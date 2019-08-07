Отключение света в Одессе 7 августа: какие улицы останутся без электричества

Отключение света коснется сегодня многих жителей города Одесса.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 7 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия Полностью

2-й переулок Дунаевского 6А, 1, 2Б, 12в, 12А, 4, 6, 8, 10, 12, 2/А

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 8А, 7, 12А, 8а/1, 17/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

3-й переулок Дунаевского 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

3-я Суворовская улица 12, 14А, 8, 7, 13, 9, 10, 11, 15А, 12А, 16, 14

Академика Вильямса улица 64

Академика Глушко проспект 6В, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 1в, 17/2, 1б, 5а, 11а, 1/3, 1/1, 7, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 1/2

Академика Королёва улица 90А, 33, 35, 37А, 80А, 80Б, 37, 90Б, 29А, 72, 80, 82, 86, 92, 94, 31А

Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Бунина улица 27, 28, 29, 33

Греческая улица 33, 35

Екатерининская улица 24, 26

Колонтаевская улица 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Конноармейская улица 1, 1а

Косвенная улица 26, 28, 30, 26г, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Красная улица 2, 3, 8

Красный переулок 9, 7Б, 11, 7А

Левитана улица 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67

Лузановская улица 106, 108, 110

Люстдорфская дорога 162, 148а/1, 15, 6/1, 12, 11, 14, 148/3, 152/4, 146/2, 146/3, 7А, 10, 8, 10А, 6, 9, 8А, 7, 5А, 5, 13, 158/1, 172/1, 154, 155, 159, 164, 166, 166/1, 168, 168/1, 170А, 170, 158/3, 158/4, 146д, 146г, 146а, 146в, 146б, 148А/2, 158/2

Наклонная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1А, 59А, 12_2, 27а, 3а, 59Б, 4а, 28а, 57А, 14А, 14б, 56А, 28, 46Б, 26а, 4/2, 51а, 29_1, 41А, 11А, 36А, 18А, 32А, 15А, 43Б, 46А, 24А, 12А, 37А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 174

Николаевская дорога 305А, 297, 299, 301, 303, 305, 309А, 307, 309, 311, 301_2

переулок Дунаевского 34а, 3а, 42, 38, 65, 69, 32, 41А, 56А, 58, 63, 41, 61А, 38А, 40, 67, 33, 49А, 55, 30, 45, 59, 52, 57Б, 36, 44А, 46, 52а, 37А, 40А, 57, 67Б, 56, 42А, 31, 40Б, 51А, 59А, 37, 34, 54, 40 Б, 39, 44, 35, 51, 48, 60, 31А, 61_1, 14, 50, 61, 33А, 49, 43, 5, 11, 22, 12, 24, 4, 19, 9Ж, 27, 20, 10, 8, 17, 2, 28, 3, 25, 21, 10А, 9, 18, 24А, 7, 23Б, 13, 6, 1В, 15, 26, 16, 1, 4А, 29, 12а, 1б, 47

Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

Сказочный переулок 5, 3А, 3, 7

Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Строительный переулок 4

Шестакова улица 1, 3, 5

Штилевая улица 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4А, 25А, 22, 24, 50.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Шклярука улица 4А, 4.

Фото: GOROD