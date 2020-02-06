Отключение света в Одессе 6 февраля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 125 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 6 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 18Б
- 2-й переулок Марии Демченко 4/3, 4/6, 4/1, 3/3, 4/2, 4/10, 4/7, 4/5
- Аграрная улица 11, 21, 25, 27
- Академика Вавилова улица 22, 4/2, 32, 26б, 20б, 24, 28, 28б, 20в, 26, 20, 20а, 30, 18а, 18, 26а, 4/1, 24а
- Академика Вильямса улица 43, 3/14
- Весенняя улица 2А, 5, 1а, 1, 2, 7, 9, 11, 40
- Добровольского проспект 128, 130
- Марии Демченко улица 2/9, 2/3, 2/4, 3/4, 3/5, 2/5а, 2/5, 2/7, 5/9, 211г, 3/10, 3/9, 2/1, 3/7, 3, 2/8, 3/1
- Николая Огренича улица 1/1Д, 1/1-Г, 1/1-Б, 1/1В, 1/1-А, 6А, 6Б, 1/3-А
- Николая Стражеско 36/38, 3, 16, 18, 38, 20/22, 10, 12, 14
- Педагогическая улица 46, 46А, 46-А
- Светлая улица 18/21Б
- Таирова улица 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 46, 48, 50, 52
- Яблоневая улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19/21, 1А, 5/7, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35
Фото: Уніан
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