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Вимкнення світла в Одесі 29 січня: список адрес

Вимкнення світла в Одесі 29 січня: список адрес

У понеділок, 29 січня 2024 року, ДПЕК «Одеські електромережі» проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Академічна, 6-26,
  • Черняховського, 1-24,
  • Фонтанська дор., 16-57,
  • пр. Шевченка, 33,
  • пров. Полуничний, 1-29,
  • пров. Педагогічний, 5,5а,
  • пров. Тополиний, 1-17,
  • пров. Гвоздичний , 3, 3а,
  • пров. Санаторний, 6а,
  • Французький б-р, 48-89,
  • Гранатна, 20б,
  • Каманіна, 1-25,
  • пров. Каманіна, 1-4,
  • пров. Морський, 2-29,
  • Тіниста, 2-34,
  • пров. Економічний, 1-5,
  • Кільцева, 8,8а,
  • пров. Кришталевий, 1-10,
  • Педагогічна, 2-52,
  • Полунична, 6,
  • Посмітного, 5-9,
  • Кленова, 4-13,
  • М.Говорова, 10-26,
  • Сонячна, 7-10,
  • пров. Світлий, 1-7,
  • пров. Північний, 3-12,
  • І.Франка, 25-51,
  • пров. Курортний, 2-5,
  • пров. Гагарінський, 31,
  • пров. Університетський, 1,
  • Генуезька, 20,
  • Кондрашина, 25-43,
  • Петрашевського, 7-18,
  • Штурвальна , 3-13,
  • пров. І.Франка, 12-19.

Роботи до 19.00

  • Тираспольська, 1-4,
  • Ніжинська, 64-72,
  • пров.Маяковського, 1,
  • Новосельського, 98-104,
  • пров. Віце-Адм.Жукова, 12,
  • Буніна, 37-40,
  • пл.Грецька, 1,
  • Гаванна, 6-12,
  • Преображенська, 40,42.

Південний РЕМ

Роботи 17.00

  • Фонтанська дор., 14-75,
  • І.Франка, 1-55,
  • Недєліна, 44-111,
  • Окружна, 2-20,
  • пр. Адміральський, 3-17,
  • Бригадна, 2-101,
  • Петрашевського, 1-22,
  • Штурвальна, 17а,
  • Контр-адмірала Луніна, 7а,б,
  • Щоглова, 18-22,
  • Авд.-Чорноморського, 1-21,
  • Урожайна, 1-38,
  • Каманіна, 3,
  • пров. Костеловської, 6в,
  • пров. Морехідний, 13,
  • Чубаївська, 3-11,
  • пров. Чубаївський, 1-17,
  • пров. Кордонний, 16-37,
  • Гвардійська, 1-12,
  • Кондрашина, 1-39,
  • Бернардацці, 5-37,
  • Г.Крут, 38-52,
  • Івана та Юрія Лип, 16-20,
  • Г.Петрова, 36-40,
  • Докова, 19,
  • Суднобудівна, 11,
  • Трудова, 2-16,
  • Геранієва, 2,
  • Г.Прикордонників, 4,
  • пров. 4-5й Проектований, 4-8.

Роботи до 18.00

  • Білоруська, 24,30,
  • Озерна, 43,
  • Проектуєма, 1,1/2, 1/15,
  • Дружний 2-3а лінія, 13-51.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • пров. Л.Гінзбург, 2-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Хавкіна, 1-51,
  • Ак.Панкратової, 1-61,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Степова, 1-31,
  • Геологічна, 9-23,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.
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