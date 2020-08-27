Отключение света в Одессе 28 августа: у кого будет вечер при свечах?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 4331 дом.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 28 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок 8 Марта 5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8
- 1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а
- 1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7
- 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7
- 1-й Хаджибеевский переулок 7
- 1-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2А, 8а, 10, 9а, 24а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4а
- 10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24, 35
- 2-й Моторный переулок 1, 2, 8, 1\1, 8б, 16, 2Б, 14, 20, 4Б
- 2-й переулок 8 Марта 6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8
- 2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5
- 2-й Февральский переулок 1А, 1, 7, 7а, 5
- 2-й Флотский переулок 3, 4, 8
- 2-й Хаджибеевский переулок 10
- 3-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1\, 2\1, 7А, 12А, 21, 21\1, 23А, 4\2, 2В, 5А, 10Б, 4а, 3\2, 23/2, 22, 23, 34, 37, 4\
- 3-й переулок 8 Марта 4, 5, 6, 8, 10
- 3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
- 3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А
- 3-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 30/А, 56, 43А, 13А, 25/1, 59а, 57, 59, 25/2
- 37-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31а, 3г, 39а, 29/3, 18а, 30/1, 25, 3/В, 6а, 3а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
- 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-й переулок 8 Марта 2, 4, 6, 8, 10
- 4-й Флотский переулок 1
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50, 50/1, 31/1, 50/3, 25, 29, 31, 33
- 4-я линия 8 Марта 12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а
- 40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
- 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 6, 7, 10, 12, 14, 16
- 43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36
- 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
- 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-й переулок 8 Марта 4, 6, 8, 9
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 5-я линия 8 Марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 1, 3, 5, 7, 15
- 55-я линия 1, 3, 5, 7
- 6-й переулок 8 Марта 4, 8, 9, 10, 11
- 6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
- 7-й переулок 8 Марта 5, 6, 7, 8, 9
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
- 7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51
- 8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21/2, 9А, 14, 37/1, 37/2, 29А, 7/1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47
- 8-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 31а, 31Б, 35А
- 9-й переулок 8 Марта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47
- 9-я Суворовская улица 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А
- Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Александра Невского улица 54, 44В, 72, 74а, 68/3, 70, 76а, 68б, 62, 66, 78, 68в, 64, 52/2, 56, 80, 78/1, 68, 42, 80б, 68/2, 82, 58, 60, 76, 80а, 44б, 52/1, 74, 46, 62а, 68Г, 52, 50, 48, 64а, 58а, 64б, 66а
- Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Балтская дорога 37, 43, 45, 46, 75б, 58А, 47, 64А, 82а, 62/1, 43А, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84, 84а
- Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4
- Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21/2, 21а, 17, 19
- Варненская улица 12/2, 12/3, 14/2, 12/4, 14/3
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
- Владимира Высоцкого улица 6
- Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14а, 18, 19а, 9а, 32б, 3а, 4а, 1б, 26, 1а, 24, 22, 20, 19, 34, 38, 36, 21, 32, 40, 42
- Газовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Героев Крут улица 15А
- Главная улица 9а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 22Б, 22А, 1а, 18б, 22Д, 14А, 27А, 27, 2а, 22Г, 22Е, 22В, 23а, 18а, 1б, 3а, 5/5а, 7а, 17а, 28, 29, 31, 33, 13а
- Гладкова улица 33/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 72а, 19А, 201а, 153б, 64а, 161а, 5а, 49в, 43а, 64б, 171а, 3б, 11а, 10а, 4а, 3А, 42А, 3а, 2а, 7в, 12а, 124а, 34, 305а, 277а, 299а, 259а, 263а, 4А, 112б, 299б, 118а, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А
- Добровольского проспект 24/1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 3а, 1Б, 1а, 25А, 57/1, 27, 11а, 46А, 33А, 25б, 40а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Жевахова гора 17
- Жевахова улица 19, 92, 94
- Жолио-Кюри улица 31д, 13А, 31Е, 24, 27, 31а, 31Б, 31г, 33а/c, 37а, 33а/с524, 31/2, 35, 31, 37, 31/1, 33, 10, 2, 25, 8, 17а, 13/1, 29, 3, 18, 7, 9, 21, 17а/с5, 13, 15, 1, 16, 12, 2А, 5, 11, 4, 14гар, 19, 14, 23, 20, 26, 24А, 17
- Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 8а, 27А, 34, 29/1, 26а, 52а, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
- Звонкая улица 28А, 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 26а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
- Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 23, 38а, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
- Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А
- Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
- Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15б, 15а, 16а, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Китобойная улица 77в, 77
- Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1
- Космонавтов улица 23/4, 23/5, 25/4, 27/4
- Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 30а, 44, 9а, 77а, 81а, 69б, 89а, 75а, 16а, 53б, 80А, 11а, 51а, 18а, 19а, 8а, 7а, 64а, 44а, 45а, 15а, 58а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
- Лева Семиренка 18, 5А, 29б, 33, 41а, 30, 24а, 9, 49б, 39, 26, 16, 1, 15, 29, 33б, 47а, 45, 24, 11а, 30а, 49а, 3, 5, 35, 12, 51, 3а, 37Б, 22, 47, 41, 51а, 57, 20, 37, 33а, 14, 28б, 31а, 31, 27, 43, 2Д, 49
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 32а, 12А, 19А, 1А, 86а
- Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16
- Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 129а, 121а, 119а, 59а, 97/1, 85А, 97/2, 95А, 133а, 41а, 121б, 61а, 7а, 25А, 29а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135
- Марсельская улица 32/3, 32/2, 32, 32/1, 34, 36
- Мелитопольская улица 1б, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 9А, 32, 24А, 46В, 58А, 15А, 19/1, 21/2, 19/2, 21/1, 21/3, 58Б, 34, 36, 46, 54, 56, 58
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
- Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Моторная улица 53А, 6а, 57, 7А, 19, 27, 31Б, 43, 9А, 33, 29А, 27Б, 17, 31А, 3, 2, 41А, 37, 23, 25, 39, 4а, 15, 1, 31, 21, 45, 6, 13А, 9, 19а, 53, 13, 6б, 27А, 11, 51, 49, 5, 21А, 47, 35, 27В, 41, 29, 19б, 55а, 51А, 55
- Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26
- переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б
- переулок Владимира Терещенко 13а, 7
- переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
- переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7
- переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10
- переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 57а, 23, 35/1, 1а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 42а, 58а, 58Б, 126А, 80А, 56, 48а, 36/38, 64а, 148А, 60А, 46а, 86Б, 138А, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 3а, 29А, 14а, 14/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а
- Победы улица 26а, 1, 2, 3, 79А, 59А, 28а, 45А, 23А, 26б, 43А, 21А, 37А, 5А, 44А, 47б, 35А, 16А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Прокатная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 3а, 1б, 4а, 1а, 2а, 12, 1в
- Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 3а, 1б, 2б, 47а, 307а, 54б, 1в, 211, 168а, 323а, 210а, 27а, 275а, 220а, 1ж, 313а, 228а, 2а, 45а, 285а, 182а, 313б, 7б, 152а, 5а, 315б, 343а, 2г, 305а, 225а, 2в, 8а, 1а, 16а, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339
- Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Серогодского улица 15а, 56/58, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 39, 51, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 2, 58, 60, 62, 731
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Февральская улица 34а, 49а, 36, 21, 13, 1, 28, 40, 17, 12а, 33, 18, 30, 32, 9, 2а, 3, 22, 26, 42, 23а, 33б, 15, 38, 10/2, 7, 29, 6, 13а, 16, 1а, 19, 31, 20/6, 42А, 27, 8, 42Б, 12, 2, 24, 11, 5, 34, 25, 10, 4, 23, 33а, 20, 50, 43, 54а, 51, 55а, 35, 49, 39, 56, 57, 44, 54, 37, 45, 53, 48, 46, 52, 59, 55, 47, 41, 58, 14
- Флотская улица 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 9а, 13, 27а, 29а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
- Фонтанская дорога 98, 102, 98/96, 98г, 96а, 106/36, 106/29, 98д, 106/17, 104б, 106/39, 106/34, 106/21, 106/24, 98/2, 106/26, 155/2, 106/20, 106/40, 106/2, 106/1, 106/35, 104А, 104, 106, 157, 1553, 106/38
- Хаджибеевская дорога 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 267а, 239а, 365а, 271а, 487а, 265а, 14а, 379а, 307а, 8А, 335а, 217а, 315в, 341а, 27в, 241а, 467а, 193а, 317а, 123а, 493а, 255а, 473а, 491а, 315а, 189/191, 24/1, 427а, 27а, 241б, 277а, 357б, 361а, 485а, 357а, 453а, 39/1, 151а, 311а, 481а, 429а, 17а, 463, 377а, 107а, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519
- Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
- Хуторская улица 95Е
- Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
- Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 81/2, 10А, 43, 27а, 37А, 41А, 17А, 31а, 49а, 35а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32
- 2-й Новгородский переулок 6, 2Б, 1б, 1, 7/1, 5а, 5, 2А, 6/2, 4, 14, 7/2, 10/1, 8, 3, 4/2, 9, 3б, 62, 12а, 3А, 2В, 1а, 82, 10
- 3-й переулок Юннатов 1, 2а, 5, 4а, 2, 3, 4, 6
- Горизонтальная улица 49А, 49, 50
- Долгая улица 93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 98з48, 118 в, 120а, 97а, 96Д, 117Б, 120б, 98Е/50, 99б, 118в, 120в, 121А, 117а, 93а, 105а, 97в, 114а, 123/2, 88А, 120, 99а, 102а, 97б, 98з/48, 110а, 106а, 102б, 118а, 116а, 121, 123, 118б
- Костанди улица 92а, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 100а, 89, 98А, 119А, 87в, 103А, 79/1, 100/1, 99А, 121А, 68а, 95А, 86А, 76б, 87б, 82А, 97а, 91Б, 80/2, 88А, 87а, 100Б, 91/2, 69/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129
- Львовская улица 74, 37а, 782, 78а, 37б, 31, 29в, 37, 72, 31а, 31б, 64, 76, 64а, 66а, 39а, 78, 66, 74/4, 37б1, 641, 76а, 39б, 68, 41, 37В, 70, 70а, 39, 33, 37/Б, 35/37
- Люстдорфская дорога 120, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 173а, 179а/1, 129а, 133а, 155а, 169а, 163а, 131а, 149а, 171а, 175в, 161а, 147/1, 159а, 165А, 175б, 157А, 157, 147а, 169, 151а, 175, 159, 161, 165, 167, 177, 173, 163, 171
- Магистральная улица 41, 43, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 53а, 41А, 68д, 99, 59Г, 55А, 59А, 62А, 49А, 47В, 45Б, 74А, 72А, 101, 103, 105
- Новгородская улица 144, 26Е, 1, 12а, 6б, 5В, 13, 6, 9, 7, 10а, 6в/3, 11, 5, 12, 6е, 2а, 14А, 6в, 5а, 14а/3, 12а/1, 4е, 6Г, 14а/1, 16, 3а, 8, 6а, 10, 6Д, 14, 15, 4, 6а/1, 5Г, 4б, 14/5, 3, 7/2, 10/2, 16а, 12а/д3, 2, 17, 4а, 53, 26Г/1, 45, 23а, 36а, 33, 18, 26а, 21, 30, 47, 37, 51, 47А, 22, 29А, 26в, 29, 32, 26, 41, 49а, 19, 43, 26б, 31, 36, 24, 51а, 35, 53а, 27, 49, 28, 19/21, 25, 39, 26г, 32а, 23, 20, 36в, 34, 28А
- Новгородский переулок 2, 3, 4, 3/2
- переулок Трудовой 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а
- переулок Шолохова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/2, 4/3, 5/3, 4/2, 11/1, 11/3, 7/2, 7, 5/2, 11/2, 8, 9, 10, 11, 12, 9/2
- Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5
- Сумская улица 65а
- Тимирязева улица 62, 62/7, 80ж, 80е, 84, 80а, 80д, 80з, 80г, 80г/1, 80в, 77, 80б, 84Г, 64г, 73/1, 68б, 64А, 61а, 64, 62в, 72, 59а, 98, 102, 90, 96, 88, 100, 83, 88а, 87, 85а, 94, 83В, 93, 83А, 89, 82а, 85, 83б, 92, 91, 64/16, 64/15, 84а, 82, 57, 72б, 66уч.21, 63з, 71, 77/1, 69, 68/Б4, 65, 84в, 74, 73а, 63ж, 81, 77а, 86, 66в, 63в, 74а, 79/1, 59, 58, 86В, 63а, 67а, 76, 73/3.7375, 70а, 67/1, 73, 65А, 63, 63и, 68, 78, 66/2, 67/2, 63д, 75, 67/5, 79, 62Б, 61, 79г, 81а, 75а, 66, 75е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 65/1, 79/81, 86а, 67, 62/А, 63Е, 73/2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 55, 59/5, 59/3, 59/1, 59/6, 61ж, 53, 61Г, 60/1, 55б, 57Б/1, 57/А, 59/4, 531, 53А/23, 61В, 55а, 60, 602, 57/2, 57Б/3, 59/5А, 59/2, 63Г
- Ученическая улица 26
- Шебелинский переулок 3, 12
- Шишкина улица 51
С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Бунина улица 19, 21
- Малая Арнаутская улица 52, 69, 69А
- Пантелеймоновская улица 64, 70
- Пастера улица 21, 48а, 36, 38, 23, 42, 40, 50, 46, 48, 44а, 44, 46а
- Пушкинская улица 16, 62, 64, 66, 68, 74, 76
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Владимира Высоцкого улица 6, 10
- Семена Палия улица 127
- Семена Палия улица 125, 125/1, 125/2, 125/3
- Семена Палия улица 129
С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Выездная улица 34б, 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 44А, 11а, 34 А, 42, 26А, 2/2, 19б, 14 А, 19А, 25а, 14А, 44, 46, 48, 50, 52
- Партизанская улица 6
- Столбовая улица 2А, 2
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:v
- Владимира Высоцкого улица 6, 10
- Семена Палия улица 125
- Семена Палия улица 125/2, 125/3
- Семена Палия улица 127, 125/1, 129