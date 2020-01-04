Отключение света в Одессе 4 января: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 210 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 21:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Заболотного улица 66_2, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 77, 79, 81, 83, 57_1, 56_2, 56_1, 541, 66_1, 59_2, 57_2, 56_3, 67_2, 67_1, 83б, 56_4, 83а, 63_1, 59_1, 81а, 81в, 56А, 79а, 79В, 79б, 77б2, 77в2, 77б3, 77б8, 77в1, 77а, 77б5, 77в, 77в12, 77б4, 77в11, 77В9, 77в13, 54_1, 77б1, 77б, 77в3, 77б7, 54_2, 71_2, 71_1, 542, 81б

Владимира Высоцкого улица 11А, 1, 23а, 5_1, 16а, 22_1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25

Генерала Бочарова улица 57В, 30, 54Г, 54Б, 32, 71_1, 54А, 61А, 54Д, 54В, 57А, 56а, 75/, 58а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 62, 65, 69, 71, 75

Добровольского проспект 126_1, 112, 148А, 130_3, 130_4, 130_2, 130_5, 128А, 122_1, 114, 116, 118, 126, 140, 148, 150, 152, 154, 156

Марсельская улица 32_3, 46_2, 52, 38, 40, 44, 34, 35А, 46_3, 35, 32, 36, 42, 32_2, 32_1

Махачкалинская улица 1, 2, 3, 5, 1А

Мирный проспект Полностью

Паустовского улица Полностью

Радостная улица 1, 2, 3, 4, 5

Сахарова улица 5, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 5б, 5а, 42, 44

Семена Палия улица 103, 109_3, 93, 126, 127, 111, 109, 109_2, 97, 109_1, 113, 113А, 113б, 134, 77, 107, 105, 73, 73_1, 77_2, 83_1, 83, 99, 83_3, 21, 83_2, 130, 125_3, 125_2, 120, 125_1, 122, 125, 129, 126_1, 77_1

Фото: www.instructables.com

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