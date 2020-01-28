Отключение света в Одессе 28 января: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 53 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия – Полностью
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги – Полностью
- 3-я Суворовская улица – Полностью
- 4-я линия 8 Марта – Полностью
- 5-я Суворовская улица – Полностью
- 6-ої ст. Люстдорфской дороги, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54
- 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 30, 32, 34, 36, 38
- 6-ої ст. Люстдорфськой дороги, 40, 46а, 42а, 41, 44А, 46, 40Б, 42, 46А, 40А, 45, 48, 43, 44
- Академика Королёва улица, 64, 64А, 64Б, 50А
- Ильфа и Петрова улица, 9
- Костанди улица, 172, 205, 199а
Фото: Форпост
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