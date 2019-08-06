Отключение света в Одессе 6 августа: кому готовиться к отключению электроэнергии

Отключение света коснется сегодня многих жителей города Одесса.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, 6 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

2-й Новгородский переулок 3б, 1, 3, 4, 5, 1а, 4/2, 12а, 10/1, 1б, 7/1, 5/2, 2А, 6/2, 3А, 7/2, 6, 8, 9, 10, 14, 62, 82

2-й переулок Юннатов 4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

3-й переулок Юннатов 4а, 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6

Академика Глушко проспект 10, 28, 30

Александра Невского улица 41, 53, 43/2, 41/2, 49, 47/1, 43, 47, 51/2, 45

Банный переулок 2

Дальницкая улица 1, 2, 3, 5

Долгая улица 116, 123/2, 114, 102-а, 104, 110, 110а, 106а, 102а, 102б, 102, 116а, 114а, 108, 97б, 98з/48, 118а, 98з48, 118 в, 120а, 97а, 96Д, 118б, 120б, 98Е/50, 118, 118в, 112, 121А, 109, 113, 101, 105а, 105, 99а, 99б, 107, 99, 93, 117Б, 95, 117а, 93а, 103, 88А, 111, 115, 120, 119, 97, 123, 97в, 121, 120в

Комитетская улица 1, 3а

Костанди улица 100/1, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 98-А, 79/1, 87в, 103А, 100Б, 92а, 68а, 121А, 88А, 95А, 69/1, 76б, 87б, 100а, 97а, 85, 99А, 86А, 82А, 91-Б, 91/2, 80/2, 119А, 87а, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129

Львовская улица 37б, 31, 33, 37, 39, 41, 64, 66, 68, 70, 72, 66а, 39а, 35/37, 29в, 74/4, 39б, 37а, 76а, 74, 31а, 37В, 31б, 70а, 78а, 64а, 37/Б, 76, 78, 641, 782, 37б1

Люстдорфская дорога 123/3, 123/1, 121а, 121, 123/5, 123/4, 135, 131а, 133а, 129а, 133, 129, 123, 159, 120, 173а, 171, 149а, 141, 163, 153, 173, 177, 163а, 157, 171а, 147, 147а, 179а/1, 161, 155а, 169а, 149, 145, 151а, 175в, 161а, 147/1, 159а, 165А, 175б, 157А, 139, 175, 169, 165, 151, 123/2, 167

Михайловская улица 17

Моторная улица 1

Мясоедовская улица 7Б, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 24/26, 5А, 7А, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 26

Новгородская улица 53, 26-Е, 26-Г/1, 45, 23а, 36а, 33, 18, 26а, 21, 30, 47, 37, 2а, 51, 47А, 22, 26в, 29, 32, 26, 41, 49а, 19, 43, 26б, 31, 24, 51а, 35, 53а, 27, 49, 28, 19/21, 25, 39, 29а, 26г, 32а, 23, 20, 36в, 34, 36, 12а/1, 15, 144, 1, 12а, 6б, 5В, 13, 6, 9, 7, 10-а, 6в/3, 11, 5, 12, 6е, 14А, 6в, 5а, 14а/3, 4е, 6Г, 14а/1, 16, 3а, 8, 6а, 10, 6Д, 14, 4, 6а/1, 4б, 14/5, 3, 7/2, 10/2, 16а, 12а/д3, 2, 17, 28-А, 4а

Новгородский переулок 3, 3/2, 2, 4

переулок Трудовой 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а

переулок Шолохова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/2, 4/3, 5/3, 4/2, 11/1, 11/3, 7/2, 7, 5/2, 11/2, 8, 9, 10, 11, 12, 9/2

Прохоровская улица 4В, 2, 4, 8, 10, 11, 4А, 26А, 4Г, 29А, 30А, 12, 2/4, 75б, 4/6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 37, 50, 52, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

Серединський сквер 3, 3А, 1

Старопортофранковская улица 101, 103Б, 103А, 105

Степовая улица 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 42/15, 14А, 15, 18/20, 17В, 16, 17, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42

Сумская улица 65а

Тимирязева улица 80-ж, 62/7, 84, 80а, 80д, 80з, 80г, 80г/1, 80в, 77, 80ж, 80б, 84Г, 62, 58, 12, 14, 73/3, 7375, 63з, 71, 77/1, 68б, 69, 68/Б4, 65, 84в, 74, 73а, 63ж, 81, 77а, 86, 66в, 63в, 74а, 79/1, 59, 63Г, 86-В, 63а, 67а, 76, 70а, 67/1, 73, 65А, 63, 63и, 68, 78, 66/2, 67/2, 63д, 75, 57, 79, 62Б, 61, 79г, 81а, 75а, 66, 75е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 80е, 79/81, 86а, 67, 62/А, 63Е, 73/2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 64/16, 64, 64/15, 84а, 82, 72, 72б, 87, 98, 102, 90, 96, 88, 100, 83, 88а, 85а, 94, 83В, 93, 83А, 89, 82а, 85, 83б, 92, 91, 64г, 73/1, 64А, 61а, 62-в, 59а, 53, 53А/23, 61В, 55, 59/5, 59/3, 59/1, 61ж, 61Г, 60/1, 55б, 57Б/1, 57/А, 59/4, 531, 55а, 60, 602, 57/2, 57Б/3, 59/5-А, 59/2, 65/1

Шебелинский переулок 3, 12

Шишкина улица 48/3, 50, 51, 50/2, 52, 48/1, 50/1, 48/2, 52/2, 52/1, 50/3.

С 08:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Бассейный переулок 17, 17а, 10, 12, 13, 16, 21, 23

2-й Бассейный переулок 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18

3-й Бассейный переулок 23а, 21, 23

Бассейная улица 4.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Краснова улица 9.

Фото: mykyivregion.com.ua