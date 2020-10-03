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Отключение света в Одессе 4 октября: обесточат сотни домов

Отключение света в Одессе 4 октября: обесточат сотни домов

Завтра, 4 октября, в Одессе планируют оставить без электричества сотни домов.
По сообщению АТ «Одессаоблэнерго», время отключения будет разное.

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Так, с 07:00 по 20:00 без света останутся такие адреса:

  • 1-й Хрустальный переулок, 6, 10, 13, 1/2, 1А, 1/7, 1/1, 2, 2Б;
  • Академическая улица, 5г, 5в, 5 корп г, 5б, 1;
  • Аркадиевский переулок, 14/5;
  • Волна тупик, 7а, 7, 10;
  • Гагаринский переулок, 31;
  • Гвоздичный переулок, 4;
  • Ивана Франко улица, 39а, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 40в, 38б, 36а, 35, 34а, 29/2, 35а, 37/2, 29а, 40б1, 33а, 28а, 40б, 40в2, 40а, 29б1, 37, 38, 29б2;
  • Ивана Франко переулок, 12, 14, 15, 16, 17, 19;
  • Каманина улица, 23, 20а, 25, 24/1, 23Б, 24а, 21, 24Б, 19А, 19А/1, 1, 23/3, 23В, 1/27, 23Д, 22Н, 22/8, 22В, 1Б, 1Е, 22, 1а, 22/1, 22а, 22/4, 22/9, 24;
  • Каманина переулок, 1/2, 2, 3, 4, 2в;
  • Клубничная улица, 6;
  • Клубничный переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 1а, 3/1, 5а, 6а, 12а, 15а, 6а, 6б, 8а, 21, 23, 7а;
  • Кольцевая улица, 8а, 8, 8/8, 9А, 1, 9;
  • Кондрашина улица, 31а, 25, 27, 29, 31, 43а, 39а, 33, 35, 37, 41, 43;
  • Педагогическая улица, 23/2, 2, 5, 7, 11, 13, 15, 30в, 23/4, 23/7, 23/6, 23д, 30а, 11а, 34а, 23/9, 17, 23/8, 15а, 23а, 20а, 46а, 23/5, 30б, 32б, 18, 19, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 236;
  • Педагогический переулок, 3а, 5, 5а;
  • Петрашевского улица, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19;
  • Посмитного улица, 7а, 10/121, 5, 7, 9в, 9/, 92, 9а, 9;
  • Светлый переулок, 5, 7/1, 7, 14, 13а, 8, 11;
  • Северная улица, 14;
  • Северный переулок, 8, 14, 4а, 3, 10, 12;
  • Солнечная улица, 10, 7/9, 16, 1Б, 2, 2а, 3/1а, 3/1;
  • Тенистая улица, 5, 6/6, 26, 28, 24, 32, 30б, 911а, 7, 9, 13, 11, 13а, 6б, 6/7, 6/11, 6/15, 6/4, 617, 6/16, 3, 6/2, 6/12, 4а, 6/3, 6/10, 4, 6/14, 6/9б, 6/13, 6/21, 612, 6, 6А/14, 6/10а, 6/8, 6А, 6/1А, 6/9, 6/4а, 6/5;
  • Тополевая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17;
  • Морской переулок, 29а, 2, 12, 25, 29;
  • Университетский переулок, 2, 4, 6б, 1, 4б;
  • Фонтанская дорога, 16/1, 31, 16/8, 16/2, 16/5, 16/4, 16/3, 16/6, 39, 47Б, 41, 43, 45, 47;
  • Хрустальный переулок, 1/8, 2, 3, 4, 9, 2а, 8а;
  • Штурвальная улица, 7, 11а, 9/1, 3, 9, 13а, 5, 11, 13;
  • Экономический переулок, 1, 2, 3, 5.

С 09:00 по 18:00 часов без электроснабжения останутся:

  • 10 Апреля улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
  • Дидрихсона улица, 5а, 3, 5, 9, 11;
  • Мечникова улица, 36, 36а.

С 22:00 по 04:00 свет отключат жителям следующих адресов:

  • 2-й Воронежский переулок, 1;
  • 25-я линия, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 20а, 24, 24а;
  • 26-я линия, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10а, 8, 11а, 19а, 1а, 18, 3а, 13, 22, 21, 20, 15, 10, 16, 9, 11, 27, 14, 24, 19, 12, 25;
  • 27-я линия, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 4а, 3а, 17а, 9а, 25, 26, 8а;
  • 28-я линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 8/2, 15/1, 13а, 1а, 7а, 15, 18, 20, 22;
  • 29-я линия, 5/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 11б, 11, 12а, 16а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51;
  • 30-я линия, 1, 3, 5, 7, 3а, 1а, 8а, 8б, 8, 10, 12, 14;
  • 31-я линия, 5, 16, 5б, 5а, 12, 14, 10а, 9, 10, 18;
  • 40-летия Обороны Одессы улица, 2, 4, 8;
  • Академика Заболотного улица, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39а, 39, 43а, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 332, 33/1;
  • Воронежская улица, 8/2, 6, 7, 12а, 20а, 8, 9, 10, 12, 14, 20;
  • Героев обороны Одессы улица, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98;
  • Десантный бульвар, 1, 4, 6, 16, 18;
  • Добровольского проспект, 85, 87, 89, 93;
  • Капитана Кузнецова улица, 103, 110, 112, 114;
  • Керченская улица, 188;
  • Крымская улица, 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 84;
  • Курская улица, 155а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 139г, 161а, 147а, 143, 147, 151, 155, 157, 159, 161;
  • Марсельская улица, 22, 24, 26, 28, 30;
  • Орловская улица, 57, 42а, 20, 44, 37, 54, 23, 25, 33, 40, 31а, 22а, 28, 55, 21, 23а, 46, 53, 31, 52, 48а, 48, 26, 38, 42, 41, 43, 51, 22, 49, 35, 47, 47а, 35а, 33а, 50, 59;
  • Семена Палия улица, 84/2, 94, 96, 98, 100;
  • Тульская улица, 3а, 1, 3, 13.

А с 09:00 по 19:00 без света останутся:

  • Генерала Петрова улица, 21, 23/1, 17/2, 17, 19;
  • Космонавтов улица, 38, 48, 38А, 40, 44.

Фото иллюстрационное

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