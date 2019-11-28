Отключение света в Одессе 28 ноября: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1201 дом.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

1-я линия 7, 124, 128, 137, 2/130, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

10 Апреля улица 2, 3, 4, 6, 8

12-я Суворовская улица 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а

Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Богдана Хмельницкого улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66

Бугаївска 46, 48, 52, 50/40, 50, 54

Героев Крут улица 10, 8а, 10а, 12, 14а, 14, 16

Дача Ковалевского улица 144/5, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 103/13, 111/С, 132, 111/М, 144а, 144/3, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 144/6, 144/4, 103/13а13, 144/1, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/1, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 144/9, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/2, 103/6, 103/5, 153/13, 142/43, 132/А, 142а, 134, 142, 144, 142217, 103/17

Декабристов улица 4, 5б, 6а, 2, 8, 10, 3, 6, 7а, 6б, 7б, 1, 12, 5, 5а, 9

Дидрихсона улица 3, 9, 5а, 5, 11

Запорожская улица 18, 4/8, 12, 10, 2, 9, 15, 16, 15А, 8А, 192, 1984, 19, 15В

Ивана Мазепы улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 37В, 37а, 22а, 20, 29а, 32а, 34а, 37в, 8а, 10а, 33а, 16а, 10б, 26А, 36а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43

Коблевская улица 23, 17/19, 13, 21, 22, 15а, 15

Колонтаевская улица 12, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39

Конная улица 19, 21

Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15

Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в

Краснослободская улица 7, 13, 17_4, 11, 17, 7Б, 15, 7А, 28

Лавочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 25б, 15, 14б, 24б, 25а, 27а, 5а, 18б, 14а, 20а, 27б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18а

Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

Львовский переулок 10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9

Мастерская улица 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47

Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32

Мечникова улица 36, 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 70, 36а, 72, 74а

Нежинская улица 1, 3, 5

Никитина улица 12б, 21Б, 23, 34, 33а, 20, 31, 29а, 22Б, 19, 31а, 22а, 30, 25а, 32б, 18, 28, 10, 33, 17, 23а, 32, 34а, 29, 21а, 26, 12в, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 12А

Новосельского улица 46а, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 46, 48, 50, 52

Ольгиевская улица 15, 17, 19, 21

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

переулок Вильгельма Габсбурга 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

переулок Ковалевского 9

Петра Ивахненко улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 14А, 52а, 27а, 46а, 34а, 30а, 48а, 18а, 33Б, 66а, 14б, 60а, 90а, 13а, 58а, 20а, 64а, 3а, 33а, 13б, 25а, 42а, 43, 38а, 59а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 12а

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 207, 1\13203, 1/33165, 1/3, 1/11, 1/7, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/1

Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40А, 1А, 3а, 16а, 2А, 84, 46А, 4а, 86, 98, 106, 197, 30а

Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

Разумовская улица 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 22а, 2/4, 24, 26, 27

Раскидайловская улица 1

Ризовская улица 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38

Садиковська вулиця 21/23, 21, 37

Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 21а, 27б, 35а, 20а, 30, 22а, 40а, 30б, 36а, 41а, 27а, 24а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Саши Хорошенко улица 21

Слободская улица 23а, 2б, 23б, 24, 28, 28а, 9, 15, 1, 23, 13, 14а, 12, 4, 14, 11, 2а, 7

Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Средняя улица 1, 2, 7

Старопортофранковская улица 28, 30, 43

Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Строительный переулок 4

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б

Тихая улица 4, 4А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5а, 16а, 15а, 8а, 13а, 6а, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

Ширшова улица 10, 12, 14, 27, 29, 31, 16а, 33, 18а, 18

Шишкина улица 39

Южная улица 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 58а, 4 -а Приміська, 50а, 64б, 45А, 62, 52А, 51А, 77А, 71А, 48А, 47А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а.

Фото: Пушкинская

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