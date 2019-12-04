Отключение света в Одессе 4 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 42 дома.
В связи с аварией на кабельных каналах Облэнерго без света на неопределенное время останутся жители двух районов – Приморского и Малиновского.
Точное время отключения электроэнергии в Одессаобленэрго не сообщили.
Напомним, вчера, 3 декабря, на кабельных каналах Облэнерго случилась авария.
Фото: Sochi24
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!