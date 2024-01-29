Отключение света в Одессе 29 января: список адресов

В понедельник, 29 января 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 17.00
- Академическая, 6-26,
- Черняховского, 1-24,
- Фонтанская дор, 16-57,
- пр. Шевченко, 33,
- переулок Клубничный, 1-29,
- переулок Педагогический, 5,5а,
- переулок Тополиный, 1-17,
- переулок Гвоздичный, 3, 3а,
- переулок Санаторный, 6а,
- Французский б-р, 48-89,
- Гранатная, 20б,
- Каманина, 1-25,
- переулок Каманина, 1-4,
- переулок Морской, 2-29,
- Тенистая, 2-34,
- переулок Экономический, 1-5,
- Кольцевая, 8,8а,
- пер. Хрустальный, 1-10,
- Педагогическая, 2-52,
- Клубничная, 6,
- Посмитного, 5-9,
- Кленовая, 4-13,
- М.Говорова, 10-26,
- Солнечная, 7-10,
- переулок Светлый, 1-7,
- переулок Северный, 3-12,
- И.Франко, 25-51,
- пер. Курортный, 2-5,
- переулок Гагаринский, 31,
- переулок Университетский, 1,
- Генуэзская, 20,
- Кондрашина, 25-43,
- Петрашевского, 7-18,
- Штурвальная, 3-13,
- переулок И.Франко, 12-19.
Работы до 19.00
- Тираспольская, 1-4,
- Нежинская, 64-72,
- пер.Маяковского, 1, Новосельского, 98-104, пер. Вице-Адм.Жукова, 12, Бунина, 37-40, пл.Греческая, 1, Гаванная, 6-12, Преображенская, 40,42.
Южный РЭС
Работы 17.00
- Фонтанская дор., 14-75,
- И.Франко, 1-55,
- Неделина, 44-111,
- Окружная, 2-20,
- пр. Адмиральский, 3-17,
- Бригадная, 2-101,
- Петрашевского, 1-22,
- Штурвальная, 17а,
- Контр-адмирала Лунина, 7а,б,
- Щеглова, 18-22,
- Авд. Черноморского, 1-21,
- Урожайная, 1-38,
- Каманина, 3,
- переулок Костеловской, 6в,
- переулок Мореходный, 13,
- Чубаевская, 3-11,
- переулок Чубаевский, 1-17,
- переулок Кордонный, 16-37,
- Гвардейская, 1-12,
- Кондрашина, 1-39,
- Бернардацци, 5-37,
- Г. Крут, 38-52,
- Ивана и Юрия Лип, 16-20,
- Г.Петрова, 36-40,
- Докова, 19,
- Судостроительная, 11,
- Трудовая, 2-16,
- Гераниевая, 2,
- Г.Пограничников, 4,
- пер. 4-5й Проектируемый, 4-8.
Работы до 18.00
- Белорусская, 24,30,
- Озерная, 43,
- Проектируемая, 1,1/2, 1/15,
- Дружный 2-3а линия, 13-51.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- пер. Л.Гинзбург, 2-43,
- пер. Оранжерейный, 18-43,
- Хуторская, 15-105,
- Хавкина, 1-51,
- Ак.Панкратовой, 1-61,
- пер. Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1-58,
- Степная, 1-31,
- Геологическая, 9-23,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.