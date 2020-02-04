Отключение света в Одессе 4 февраля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 554 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Сурикова 2, 5А, 1, 2А, 3А, 3, 5

2-й Магнитогорский переулок 7

2-й переулок Амундсена 19

2-й переулок Сурикова 1, 2, 3, 5, 7, 2а, 2б

3-й Магнитогорский переулок 2, 4, 6, 8

Академика Филатова улица 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92/2, 88, 82/2, 90, 92, 94

Алмазная улица 10А, 6

Байдарочный переулок 1, 4, 6, 8, 10, 8Б, 12, 1А, 8/6, 81, 82, 83, 85

Вишнёвый переулок 2

Дача Ковалевского улица 24, 20Б, 15, 28, 2, 25А, 23, 24/7, 19, 24/1, 20, 23Б, 24/4, 9, 24/12, 25, 3, 17, 21, 29, 23а, 7Б, 22/5, 7, 13, 22/9, 3/3, 11, 5, 22/2, 23В, 29/3, 25Б, 24/3, 22/1, 22/7

Долгая улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18а, 2/1, 3А, 20б, 1А, 10А, 20А, 4А, 15а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 18в

Зелёная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Иосифа Тимченко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 13-а, 4А, 23а, 17-б, 11-а, 27а, 17-а, 3А, 24А, 21-а, 23/1

Маршала Бабаджаняна улица 40, 68/1, 70, 72, 74

Маршала Малиновского улица 67, 69, 71, 71/1

Минская улица 3, 4, 5, 5А, 4А, 3А, 2а, 2б, 6

Педагогическая улица 46А, 46, 46-А

переулок Сергея Уточкина 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 3А, 6, 7

переулок Сергея Эйзенштейна 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 12б, 10-а, 12-А, 29, 31, 33, 35, 39

Рыбачья Балка улица 1, 10Д, 16, 1Б, 4А, 12, 4, 1А, 12А, 8, 10Б, 20, 1Г, 3Б, 2, 8/1, 3, 6, 18, 8А, 10

Рыбачья улица 47/5, 2, 5, 6, 7, 8, 73а, 47/6, 47/7, 47/1, 47/8, 20а, 10, 47/9, 1А, 12а, 47/3, 5а, 45А, 8а, 47/4, 16а, 47А, 11/15, 29/2, 47/10, 47/2, 33б, 3232а, 20в, 4а, 13а, 14а, 41а-43, 13, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 45, 53, 63, 65, 71

Сельская улица 2, 3, 6, 8, 10, 8а, 1, 4, 5

Сурикова улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19а, 6А, 22А, 29А, 8А, 23А, 16А, 32/2, 4а, 14, 3/2, 16/1, 19в, 3А, 35Б, 10А, 6г, 28а, 37а, 5А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38

Щорса улица 4А, 132/2, 2Б, 2, 134, 4, 146, 144, 144/1, 132/1, 144/2

Якорный переулок 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12А, 12, 14/1, 8б, 16/1, 6а, 3А, 14, 16, 5/2

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 8, 10, 6А, 6

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3А, 3_3, 2В, 20, 11А, 2Б, 1А, 1б, 2А

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1Б, 2, 3, 11А, 4, 26а, 6А, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5А, 10, 11, 12

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18

Воронежская улица 13, 13а

Керченская улица 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84А, 72А, 84, 77А, 63а, 82а, 85, 86, 88, 90, 76а

Лесная улица 2, 4, 6, 8, 10, 12

Марсельская улица 31

Ростовская улица 4, 67, 69, 70, 71, 81/1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129

Садовая улица 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Семена Палия улица 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 72_1

Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Фото: Объектив

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