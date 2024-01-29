Вимкнення світла в Одесі 29 січня: список адрес

У понеділок, 29 січня 2024 року, ДПЕК «Одеські електромережі» проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00
- Академічна, 6-26,
- Черняховського, 1-24,
- Фонтанська дор., 16-57,
- пр. Шевченка, 33,
- пров. Полуничний, 1-29,
- пров. Педагогічний, 5,5а,
- пров. Тополиний, 1-17,
- пров. Гвоздичний , 3, 3а,
- пров. Санаторний, 6а,
- Французький б-р, 48-89,
- Гранатна, 20б,
- Каманіна, 1-25,
- пров. Каманіна, 1-4,
- пров. Морський, 2-29,
- Тіниста, 2-34,
- пров. Економічний, 1-5,
- Кільцева, 8,8а,
- пров. Кришталевий, 1-10,
- Педагогічна, 2-52,
- Полунична, 6,
- Посмітного, 5-9,
- Кленова, 4-13,
- М.Говорова, 10-26,
- Сонячна, 7-10,
- пров. Світлий, 1-7,
- пров. Північний, 3-12,
- І.Франка, 25-51,
- пров. Курортний, 2-5,
- пров. Гагарінський, 31,
- пров. Університетський, 1,
- Генуезька, 20,
- Кондрашина, 25-43,
- Петрашевського, 7-18,
- Штурвальна , 3-13,
- пров. І.Франка, 12-19.
Роботи до 19.00
- Тираспольська, 1-4,
- Ніжинська, 64-72,
- пров.Маяковського, 1,
- Новосельського, 98-104,
- пров. Віце-Адм.Жукова, 12,
- Буніна, 37-40,
- пл.Грецька, 1,
- Гаванна, 6-12,
- Преображенська, 40,42.
Південний РЕМ
Роботи 17.00
- Фонтанська дор., 14-75,
- І.Франка, 1-55,
- Недєліна, 44-111,
- Окружна, 2-20,
- пр. Адміральський, 3-17,
- Бригадна, 2-101,
- Петрашевського, 1-22,
- Штурвальна, 17а,
- Контр-адмірала Луніна, 7а,б,
- Щоглова, 18-22,
- Авд.-Чорноморського, 1-21,
- Урожайна, 1-38,
- Каманіна, 3,
- пров. Костеловської, 6в,
- пров. Морехідний, 13,
- Чубаївська, 3-11,
- пров. Чубаївський, 1-17,
- пров. Кордонний, 16-37,
- Гвардійська, 1-12,
- Кондрашина, 1-39,
- Бернардацці, 5-37,
- Г.Крут, 38-52,
- Івана та Юрія Лип, 16-20,
- Г.Петрова, 36-40,
- Докова, 19,
- Суднобудівна, 11,
- Трудова, 2-16,
- Геранієва, 2,
- Г.Прикордонників, 4,
- пров. 4-5й Проектований, 4-8.
Роботи до 18.00
- Білоруська, 24,30,
- Озерна, 43,
- Проектуєма, 1,1/2, 1/15,
- Дружний 2-3а лінія, 13-51.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- пров. Л.Гінзбург, 2-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Хавкіна, 1-51,
- Ак.Панкратової, 1-61,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Степова, 1-31,
- Геологічна, 9-23,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.