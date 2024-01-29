Отключение света в Одессе 29 января: список адресов

Отключение света в Одессе 25 января: адреса Сегодня, 25 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводят плановые ремонтные работы. В связи с чем квартиры одесситов к вечеру остались без света. ПОДРОБНЕЕ

Отключение света в Одессе 23 января: адреса Сегодня, 23 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера. ПОДРОБНЕЕ

Тысячи одесситов 22 января остались без света: адреса Сегодня, 22 января 2024 года, в связи с проведением плановых и аварийно-восстановительных работ, сотни одесских домов до конца дня будут оставаться без электроснабжения. ПОДРОБНЕЕ