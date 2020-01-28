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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 28 января: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 28 января: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 53 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия – Полностью
  • 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги – Полностью
  • 3-я Суворовская улица – Полностью
  • 4-я линия 8 Марта – Полностью
  • 5-я Суворовская улица – Полностью
  • 6-ої ст. Люстдорфской дороги, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54
  • 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 30, 32, 34, 36, 38
  • 6-ої ст. Люстдорфськой дороги, 40, 46а, 42а, 41, 44А, 46, 40Б, 42, 46А, 40А, 45, 48, 43, 44
  • Академика Королёва улица, 64, 64А, 64Б, 50А
  • Ильфа и Петрова улица, 9
  • Костанди улица, 172, 205, 199а

Фото: Форпост

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