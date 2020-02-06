Отключение света в Одессе 6 февраля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 125 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 6 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 18Б

2-й переулок Марии Демченко 4/3, 4/6, 4/1, 3/3, 4/2, 4/10, 4/7, 4/5

Аграрная улица 11, 21, 25, 27

Академика Вавилова улица 22, 4/2, 32, 26б, 20б, 24, 28, 28б, 20в, 26, 20, 20а, 30, 18а, 18, 26а, 4/1, 24а

Академика Вильямса улица 43, 3/14

Весенняя улица 2А, 5, 1а, 1, 2, 7, 9, 11, 40

Добровольского проспект 128, 130

Марии Демченко улица 2/9, 2/3, 2/4, 3/4, 3/5, 2/5а, 2/5, 2/7, 5/9, 211г, 3/10, 3/9, 2/1, 3/7, 3, 2/8, 3/1

Николая Огренича улица 1/1Д, 1/1-Г, 1/1-Б, 1/1В, 1/1-А, 6А, 6Б, 1/3-А

Николая Стражеско 36/38, 3, 16, 18, 38, 20/22, 10, 12, 14

Педагогическая улица 46, 46А, 46-А

Светлая улица 18/21Б

Таирова улица 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 46, 48, 50, 52

Яблоневая улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19/21, 1А, 5/7, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35

Фото: Уніан

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