Отключение света в Одессе 3 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 3 октября с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58а, 50а, 47А, 4 -а Приміська, 58, 48А, 51А, 52А, 71А, 45А, 77А, 64б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63

Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 153/13, 103/12, 5 лінія, 8 Лінія, 270, 142/43, 103/3, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 103/7, 6 лінія, 103/14, 7 лінія, 2/130, 144/2, 144/5, 132А, 144/8, 144/3, 7 Лінія, 144/6, 144/1, 132/А, 103/13, 111/С, 103/16, 111/М, 144а, 103/4, 12 Лінія, 11 Лінія, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 9 Лінія, 103/15, 103/13а13, 6/196, 103/6, 8 лінія, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 142 лінія12, 111/О, 10 Лінія, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 142217, 111/Р

Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10

Короткий пререулок 2, 3, 4

Люстдорфская дорога 172а

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 207, 1\13203, 1/33165, 1/3, 1/11, 1/7, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/1

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Балковская улица 106

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Строительный переулок 4

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.

Фото: khmelnytsky.com.ua