 17/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- 3-й переулок Дунаевского 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- 3-я Суворовская улица 12, 14А, 8, 7, 13, 9, 10, 11, 15А, 12А, 16, 14
- Академика Вильямса улица 64
- Академика Глушко проспект 6В, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 1в, 17/2, 1б, 5а, 11а, 1/3, 1/1, 7, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 1/2
- Академика Королёва улица 90А, 33, 35, 37А, 80А, 80Б, 37, 90Б, 29А, 72, 80, 82, 86, 92, 94, 31А
- Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Бунина улица 27, 28, 29, 33
- Греческая улица 33, 35
- Екатерининская улица 24, 26
- Колонтаевская улица 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- Конноармейская улица 1, 1а
- Косвенная улица 26, 28, 30, 26г, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
- Красная улица 2, 3, 8
- Красный переулок 9, 7Б, 11, 7А
- Левитана улица 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67
- Лузановская улица 106, 108, 110
- Люстдорфская дорога 162, 148а/1, 15, 6/1, 12, 11, 14, 148/3, 152/4, 146/2, 146/3, 7А, 10, 8, 10А, 6, 9, 8А, 7, 5А, 5, 13, 158/1, 172/1, 154, 155, 159, 164, 166, 166/1, 168, 168/1, 170А, 170, 158/3, 158/4, 146д, 146г, 146а, 146в, 146б, 148А/2, 158/2
- Наклонная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1А, 59А, 12_2, 27а, 3а, 59Б, 4а, 28а, 57А, 14А, 14б, 56А, 28, 46Б, 26а, 4/2, 51а, 29_1, 41А, 11А, 36А, 18А, 32А, 15А, 43Б, 46А, 24А, 12А, 37А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 174
- Николаевская дорога 305А, 297, 299, 301, 303, 305, 309А, 307, 309, 311, 301_2
- переулок Дунаевского 34а, 3а, 42, 38, 65, 69, 32, 41А, 56А, 58, 63, 41, 61А, 38А, 40, 67, 33, 49А, 55, 30, 45, 59, 52, 57Б, 36, 44А, 46, 52а, 37А, 40А, 57, 67Б, 56, 42А, 31, 40Б, 51А, 59А, 37, 34, 54, 40 Б, 39, 44, 35, 51, 48, 60, 31А, 61_1, 14, 50, 61, 33А, 49, 43, 5, 11, 22, 12, 24, 4, 19, 9Ж, 27, 20, 10, 8, 17, 2, 28, 3, 25, 21, 10А, 9, 18, 24А, 7, 23Б, 13, 6, 1В, 15, 26, 16, 1, 4А, 29, 12а, 1б, 47
- Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15
- Сказочный переулок 5, 3А, 3, 7
- Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Строительный переулок 4
- Шестакова улица 1, 3, 5
- Штилевая улица 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4А, 25А, 22, 24, 50.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Шклярука улица 4А, 4.
Фото: GOROD1 комментарий
На Глушко 1б…выключили свет 6 августа в 22.00 и до сих пор нет..!так когда же всё-таки наступит 19.00 и вкл. свет?