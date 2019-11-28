Отключение света в Одессе 28 ноября: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1201 дом.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
- 1-я линия 7, 124, 128, 137, 2/130, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270
- 10 Апреля улица 2, 3, 4, 6, 8
- 12-я Суворовская улица 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а
- Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Богдана Хмельницкого улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66
- Бугаївска 46, 48, 52, 50/40, 50, 54
- Героев Крут улица 10, 8а, 10а, 12, 14а, 14, 16
- Дача Ковалевского улица 144/5, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 103/13, 111/С, 132, 111/М, 144а, 144/3, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 144/6, 144/4, 103/13а13, 144/1, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/1, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 144/9, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/2, 103/6, 103/5, 153/13, 142/43, 132/А, 142а, 134, 142, 144, 142217, 103/17
- Декабристов улица 4, 5б, 6а, 2, 8, 10, 3, 6, 7а, 6б, 7б, 1, 12, 5, 5а, 9
- Дидрихсона улица 3, 9, 5а, 5, 11
- Запорожская улица 18, 4/8, 12, 10, 2, 9, 15, 16, 15А, 8А, 192, 1984, 19, 15В
- Ивана Мазепы улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 37В, 37а, 22а, 20, 29а, 32а, 34а, 37в, 8а, 10а, 33а, 16а, 10б, 26А, 36а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43
- Коблевская улица 23, 17/19, 13, 21, 22, 15а, 15
- Колонтаевская улица 12, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39
- Конная улица 19, 21
- Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15
- Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в
- Краснослободская улица 7, 13, 17_4, 11, 17, 7Б, 15, 7А, 28
- Лавочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 25б, 15, 14б, 24б, 25а, 27а, 5а, 18б, 14а, 20а, 27б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18а
- Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58
- Львовский переулок 10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9
- Мастерская улица 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47
- Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32
- Мечникова улица 36, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 70, 36а, 72, 74а
- Нежинская улица 1, 3, 5
- Никитина улица 12б, 21Б, 23, 34, 33а, 20, 31, 29а, 22Б, 19, 31а, 22а, 30, 25а, 32б, 18, 28, 10, 33, 17, 23а, 32, 34а, 29, 21а, 26, 12в, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 12А
- Новосельского улица 46а, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 46, 48, 50, 52
- Ольгиевская улица 15, 17, 19, 21
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21
- переулок Вильгельма Габсбурга 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
- переулок Ковалевского 9
- Петра Ивахненко улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 14А, 52а, 27а, 46а, 34а, 30а, 48а, 18а, 33Б, 66а, 14б, 60а, 90а, 13а, 58а, 20а, 64а, 3а, 33а, 13б, 25а, 42а, 43, 38а, 59а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 12а
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 207, 1\13203, 1/33165, 1/3, 1/11, 1/7, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/1
- Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40А, 1А, 3а, 16а, 2А, 84, 46А, 4а, 86, 98, 106, 197, 30а
- Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15
- Разумовская улица 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 22а, 2/4, 24, 26, 27
- Раскидайловская улица 1
- Ризовская улица 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38
- Садиковська вулиця 21/23, 21, 37
- Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 21а, 27б, 35а, 20а, 30, 22а, 40а, 30б, 36а, 41а, 27а, 24а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
- Саши Хорошенко улица 21
- Слободская улица 23а, 2б, 23б, 24, 28, 28а, 9, 15, 1, 23, 13, 14а, 12, 4, 14, 11, 2а, 7
- Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Средняя улица 1, 2, 7
- Старопортофранковская улица 28, 30, 43
- Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Строительный переулок 4
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б
- Тихая улица 4, 4А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Фонтанская дорога 129
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5а, 16а, 15а, 8а, 13а, 6а, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Ширшова улица 10, 12, 14, 27, 29, 31, 16а, 33, 18а, 18
- Шишкина улица 39
- Южная улица 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48
- Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 58а, 4 -а Приміська, 50а, 64б, 45А, 62, 52А, 51А, 77А, 71А, 48А, 47А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
- Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9
- Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а.
Фото: Пушкинская