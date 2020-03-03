Отключение света в Одессе 3 марта: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1374 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 3 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й Деревообделочный переулок 5

4-й массив Полностью

Академика Панкратовой улица 5а, 1, 3в, 3А, 4А, 12А, 31а, 5б, 17а, 27б, 5В, 10а, 11а, 3б, 10б, 5г, 3г, 21а, 23А, 27А, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31

Академика Панкратовой улица 24Б, 24В, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24г, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 39, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 22

Академика Панкратовой улица 16, 20, 18_1, 18, 29

Владимира Хавкина улица 1, 3, 5, 27б, 51а, 41б, 9б, 35а, 1д, 9а, 43б, 3б, 47а, 25а, 1г, 1ж, 7, 43а, 3а, 17б, 11а, 1б, 27а, 37а, 13а, 29а, 1а, 45б, 5а, 47г, 47_, 41а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51

Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в

Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13

Оранжерейный переулок 27, 18д, 39, 25А, 35В, 35Б, 47, 26, 43А, 29, 24В, 32, 41, 27а, 22, 35, 18Б, 25б, 24Б, 26А, 43, 24, 20А, 18В, 20, 18В1, 37, 25, 33, 22а, 20В, 24А, 30, 18А

переулок Людмилы Гинзбург 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 23а, 23г, 19, 19д, 27б, 23б, 23в, 35к, 15а, 9а, 21б, 10б, 25а, 21а, 10а, 10г, 10в, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10А, 16а, 17_1, 27А, 16б, 6а, 9А, 12, 1а, 10б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Хуторская улица 81Л, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26б, 25а, 28а, 17а, 36а, 32, 37а, 19а, 33б, 26а, 33а, 15а, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43

Хуторская улица 93, 103в, 81Е, 101б, 81з, 6, 6_3, 63

Хуторская улица 69г, 49б, 51, 57г, 69б, 49, 69е, 65б, 59а, 47е, 61а, 65а, 49а, 61, 57е, 69А, 57з, 63д, 61б, 59б, 57, 47, 47ж, 45а, 67, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 59, 55, 71, 53, 65, 63б, 47к, 47б, 61В, 57в, 69, 69ж

Хуторская улица 90ж

Хуторская улица 12а, 86Г, 16а, 8, 13а, 2, 13б2, 18, 13б, 3, 25, 17, 27б, 21, 9, 5в, 11б, 7, 25а, 8а, 17а, 13, 1, 1б, 20а, 8б, 15, 13в, 16, 3а, 29, 10б, 12, 15а, 22, 8в, 5б, 5, 17б, 4, 1а, 10а, 14, 11в, 11а, 27, 15в, 20, 9б, 19, 75в, 42, 103г, 77а, 95д, 83г, 83, 44а, 42б, 81д, 77в, 95г, 42д, 73а, 46б, 48а, 73, 85б, 58, 60, 81к, 10, 83б, 81, 46, 44в, 93б, 93к, 52, 75б, 48, 77ж, 95а, 60А, 97в, 95, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 91, 99_Б1, 44, 54, 44б, 62, 93г, 95ж, 87, 81а, 54а, 81е, 97, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 50, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 66, 95з, 99, 87а, 64, 44г, 56, 75, 85, 81з, 89а, 105в, 42г, 99а, 77б, 89, 93д, 83в, 79, 77

Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а.

С 08:00 по 10:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й Деревообделочный переулок 5

4-й массив Полностью

Академика Панкратовой улица 24Б, 24В, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24г, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 39, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 22

Академика Панкратовой улица 5а, 1, 2, 3, 3А, 4А, 31а, 5б, 12А, 17а, 27б, 5В, 11а, 10а, 10б, 5г, 3б, 3г, 21а, 27А, 3в, 23А, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31

Академика Панкратовой улица 18_1, 18, 29

Владимира Хавкина улица 1, 3, 5, 27б, 51а, 41б, 9б, 35а, 1д, 9а, 43б, 3б, 47а, 25а, 1г, 1ж, 7, 43а, 3а, 17б, 11а, 1б, 27а, 37а, 13а, 29а, 1а, 45б, 5а, 47г, 47_, 41а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51

Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в

Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13

Оранжерейный переулок 20, 22, 24, 25, 35В, 25А, 27а, 26, 25б, 18Б, 18А, 24Б, 26А, 18д, 35Б, 20А, 18В, 43А, 18В1, 24А, 24В, 20В, 22а, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47

переулок Людмилы Гинзбург 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 23а, 23г, 19, 19д, 27б, 23б, 23в, 35к, 15а, 9а, 21б, 10б, 25а, 21а, 10а, 10г, 10в, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10А, 16а, 17_1, 27А, 16б, 6а, 9А, 12, 1а, 10б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Хуторская улица 12а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25а, 8а, 17а, 13б, 13а, 1б, 20а, 9б, 16а, 13в, 27б, 3а, 11а, 10б, 15в, 15а, 11в, 8в, 5б, 13б2, 17б, 5в, 1а, 10а, 11б, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 8б

Хуторская улица 69г, 81Л, 51, 57г, 69б, 49, 69е, 65б, 59а, 47е, 61а, 65а, 49а, 61, 57е, 69А, 57з, 63д, 61б, 59б, 57, 69ж, 47, 45а, 67, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 59, 55, 71, 53, 65, 63б, 47к, 47б, 61В, 57в, 69, 49б, 90ж, 47ж

Хуторская улица 6, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 85б, 6_3, 81Е, 81к, 86Г, 83б, 75в, 101б, 44в, 93б, 93к, 103г, 75б, 77а, 77ж, 95а, 60А, 97в, 83в, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 103в, 79а, 75а, 46а, 95д, 99_Б1, 83г, 81з, 44б, 44а, 93г, 95ж, 42б, 81а, 54а, 81е, 93д, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 81д, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 77в, 95з, 95г, 87а, 42д, 44г, 73а, 46б, 48а, 89а, 105в, 42г, 99а, 77б, 95, 97, 99, 85а

Хуторская улица 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 26б, 17а, 34, 37а, 28а, 19а, 33б, 26а, 33а, 15а, 36а, 32а, 25а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43

Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Абрикосовая улица 2, 4, 6, 12, 14, 16, 45, 48, 49, 51, 105а, 53, 97А, 69А, 47А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 95, 97, 99, 101, 103, 105

Абрикосовый переулок 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 3А, 17, 19, 21, 25, 27, 29

Дубовая Роща улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39А, 35, 14/а, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Золотой Берег улица 27

Макаренко улица 18/1, 1, 3, 18/18, 3/1, 18А, 5А, 3А, 31В, 27А, 5, 9А, 1А, 22А, 11А, 1А/2, 22/15, 22Б, 7Б, 18/7, 7А, 1/1, 13Б, 18/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 29

Писарева улица 34, 40В, 28, 30, 32, 36, 38, 30А, 40б, 40а

провулок Янтарний Майський пер. 8, 8/3, 8/2, 7, 7Г4, 8/1, 6

Равенства улица 88, 90, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196

Тимирязева улица 34

Фонтанская дорога 106/37, 106/40.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Елисаветинская улица 1, 3

Конная улица 8/10, 6, 2/4, 12, 14

Пастера улица 17, 19

Торговая улица 20

Фото: Лиманська Агенція Новин

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