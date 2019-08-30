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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 30 августа: список улиц

Отключение света в Одессе 30 августа: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 30 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия 39

 

  • 2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

 

  • 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

 

  • 3-я Суворовская улица 26, 28, 32, 30А, 30, 34

 

  • 4-я Суворовская улица 32А, 38А, 37, 34, 44, 38, 48, 34А, 42, 46, 40, 35, 29, 32, 50, 33, 30, 33А, 31, 36

 

  • 5-я линия 41, 42, 43, 44, 47А, 44А, 41А, 45, 46, 47, 48, 45А

 

  • 6-я линия 16А, 47А, 18, 45, 41, 18А, 47, 12, 43, 14, 16

 

  • 7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18

 

  • Адмиральский проспект 26, 35а, 35, 37, 1В, 34, 34Г, 36

 

  • Базарная улица 67, 69, 71, 73, 75, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 114, 116, 118

 

  • Большая Арнаутская улица 84

 

  • Гайдара улица 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70

 

  • Заславского улица 3, 4, 5, 10/12, 6/8, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 21, 23

 

  • Костанди улица 139, 165Б, 141А, 128, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 139А, 155, 157, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 147

 

  • Леонида Утёсова улица 14/59, 3, 14/64, 4, 14/1, 14/21, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14

 

  • Люстдорфская дорога 142/2, 142/1, 146/1, 143, 142, 35А, 33, 30, 34, 39, 144/3, 37А, 38, 36, 35, 41, 32, 148, 144/1, 37

 

  • Марии Демченко улица Полностью

 

  • Моторная улица 1

 

  • Неделина улица 57А

 

  • Палубная улица 9, 9/4, 9/1, 9/2, 9/3

 

  • Преображенская улица 53, 57, 59, 61, 59/61, 68, 49/51, 49

 

  • Успенская улица 72, 109, 111, 113, 115, 119, 127/3, 121, 123, 127, 129.

 

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

 

  • 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 50а, 45А, 4 -а Приміська, 47А, 89, 58а, 51А, 48А, 77А, 64б, 52А, 71А, 91, 93, 95

 

  • 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

 

  • Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

 

  • Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

 

  • Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

 

  • Короткий пререулок 2, 3, 4

 

  • Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

 

  • Минская улица 30А-1

 

  • Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

 

  • Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

 

  • Татьяны Тесс улица 60А

 

  • Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

 

  • Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

 

  • Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а.

Фото: Elements Property

 

 

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