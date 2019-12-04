Отключение света в Одессе 4 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 42 дома.

В связи с аварией на кабельных каналах Облэнерго без света на неопределенное время останутся жители двух районов – Приморского и Малиновского.

Точное время отключения электроэнергии в Одессаобленэрго не сообщили.

Напомним, вчера, 3 декабря, на кабельных каналах Облэнерго случилась авария.

Фото: Sochi24

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