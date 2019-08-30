Отключение света в Одессе 30 августа: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 30 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 39

2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

3-я Суворовская улица 26, 28, 32, 30А, 30, 34

4-я Суворовская улица 32А, 38А, 37, 34, 44, 38, 48, 34А, 42, 46, 40, 35, 29, 32, 50, 33, 30, 33А, 31, 36

5-я линия 41, 42, 43, 44, 47А, 44А, 41А, 45, 46, 47, 48, 45А

6-я линия 16А, 47А, 18, 45, 41, 18А, 47, 12, 43, 14, 16

7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Адмиральский проспект 26, 35а, 35, 37, 1В, 34, 34Г, 36

Базарная улица 67, 69, 71, 73, 75, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 114, 116, 118

Большая Арнаутская улица 84

Гайдара улица 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70

Заславского улица 3, 4, 5, 10/12, 6/8, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 21, 23

Костанди улица 139, 165Б, 141А, 128, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 139А, 155, 157, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 147

Леонида Утёсова улица 14/59, 3, 14/64, 4, 14/1, 14/21, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14

Люстдорфская дорога 142/2, 142/1, 146/1, 143, 142, 35А, 33, 30, 34, 39, 144/3, 37А, 38, 36, 35, 41, 32, 148, 144/1, 37

Марии Демченко улица Полностью

Моторная улица 1

Неделина улица 57А

Палубная улица 9, 9/4, 9/1, 9/2, 9/3

Преображенская улица 53, 57, 59, 61, 59/61, 68, 49/51, 49

Успенская улица 72, 109, 111, 113, 115, 119, 127/3, 121, 123, 127, 129.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 50а, 45А, 4 -а Приміська, 47А, 89, 58а, 51А, 48А, 77А, 64б, 52А, 71А, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а.

Фото: Elements Property