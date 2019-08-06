Отключение света в Одессе 6 августа: кому готовиться к отключению электроэнергии

Отключение света коснется сегодня многих жителей города Одесса.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, 6 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8
- 2-й Новгородский переулок 3б, 1, 3, 4, 5, 1а, 4/2, 12а, 10/1, 1б, 7/1, 5/2, 2А, 6/2, 3А, 7/2, 6, 8, 9, 10, 14, 62, 82
- 2-й переулок Юннатов 4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32
- 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7
- 3-й переулок Юннатов 4а, 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6
- Академика Глушко проспект 10, 28, 30
- Александра Невского улица 41, 53, 43/2, 41/2, 49, 47/1, 43, 47, 51/2, 45
- Банный переулок 2
- Дальницкая улица 1, 2, 3, 5
- Долгая улица 116, 123/2, 114, 102-а, 104, 110, 110а, 106а, 102а, 102б, 102, 116а, 114а, 108, 97б, 98з/48, 118а, 98з48, 118 в, 120а, 97а, 96Д, 118б, 120б, 98Е/50, 118, 118в, 112, 121А, 109, 113, 101, 105а, 105, 99а, 99б, 107, 99, 93, 117Б, 95, 117а, 93а, 103, 88А, 111, 115, 120, 119, 97, 123, 97в, 121, 120в
- Комитетская улица 1, 3а
- Костанди улица 100/1, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 98-А, 79/1, 87в, 103А, 100Б, 92а, 68а, 121А, 88А, 95А, 69/1, 76б, 87б, 100а, 97а, 85, 99А, 86А, 82А, 91-Б, 91/2, 80/2, 119А, 87а, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129
- Львовская улица 37б, 31, 33, 37, 39, 41, 64, 66, 68, 70, 72, 66а, 39а, 35/37, 29в, 74/4, 39б, 37а, 76а, 74, 31а, 37В, 31б, 70а, 78а, 64а, 37/Б, 76, 78, 641, 782, 37б1
- Люстдорфская дорога 123/3, 123/1, 121а, 121, 123/5, 123/4, 135, 131а, 133а, 129а, 133, 129, 123, 159, 120, 173а, 171, 149а, 141, 163, 153, 173, 177, 163а, 157, 171а, 147, 147а, 179а/1, 161, 155а, 169а, 149, 145, 151а, 175в, 161а, 147/1, 159а, 165А, 175б, 157А, 139, 175, 169, 165, 151, 123/2, 167
- Михайловская улица 17
- Моторная улица 1
- Мясоедовская улица 7Б, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 24/26, 5А, 7А, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 26
- Новгородская улица 53, 26-Е, 26-Г/1, 45, 23а, 36а, 33, 18, 26а, 21, 30, 47, 37, 2а, 51, 47А, 22, 26в, 29, 32, 26, 41, 49а, 19, 43, 26б, 31, 24, 51а, 35, 53а, 27, 49, 28, 19/21, 25, 39, 29а, 26г, 32а, 23, 20, 36в, 34, 36, 12а/1, 15, 144, 1, 12а, 6б, 5В, 13, 6, 9, 7, 10-а, 6в/3, 11, 5, 12, 6е, 14А, 6в, 5а, 14а/3, 4е, 6Г, 14а/1, 16, 3а, 8, 6а, 10, 6Д, 14, 4, 6а/1, 4б, 14/5, 3, 7/2, 10/2, 16а, 12а/д3, 2, 17, 28-А, 4а
- Новгородский переулок 3, 3/2, 2, 4
- переулок Трудовой 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а
- переулок Шолохова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/2, 4/3, 5/3, 4/2, 11/1, 11/3, 7/2, 7, 5/2, 11/2, 8, 9, 10, 11, 12, 9/2
- Прохоровская улица 4В, 2, 4, 8, 10, 11, 4А, 26А, 4Г, 29А, 30А, 12, 2/4, 75б, 4/6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 37, 50, 52, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77
- Серединський сквер 3, 3А, 1
- Старопортофранковская улица 101, 103Б, 103А, 105
- Степовая улица 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 42/15, 14А, 15, 18/20, 17В, 16, 17, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42
- Сумская улица 65а
- Тимирязева улица 80-ж, 62/7, 84, 80а, 80д, 80з, 80г, 80г/1, 80в, 77, 80ж, 80б, 84Г, 62, 58, 12, 14, 73/3, 7375, 63з, 71, 77/1, 68б, 69, 68/Б4, 65, 84в, 74, 73а, 63ж, 81, 77а, 86, 66в, 63в, 74а, 79/1, 59, 63Г, 86-В, 63а, 67а, 76, 70а, 67/1, 73, 65А, 63, 63и, 68, 78, 66/2, 67/2, 63д, 75, 57, 79, 62Б, 61, 79г, 81а, 75а, 66, 75е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 80е, 79/81, 86а, 67, 62/А, 63Е, 73/2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 64/16, 64, 64/15, 84а, 82, 72, 72б, 87, 98, 102, 90, 96, 88, 100, 83, 88а, 85а, 94, 83В, 93, 83А, 89, 82а, 85, 83б, 92, 91, 64г, 73/1, 64А, 61а, 62-в, 59а, 53, 53А/23, 61В, 55, 59/5, 59/3, 59/1, 61ж, 61Г, 60/1, 55б, 57Б/1, 57/А, 59/4, 531, 55а, 60, 602, 57/2, 57Б/3, 59/5-А, 59/2, 65/1
- Шебелинский переулок 3, 12
- Шишкина улица 48/3, 50, 51, 50/2, 52, 48/1, 50/1, 48/2, 52/2, 52/1, 50/3.
С 08:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Бассейный переулок 17, 17а, 10, 12, 13, 16, 21, 23
- 2-й Бассейный переулок 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18
- 3-й Бассейный переулок 23а, 21, 23
- Бассейная улица 4.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Краснова улица 9.
Фото: mykyivregion.com.ua
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