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Отключение света в Одессе: 3 сентября обесточат 30 улиц

Отключение света в Одессе: 3 сентября обесточат 30 улиц

Завтра, в пятницу, 3 сентября, в Одессе могут остаться без света три десятка улиц.

По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», без электроснабжения останутся такие адреса:

1-й Майский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 7б, 7в, 16а, 2а, 4/, 40а, 6/4, 20а, 6а, 54, 50а, 12а, 16а

С 09:00 до 15:00;

1-я линия Марии Демченко, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 78/40, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632

С 09:00 до 19:00;

2-й Майский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 7а, 10а, 5а, 15, 8а, 7д

С 09:00 до 15:00;

2-й переулок Амундсена, 3/4, 6/3

С 09:00 до 19:00;

3-й переулок Амундсена, 6/2, 6/7, 65, 61

С 09:00 до 19:00;

3-я линия Дача Ковалевского, 24/136

С 09:00 до 19:00;

3-я линия Марии Демченко, 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67

С 09:00 до 19:00;

4-я линия Марии Демченко, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 48, 14уч, 68А, 67а, 64/12, 52, 54, 60, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265

С 09:00 до 19:00;

5-я линия Марии Демченко, 61а

С 09:00 до 20:00;

5-я линия Марии Демченко, 61а

С 09:00 до 19:00;

6-я линия Марии Демченко, 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

С 09:00 до 19:00;

Базарная улица, 110, 116, 118

С 06:00 до 22:00;

Белорусская улица, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6а, 4а, 14а, 16а, 18, 22а, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322

С 09:00 до 19:00;

Бугаевская улица, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

С 09:00 до 15:00;

Вершинная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10г, 14, 4а, 10а, 13а, 10б, 14а, 31а, 25а, 16/1, 16/1а, 16/2, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

С 09:00 до 19:00;

Вячеслава Кириллова улица, 1а, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 1/3з, 1/5, 1б, 2/2, 2/3, 2а, 2д, 14, 4/1, 1а3, 4/2и, 4а, 1/1, 6/1, 6/4, 6/а, 6-6а, 1/1а, 7а, 1/2а, 9а, 9б, 9б1, 1/3, 1/3в, 12б, 1/3ж, 4/2

С 09:00 до 19:00;

Гетманский переулок, 4

С 09:00 до 19:00;

Дача Ковалевского улица, 144, 144/3, 144/5, 144/6, 144/9, 144/10, 144в, 144д, 144ж

С 09:00 до 19:00;

Леонида Утёсова улица, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

С 06:00 до 22:00;

Марии Демченко улица, 1, 50, 81, 1/4, 1/7, 1б, 2лин25, 2лин37, 3лин22, 1/1а, 3лин67, 4/1, 4/2, 4лин19, 4лин30, 4лин66, 97, 1/2, 3лин24

С 09:00 до 19:00;

Мичурина улица, 3а, 3а4, 3б, 3, 5, 5а, 5б, 7в, 34

С 09:00 до 19:00;

Николая Стражеско, 1а/1, 1б, 2, 4

С 09:00 до 19:00;

Ольгиевский спуск, 8а

С 09:00 до 18:00;

переулок Амундсена, 5, 6, 9, 11

С 09:00 до 19:00;

Пишоновская улица, 19, 21, 22/1, 25, 26, 34

С 09:00 до 18:00;

Пишоновский переулок, 2, 4

С 09:00 до 18:00;

Просвещения улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 1/1, 1в, 3/а, 3а, 1/16214, 4а, 4б, 1/5, 1/7, 3/2

С 09:00 до 19:00;

Шефская улица, 8, 16, 33, 35, 37, 35б, 39, 37а, 35а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

С 09:00 до 18:00;

Эстонская улица, 1, 10а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 2а, 6, 6/1, 6а, 8, 8а, 5а

С 09:00 до 19:00;

Эстонский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13

С 09:00 до 19:00;

Якутская улица, 2, 4, 6, 6а, 8, 10

С 09:00 до 19:00.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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