Отключение света в Одессе 3 марта: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1374 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 3 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 4-й Деревообделочный переулок 5
- 4-й массив Полностью
- Академика Панкратовой улица 5а, 1, 3в, 3А, 4А, 12А, 31а, 5б, 17а, 27б, 5В, 10а, 11а, 3б, 10б, 5г, 3г, 21а, 23А, 27А, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31
- Академика Панкратовой улица 24Б, 24В, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24г, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 39, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 22
- Академика Панкратовой улица 16, 20, 18_1, 18, 29
- Владимира Хавкина улица 1, 3, 5, 27б, 51а, 41б, 9б, 35а, 1д, 9а, 43б, 3б, 47а, 25а, 1г, 1ж, 7, 43а, 3а, 17б, 11а, 1б, 27а, 37а, 13а, 29а, 1а, 45б, 5а, 47г, 47_, 41а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
- Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в
- Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13
- Оранжерейный переулок 27, 18д, 39, 25А, 35В, 35Б, 47, 26, 43А, 29, 24В, 32, 41, 27а, 22, 35, 18Б, 25б, 24Б, 26А, 43, 24, 20А, 18В, 20, 18В1, 37, 25, 33, 22а, 20В, 24А, 30, 18А
- переулок Людмилы Гинзбург 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 23а, 23г, 19, 19д, 27б, 23б, 23в, 35к, 15а, 9а, 21б, 10б, 25а, 21а, 10а, 10г, 10в, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10А, 16а, 17_1, 27А, 16б, 6а, 9А, 12, 1а, 10б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31
- Хуторская улица 81Л, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26б, 25а, 28а, 17а, 36а, 32, 37а, 19а, 33б, 26а, 33а, 15а, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43
- Хуторская улица 93, 103в, 81Е, 101б, 81з, 6, 6_3, 63
- Хуторская улица 69г, 49б, 51, 57г, 69б, 49, 69е, 65б, 59а, 47е, 61а, 65а, 49а, 61, 57е, 69А, 57з, 63д, 61б, 59б, 57, 47, 47ж, 45а, 67, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 59, 55, 71, 53, 65, 63б, 47к, 47б, 61В, 57в, 69, 69ж
- Хуторская улица 90ж
- Хуторская улица 12а, 86Г, 16а, 8, 13а, 2, 13б2, 18, 13б, 3, 25, 17, 27б, 21, 9, 5в, 11б, 7, 25а, 8а, 17а, 13, 1, 1б, 20а, 8б, 15, 13в, 16, 3а, 29, 10б, 12, 15а, 22, 8в, 5б, 5, 17б, 4, 1а, 10а, 14, 11в, 11а, 27, 15в, 20, 9б, 19, 75в, 42, 103г, 77а, 95д, 83г, 83, 44а, 42б, 81д, 77в, 95г, 42д, 73а, 46б, 48а, 73, 85б, 58, 60, 81к, 10, 83б, 81, 46, 44в, 93б, 93к, 52, 75б, 48, 77ж, 95а, 60А, 97в, 95, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 91, 99_Б1, 44, 54, 44б, 62, 93г, 95ж, 87, 81а, 54а, 81е, 97, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 50, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 66, 95з, 99, 87а, 64, 44г, 56, 75, 85, 81з, 89а, 105в, 42г, 99а, 77б, 89, 93д, 83в, 79, 77
- Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а.
С 08:00 по 10:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 4-й Деревообделочный переулок 5
- 4-й массив Полностью
- Академика Панкратовой улица 24Б, 24В, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24г, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 39, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 22
- Академика Панкратовой улица 5а, 1, 2, 3, 3А, 4А, 31а, 5б, 12А, 17а, 27б, 5В, 11а, 10а, 10б, 5г, 3б, 3г, 21а, 27А, 3в, 23А, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31
- Академика Панкратовой улица 18_1, 18, 29
- Владимира Хавкина улица 1, 3, 5, 27б, 51а, 41б, 9б, 35а, 1д, 9а, 43б, 3б, 47а, 25а, 1г, 1ж, 7, 43а, 3а, 17б, 11а, 1б, 27а, 37а, 13а, 29а, 1а, 45б, 5а, 47г, 47_, 41а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
- Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в
- Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13
- Оранжерейный переулок 20, 22, 24, 25, 35В, 25А, 27а, 26, 25б, 18Б, 18А, 24Б, 26А, 18д, 35Б, 20А, 18В, 43А, 18В1, 24А, 24В, 20В, 22а, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47
- переулок Людмилы Гинзбург 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 23а, 23г, 19, 19д, 27б, 23б, 23в, 35к, 15а, 9а, 21б, 10б, 25а, 21а, 10а, 10г, 10в, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10А, 16а, 17_1, 27А, 16б, 6а, 9А, 12, 1а, 10б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31
- Хуторская улица 12а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25а, 8а, 17а, 13б, 13а, 1б, 20а, 9б, 16а, 13в, 27б, 3а, 11а, 10б, 15в, 15а, 11в, 8в, 5б, 13б2, 17б, 5в, 1а, 10а, 11б, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 8б
- Хуторская улица 69г, 81Л, 51, 57г, 69б, 49, 69е, 65б, 59а, 47е, 61а, 65а, 49а, 61, 57е, 69А, 57з, 63д, 61б, 59б, 57, 69ж, 47, 45а, 67, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 59, 55, 71, 53, 65, 63б, 47к, 47б, 61В, 57в, 69, 49б, 90ж, 47ж
- Хуторская улица 6, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 85б, 6_3, 81Е, 81к, 86Г, 83б, 75в, 101б, 44в, 93б, 93к, 103г, 75б, 77а, 77ж, 95а, 60А, 97в, 83в, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 103в, 79а, 75а, 46а, 95д, 99_Б1, 83г, 81з, 44б, 44а, 93г, 95ж, 42б, 81а, 54а, 81е, 93д, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 81д, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 77в, 95з, 95г, 87а, 42д, 44г, 73а, 46б, 48а, 89а, 105в, 42г, 99а, 77б, 95, 97, 99, 85а
- Хуторская улица 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 26б, 17а, 34, 37а, 28а, 19а, 33б, 26а, 33а, 15а, 36а, 32а, 25а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43
- Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Абрикосовая улица 2, 4, 6, 12, 14, 16, 45, 48, 49, 51, 105а, 53, 97А, 69А, 47А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 95, 97, 99, 101, 103, 105
- Абрикосовый переулок 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 3А, 17, 19, 21, 25, 27, 29
- Дубовая Роща улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39А, 35, 14/а, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- Золотой Берег улица 27
- Макаренко улица 18/1, 1, 3, 18/18, 3/1, 18А, 5А, 3А, 31В, 27А, 5, 9А, 1А, 22А, 11А, 1А/2, 22/15, 22Б, 7Б, 18/7, 7А, 1/1, 13Б, 18/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 29
- Писарева улица 34, 40В, 28, 30, 32, 36, 38, 30А, 40б, 40а
- провулок Янтарний Майський пер. 8, 8/3, 8/2, 7, 7Г4, 8/1, 6
- Равенства улица 88, 90, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196
- Тимирязева улица 34
- Фонтанская дорога 106/37, 106/40.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Елисаветинская улица 1, 3
- Конная улица 8/10, 6, 2/4, 12, 14
- Пастера улица 17, 19
- Торговая улица 20
Фото: Лиманська Агенція Новин
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