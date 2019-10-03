Отключение света в Одессе 3 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 3 октября с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58а, 50а, 47А, 4 -а Приміська, 58, 48А, 51А, 52А, 71А, 45А, 77А, 64б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
- Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 153/13, 103/12, 5 лінія, 8 Лінія, 270, 142/43, 103/3, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 103/7, 6 лінія, 103/14, 7 лінія, 2/130, 144/2, 144/5, 132А, 144/8, 144/3, 7 Лінія, 144/6, 144/1, 132/А, 103/13, 111/С, 103/16, 111/М, 144а, 103/4, 12 Лінія, 11 Лінія, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 9 Лінія, 103/15, 103/13а13, 6/196, 103/6, 8 лінія, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 142 лінія12, 111/О, 10 Лінія, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 142217, 111/Р
- Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б
- Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Люстдорфская дорога 172а
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 207, 1\13203, 1/33165, 1/3, 1/11, 1/7, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/1
- Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11
- Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Балковская улица 106
- Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73
- Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15
- Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30
- Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Строительный переулок 4
- Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13
- Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.
Фото: khmelnytsky.com.ua