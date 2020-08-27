Отключение света в Одессе 28 августа: у кого будет вечер при свечах?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 4331 дом.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 28 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок 8 Марта 5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

1-й Хаджибеевский переулок 7

1-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2А, 8а, 10, 9а, 24а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4а

10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24, 35

2-й Моторный переулок 1, 2, 8, 1\1, 8б, 16, 2Б, 14, 20, 4Б

2-й переулок 8 Марта 6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5

2-й Февральский переулок 1А, 1, 7, 7а, 5

2-й Флотский переулок 3, 4, 8

2-й Хаджибеевский переулок 10

3-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1\, 2\1, 7А, 12А, 21, 21\1, 23А, 4\2, 2В, 5А, 10Б, 4а, 3\2, 23/2, 22, 23, 34, 37, 4\

3-й переулок 8 Марта 4, 5, 6, 8, 10

3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А

3-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 30/А, 56, 43А, 13А, 25/1, 59а, 57, 59, 25/2

37-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31а, 3г, 39а, 29/3, 18а, 30/1, 25, 3/В, 6а, 3а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-й переулок 8 Марта 2, 4, 6, 8, 10

4-й Флотский переулок 1

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50, 50/1, 31/1, 50/3, 25, 29, 31, 33

4-я линия 8 Марта 12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а

40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5

41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 6, 7, 10, 12, 14, 16

43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36

44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-й переулок 8 Марта 4, 6, 8, 9

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34

5-я линия 8 Марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-я линия 1, 3, 5, 7, 15

55-я линия 1, 3, 5, 7

6-й переулок 8 Марта 4, 8, 9, 10, 11

6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

7-й переулок 8 Марта 5, 6, 7, 8, 9

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51

8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21/2, 9А, 14, 37/1, 37/2, 29А, 7/1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47

8-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 31а, 31Б, 35А

9-й переулок 8 Марта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47

9-я Суворовская улица 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А

Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Александра Невского улица 54, 44В, 72, 74а, 68/3, 70, 76а, 68б, 62, 66, 78, 68в, 64, 52/2, 56, 80, 78/1, 68, 42, 80б, 68/2, 82, 58, 60, 76, 80а, 44б, 52/1, 74, 46, 62а, 68Г, 52, 50, 48, 64а, 58а, 64б, 66а

Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Балтская дорога 37, 43, 45, 46, 75б, 58А, 47, 64А, 82а, 62/1, 43А, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84, 84а

Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21/2, 21а, 17, 19

Варненская улица 12/2, 12/3, 14/2, 12/4, 14/3

Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а

Владимира Высоцкого улица 6

Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14а, 18, 19а, 9а, 32б, 3а, 4а, 1б, 26, 1а, 24, 22, 20, 19, 34, 38, 36, 21, 32, 40, 42

Газовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Героев Крут улица 15А

Главная улица 9а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 22Б, 22А, 1а, 18б, 22Д, 14А, 27А, 27, 2а, 22Г, 22Е, 22В, 23а, 18а, 1б, 3а, 5/5а, 7а, 17а, 28, 29, 31, 33, 13а

Гладкова улица 33/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 72а, 19А, 201а, 153б, 64а, 161а, 5а, 49в, 43а, 64б, 171а, 3б, 11а, 10а, 4а, 3А, 42А, 3а, 2а, 7в, 12а, 124а, 34, 305а, 277а, 299а, 259а, 263а, 4А, 112б, 299б, 118а, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319

Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А

Добровольского проспект 24/1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 3а, 1Б, 1а, 25А, 57/1, 27, 11а, 46А, 33А, 25б, 40а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69



Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А

Жевахова гора 17

Жевахова улица 19, 92, 94

Жолио-Кюри улица 31д, 13А, 31Е, 24, 27, 31а, 31Б, 31г, 33а/c, 37а, 33а/с524, 31/2, 35, 31, 37, 31/1, 33, 10, 2, 25, 8, 17а, 13/1, 29, 3, 18, 7, 9, 21, 17а/с5, 13, 15, 1, 16, 12, 2А, 5, 11, 4, 14гар, 19, 14, 23, 20, 26, 24А, 17

Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 8а, 27А, 34, 29/1, 26а, 52а, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Звонкая улица 28А, 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 26а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 23, 38а, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А

Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15б, 15а, 16а, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24

Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Китобойная улица 77в, 77

Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1

Космонавтов улица 23/4, 23/5, 25/4, 27/4

Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 30а, 44, 9а, 77а, 81а, 69б, 89а, 75а, 16а, 53б, 80А, 11а, 51а, 18а, 19а, 8а, 7а, 64а, 44а, 45а, 15а, 58а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

Лева Семиренка 18, 5А, 29б, 33, 41а, 30, 24а, 9, 49б, 39, 26, 16, 1, 15, 29, 33б, 47а, 45, 24, 11а, 30а, 49а, 3, 5, 35, 12, 51, 3а, 37Б, 22, 47, 41, 51а, 57, 20, 37, 33а, 14, 28б, 31а, 31, 27, 43, 2Д, 49

Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 32а, 12А, 19А, 1А, 86а

Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16

Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 129а, 121а, 119а, 59а, 97/1, 85А, 97/2, 95А, 133а, 41а, 121б, 61а, 7а, 25А, 29а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135

Марсельская улица 32/3, 32/2, 32, 32/1, 34, 36

Мелитопольская улица 1б, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 9А, 32, 24А, 46В, 58А, 15А, 19/1, 21/2, 19/2, 21/1, 21/3, 58Б, 34, 36, 46, 54, 56, 58

Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Моторная улица 53А, 6а, 57, 7А, 19, 27, 31Б, 43, 9А, 33, 29А, 27Б, 17, 31А, 3, 2, 41А, 37, 23, 25, 39, 4а, 15, 1, 31, 21, 45, 6, 13А, 9, 19а, 53, 13, 6б, 27А, 11, 51, 49, 5, 21А, 47, 35, 27В, 41, 29, 19б, 55а, 51А, 55

Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26

переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

переулок Владимира Терещенко 13а, 7

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 57а, 23, 35/1, 1а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 42а, 58а, 58Б, 126А, 80А, 56, 48а, 36/38, 64а, 148А, 60А, 46а, 86Б, 138А, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 3а, 29А, 14а, 14/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а

Победы улица 26а, 1, 2, 3, 79А, 59А, 28а, 45А, 23А, 26б, 43А, 21А, 37А, 5А, 44А, 47б, 35А, 16А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 3а, 1б, 4а, 1а, 2а, 12, 1в

Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 3а, 1б, 2б, 47а, 307а, 54б, 1в, 211, 168а, 323а, 210а, 27а, 275а, 220а, 1ж, 313а, 228а, 2а, 45а, 285а, 182а, 313б, 7б, 152а, 5а, 315б, 343а, 2г, 305а, 225а, 2в, 8а, 1а, 16а, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339

Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Серогодского улица 15а, 56/58, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 39, 51, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 2, 58, 60, 62, 731

Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14

Февральская улица 34а, 49а, 36, 21, 13, 1, 28, 40, 17, 12а, 33, 18, 30, 32, 9, 2а, 3, 22, 26, 42, 23а, 33б, 15, 38, 10/2, 7, 29, 6, 13а, 16, 1а, 19, 31, 20/6, 42А, 27, 8, 42Б, 12, 2, 24, 11, 5, 34, 25, 10, 4, 23, 33а, 20, 50, 43, 54а, 51, 55а, 35, 49, 39, 56, 57, 44, 54, 37, 45, 53, 48, 46, 52, 59, 55, 47, 41, 58, 14

Флотская улица 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 9а, 13, 27а, 29а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Фонтанская дорога 98, 102, 98/96, 98г, 96а, 106/36, 106/29, 98д, 106/17, 104б, 106/39, 106/34, 106/21, 106/24, 98/2, 106/26, 155/2, 106/20, 106/40, 106/2, 106/1, 106/35, 104А, 104, 106, 157, 1553, 106/38

Хаджибеевская дорога 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 267а, 239а, 365а, 271а, 487а, 265а, 14а, 379а, 307а, 8А, 335а, 217а, 315в, 341а, 27в, 241а, 467а, 193а, 317а, 123а, 493а, 255а, 473а, 491а, 315а, 189/191, 24/1, 427а, 27а, 241б, 277а, 357б, 361а, 485а, 357а, 453а, 39/1, 151а, 311а, 481а, 429а, 17а, 463, 377а, 107а, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519

Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Хуторская улица 95Е

Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 81/2, 10А, 43, 27а, 37А, 41А, 17А, 31а, 49а, 35а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32

2-й Новгородский переулок 6, 2Б, 1б, 1, 7/1, 5а, 5, 2А, 6/2, 4, 14, 7/2, 10/1, 8, 3, 4/2, 9, 3б, 62, 12а, 3А, 2В, 1а, 82, 10

3-й переулок Юннатов 1, 2а, 5, 4а, 2, 3, 4, 6

Горизонтальная улица 49А, 49, 50

Долгая улица 93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 98з48, 118 в, 120а, 97а, 96Д, 117Б, 120б, 98Е/50, 99б, 118в, 120в, 121А, 117а, 93а, 105а, 97в, 114а, 123/2, 88А, 120, 99а, 102а, 97б, 98з/48, 110а, 106а, 102б, 118а, 116а, 121, 123, 118б

Костанди улица 92а, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 100а, 89, 98А, 119А, 87в, 103А, 79/1, 100/1, 99А, 121А, 68а, 95А, 86А, 76б, 87б, 82А, 97а, 91Б, 80/2, 88А, 87а, 100Б, 91/2, 69/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129

Львовская улица 74, 37а, 782, 78а, 37б, 31, 29в, 37, 72, 31а, 31б, 64, 76, 64а, 66а, 39а, 78, 66, 74/4, 37б1, 641, 76а, 39б, 68, 41, 37В, 70, 70а, 39, 33, 37/Б, 35/37

Люстдорфская дорога 120, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 173а, 179а/1, 129а, 133а, 155а, 169а, 163а, 131а, 149а, 171а, 175в, 161а, 147/1, 159а, 165А, 175б, 157А, 157, 147а, 169, 151а, 175, 159, 161, 165, 167, 177, 173, 163, 171

Магистральная улица 41, 43, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 53а, 41А, 68д, 99, 59Г, 55А, 59А, 62А, 49А, 47В, 45Б, 74А, 72А, 101, 103, 105

Новгородская улица 144, 26Е, 1, 12а, 6б, 5В, 13, 6, 9, 7, 10а, 6в/3, 11, 5, 12, 6е, 2а, 14А, 6в, 5а, 14а/3, 12а/1, 4е, 6Г, 14а/1, 16, 3а, 8, 6а, 10, 6Д, 14, 15, 4, 6а/1, 5Г, 4б, 14/5, 3, 7/2, 10/2, 16а, 12а/д3, 2, 17, 4а, 53, 26Г/1, 45, 23а, 36а, 33, 18, 26а, 21, 30, 47, 37, 51, 47А, 22, 29А, 26в, 29, 32, 26, 41, 49а, 19, 43, 26б, 31, 36, 24, 51а, 35, 53а, 27, 49, 28, 19/21, 25, 39, 26г, 32а, 23, 20, 36в, 34, 28А

Новгородский переулок 2, 3, 4, 3/2

переулок Трудовой 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а

переулок Шолохова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/2, 4/3, 5/3, 4/2, 11/1, 11/3, 7/2, 7, 5/2, 11/2, 8, 9, 10, 11, 12, 9/2

Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5

Сумская улица 65а

Тимирязева улица 62, 62/7, 80ж, 80е, 84, 80а, 80д, 80з, 80г, 80г/1, 80в, 77, 80б, 84Г, 64г, 73/1, 68б, 64А, 61а, 64, 62в, 72, 59а, 98, 102, 90, 96, 88, 100, 83, 88а, 87, 85а, 94, 83В, 93, 83А, 89, 82а, 85, 83б, 92, 91, 64/16, 64/15, 84а, 82, 57, 72б, 66уч.21, 63з, 71, 77/1, 69, 68/Б4, 65, 84в, 74, 73а, 63ж, 81, 77а, 86, 66в, 63в, 74а, 79/1, 59, 58, 86В, 63а, 67а, 76, 73/3.7375, 70а, 67/1, 73, 65А, 63, 63и, 68, 78, 66/2, 67/2, 63д, 75, 67/5, 79, 62Б, 61, 79г, 81а, 75а, 66, 75е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 65/1, 79/81, 86а, 67, 62/А, 63Е, 73/2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 55, 59/5, 59/3, 59/1, 59/6, 61ж, 53, 61Г, 60/1, 55б, 57Б/1, 57/А, 59/4, 531, 53А/23, 61В, 55а, 60, 602, 57/2, 57Б/3, 59/5А, 59/2, 63Г

Ученическая улица 26

Шебелинский переулок 3, 12

Шишкина улица 51

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Бунина улица 19, 21

Малая Арнаутская улица 52, 69, 69А

Пантелеймоновская улица 64, 70

Пастера улица 21, 48а, 36, 38, 23, 42, 40, 50, 46, 48, 44а, 44, 46а

Пушкинская улица 16, 62, 64, 66, 68, 74, 76

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Владимира Высоцкого улица 6, 10

Семена Палия улица 127

Семена Палия улица 125, 125/1, 125/2, 125/3

Семена Палия улица 129

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Выездная улица 34б, 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 44А, 11а, 34 А, 42, 26А, 2/2, 19б, 14 А, 19А, 25а, 14А, 44, 46, 48, 50, 52

Партизанская улица 6

Столбовая улица 2А, 2

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:v