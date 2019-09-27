Отключение света в Одессе 27 сентября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 27 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2А, 27А, 14А, 25а, 30А, 18-А, 32, 34, 35, 36, 38

1-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 29А, 2А, 31А, 34, 31б, 28А, 49А, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51

2-й Моторный переулок 8А, 4, 12, 6А, 2, 10

2-я Станционная улица 22А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 15а, 8А, 19А, 21А, 2Г, 2б, 2А, 20, 18А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33

3-я Станционная улица 3, 3А, 15А, 21, 9, 19, 23, 17, 5, 11, 1А, 7, 13, 1, 5А

3-я улица Водопьянова 9, 11, 14, 6а

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Богдана Хмельницкого улица 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 18

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Маршала Жукова проспект 24, 28, 30, 14Г, 14Б, 14А, 14/2, 26

Мирный проспект 4, 1а, 1, 2, 3, 8

Мичурина улица 19а, 1, 2, 3, 7а, 28а, 4, 30а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Моторная улица 51А, 1/1, 43, 7А, 27В, 19, 53А, 27, 35, 49, 47, 19б, 51, 11, 2, 31Б, 39, 25, 5, 23, 29А, 41А, 37, 31А, 31, 55а, 57, 27Б, 13, 6б, 1, 45, 53, 21, 17, 9А, 33, 55, 13А, 41, 19а, 27А, 3, 21А, 4а, 9, 6, 15, 29, 6а

Новосельского улица 53, 54

Остапа Вишни улица 21б

Переселенская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 10а, 1б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Полевая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6

Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

Селекционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40А, 2Г, 23а, 22А, 13, 43а, 18А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Старопортофранковская улица 57

Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Строительный переулок 4

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Тепличная улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36а, 26, 46а, 49Б, 65а, 19а, 55А, 29а, 50а, 49В, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67

Торговая улица 49, 51

Тракторна вулиця 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 19а, 23А, 23, 27А, 50 А, 51а, 39-А, 21А, 48 А, 19б, 2А, 12А, 7а, 2б, 45-А, 15А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54

Ушинского улица 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17

Шебелинский переулок 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7а, 12а, 10а, 21а, 14а, 20а, 14б, 19б, 21, 16а, 14в, 22, 24, 26, 27, 41, 60

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 77А, 47А, 64б, 50а, 48А, 71А, 52А, 95, 4 -а Приміська, 45А, 58а, 51А

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а

Фото: Electricity Rates