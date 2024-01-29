Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 29 января: список адресов

Отключение света в Одессе 29 января: список адресов

В понедельник, 29 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 17.00

  • Академическая, 6-26,
  • Черняховского, 1-24,
  • Фонтанская дор, 16-57,
  • пр. Шевченко, 33,
  • переулок Клубничный, 1-29,
  • переулок Педагогический, 5,5а,
  • переулок Тополиный, 1-17,
  • переулок Гвоздичный, 3, 3а,
  • переулок Санаторный, 6а,
  • Французский б-р, 48-89,
  • Гранатная, 20б,
  • Каманина, 1-25,
  • переулок Каманина, 1-4,
  • переулок Морской, 2-29,
  • Тенистая, 2-34,
  • переулок Экономический, 1-5,
  • Кольцевая, 8,8а,
  • пер. Хрустальный, 1-10,
  • Педагогическая, 2-52,
  • Клубничная, 6,
  • Посмитного, 5-9,
  • Кленовая, 4-13,
  • М.Говорова, 10-26,
  • Солнечная, 7-10,
  • переулок Светлый, 1-7,
  • переулок Северный, 3-12,
  • И.Франко, 25-51,
  • пер. Курортный, 2-5,
  • переулок Гагаринский, 31,
  • переулок Университетский, 1,
  • Генуэзская, 20,
  • Кондрашина, 25-43,
  • Петрашевского, 7-18,
  • Штурвальная, 3-13,
  • переулок И.Франко, 12-19.

Работы до 19.00

  • Тираспольская, 1-4,
  • Нежинская, 64-72,
  • пер.Маяковского, 1, Новосельского, 98-104, пер. Вице-Адм.Жукова, 12, Бунина, 37-40, пл.Греческая, 1, Гаванная, 6-12, Преображенская, 40,42.

Южный РЭС

Работы 17.00

  • Фонтанская дор., 14-75,
  • И.Франко, 1-55,
  • Неделина, 44-111,
  • Окружная, 2-20,
  • пр. Адмиральский, 3-17,
  • Бригадная, 2-101,
  • Петрашевского, 1-22,
  • Штурвальная, 17а,
  • Контр-адмирала Лунина, 7а,б,
  • Щеглова, 18-22,
  • Авд. Черноморского, 1-21,
  • Урожайная, 1-38,
  • Каманина, 3,
  • переулок Костеловской, 6в,
  • переулок Мореходный, 13,
  • Чубаевская, 3-11,
  • переулок Чубаевский, 1-17,
  • переулок Кордонный, 16-37,
  • Гвардейская, 1-12,
  • Кондрашина, 1-39,
  • Бернардацци, 5-37,
  • Г. Крут, 38-52,
  • Ивана и Юрия Лип, 16-20,
  • Г.Петрова, 36-40,
  • Докова, 19,
  • Судостроительная, 11,
  • Трудовая, 2-16,
  • Гераниевая, 2,
  • Г.Пограничников, 4,
  • пер. 4-5й Проектируемый, 4-8.

Работы до 18.00

  • Белорусская, 24,30,
  • Озерная, 43,
  • Проектируемая, 1,1/2, 1/15,
  • Дружный 2-3а линия, 13-51.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • пер. Л.Гинзбург, 2-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-43,
  • Хуторская, 15-105,
  • Хавкина, 1-51,
  • Ак.Панкратовой, 1-61,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1-58,
  • Степная, 1-31,
  • Геологическая, 9-23,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
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