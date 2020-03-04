Отключение света в Одессе 4 марта: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 192 дома.
Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 192 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
До 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Адмирала Лазарева улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 68В
- Базарная улица 51/53, 47, 49, 57, 74, 76, 78, 80
- Екатерининская улица 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77
- Колонтаевская улица 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 50/, 69/3, 59, 65, 67, 69, 71
- Косвенная улица 42А, 74/76, 44, 62, 60, 50, 54, 68, 58, 52, 56/3, 48, 56
- Пушкинская улица 42
- Ришельевская улица 44, 44/46, 48
- Средняя улица 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 49А, 51, 38/1, 53, 55, 57, 59
- Успенская улица 67, 67/69, 65, 73, 75, 77
До 19:00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- 5-я линия Марии Демченко 61
- Академика Вавилова улица 8, 2д, 2, 1Б/1, 6, 12А, 2в, 12-В, 12в, 4а, 10, 2а, 10а, 2г, 12б, 1Б-4/1, 4б, 4, 1Б4/1, 1Б-4/2
- Академика Вильямса улица 41-з, 43-З, 43Д, 41В, 41Ж, 45, 43/2, 39А, 39Б, 41Б, 39, 45в, 35, 41Г, 39В, 49, 39г, 35А, 41, 39/1, 35Б, 51, 33, 71-б, 72а, 19, 25, 51а, 39а, 43-К, 43-Е, 43-Ж, 43
- Звёздная улица 7Б, 7А, 5, 8, 58
- Лунная улица 1, 2, 4, 38, 3/2, 3/1
- Люстдорфская дорога 244, 246, 250, 252, 254, 244а, 242в, 242б, 246а, 258а, 256а, 256, 258, 260, 262
- Сиреневая улица 23, 56, 39-Б
До 18:00 свет отключат по следующим адресам:
- Головковская улица 9
- Картамышевская улица 30/1, 28, 35, 32/34, 12, 14, 30
- Косвенная улица 90
- Средняя улица 45
Фото: Дніпроград
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