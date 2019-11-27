Отключение света в Одессе 27 ноября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1389 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 27 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

1-й Хрустальный переулок 2Б, 2, 6, 10, 13, 1/7, 1А, 1/2, 1/1

1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 2/130, 142, 143, 145, 147, 224, 270

12-я Суворовская улица 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Авдеева-Черноморского улица 4л

Александровский проспект 3, 4, 5, 6, 11, 33, 35, 37, 39, 41

Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а

Аркадиевский переулок 14/5

Базарная улица 45, 92

Большая Арнаутская улица 50, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 80, 86А, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111

Виноградный тупик 1А, 1, 7, 3а, 5, 3/5, 3

Гагарінський пров. 31

Героев Крут улица 14а, 10, 14, 16, 8а, 10а, 12

Дача Ковалевского улица 142, 153/13, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 132/А, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 144Д

Декабристов улица 4, 5б, 6а, 2, 8, 10, 3, 6, 7а, 6б, 7б, 1, 12, 5, 5а, 9

Еврейская улица 5, 6, 7, 9, 10, 13, 24, 29, 9а, 38/40, 42а, 33, 36, 42

Екатерининская улица 36, 45, 47, 49, 51, 55, 84/86, 34/36, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 3436

Жуковского улица 11, 13, 27, 29, 31, 34, 36

Ивана Мазепы улица 10, 37В, 8, 20, 28, 10б, 25, 12, 24, 22а, 19, 29а, 14, 27, 15, 26, 29, 16, 16а, 22, 17, 18, 21, 23, 10а, 8а, 33, 34а, 39, 37а, 40, 36а, 36, 38, 41, 32, 33а, 35, 43, 32а, 37в, 31, 34, 37, 26А, 30, 13

Каманина улица 1, 21, 1Б, 22/8, 1а, 1/27, 22/1, 22А, 22/9, 22/4, 24б, 22В, 24Б, 23/3, 22а, 1Е, 20а, 23а, 19А, 23Д, 23Б, 24/1, 24а, 23В, 19А/1, 22, 23, 24, 25, 22Н

Карантинная улица 14

Клубничная улица 6

Клубничный переулок 6а, 17/6, 3, 25, 6, 9, 6Б, 1, 5а, 5, 3/1, 11, 1а, 7а, 4, 7, 31, 13, 15А, 17в, 19а, 8В, 17/4, 17б, 174, 17/47, 17/1, 10, 17/3, 19б, 17Г, 17, 17/6а, 19, 19в, 17а, 8а

Кольцевая улица 8, 8/8, 8а, 9А, 1, 9

Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15

Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в

Краснослободская улица 7, 13, 17_4, 11, 17, 7Б, 15, 7А, 28

Курортный переулок 2/1, 2/3, 2/2, 2/5

Лавочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 25б, 15, 14б, 24б, 25а, 27а, 5а, 18б, 14а, 20а, 27б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18а

Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В

Малая Арнаутская улица 58, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 79/81, 89/91, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113

Маршала Бабаджаняна улица 1, 2, 8А, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20

Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32

Морской переулок 2, 29А, 12, 25, 29

Никитина улица 12б, 21Б, 23, 34, 33а, 20, 31, 29а, 22Б, 19, 31а, 22а, 30, 25а, 32б, 18, 28, 10, 33, 17, 23а, 32, 34а, 29, 21а, 26, 12в, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 12А

Окружная улица 8Б, 18/5, 10/1, 9, 10/3, 9б-2, 8/2, 10, 10В, 8, 9и, 9е, 9А, 9ж, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 9г, 8/11, 7, 16, 14в3, 14а, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 3/7, 18/9, 18/7, 18, 18А, 18/1, 14/3

Ореховая улица 177, 196, 252

Осипова улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Пантелеймоновская улица 76

Педагогическая улица 27, 25/17, 25/38, 25/42, 25/32, 25/40, 25/36, 25/34, 25/44, 25/35, 25/23, 25/37, 25/31, 25/27, 25/33, 25/25, 25/29, 25/21, 25/41, 25/47, 25/51, 25/49, 25/61, 25/43, 25/39, 25/59, 25/62, 25/55, 25/45, 25/53, 25/4, 25/16, 25/26, 25/18, 25, 25/30, 25/6, 25/10, 25/20, 25/22, 25/8, 25/12, 25/14, 25/24, 25/2, 541, 542, 543, 58, 29, 52а, 563, 52, 56, 562, 25/56, 25/54, 25/50, 25/60, 25/58, 25/52, 25/15, 25/3, 25/19, 25/11, 25/7, 25/5, 25/28

Педагогический переулок 3/1, 3/3, 3/4, 3/2

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

переулок Каманина 3, 2В, 2, 1/2, 4

переулок Ковалевского 9

переулок Леваневского 9

переулок Ониловой 13, 15, 15а, 17

Петра Ивахненко улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 14А, 52а, 27а, 46а, 34а, 30а, 48а, 18а, 33Б, 66а, 14б, 60а, 90а, 13а, 58а, 20а, 64а, 3а, 33а, 13б, 25а, 42а, 43, 38а, 59а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 12а

Пишоновская улица 1, 6

Поездная улица 5, 6, 5А

Покровский переулок 3, 5

Польская улица 17, 19, 21

Посмитного улица 5, 19а, 10/12, 8, 10, 6, 8/1, 10/3, 1012, 10а, 33, 9, 9а, 92, 9/, 6/3, 3, 10/121, 7, 7А, 25/15, 25А, 25, 27А, 27, 12а, 18, 16, 10\12, 12, 19

Преображенская улица 65, 69, 71, 80, 82, 74/78, 67, 72

Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1\13203, 1/3, 1/1, 207, 1/7, 1/33165, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Пушкинская улица 31, 33, 38/40, 25, 27, 29

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 4а, 3а, 1А, 40А, 2А, 30, 46А, 30а, 16а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Ришельевская улица 30, 35/37, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 68

Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21а, 40а, 24а, 36а, 22а, 35а, 27а, 26, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Саши Хорошенко улица 21

Слободская улица 1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 14а, 24, 2а, 2б, 23а, 28а, 23б, 28

Старорезничная улица 16/18

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тенистая улица 32, 30Б, 30, 30а, 18е, 24, 24А, 34-А, 26, 28

Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б

Тихая улица 4, 4А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Троицкая улица 33, 36, 8а, 8, 12, 32

тупик Байкал 2, 4, 6, 8

тупик Леваневского 9, 4а, 9А

Университетский переулок 6б, 1, 4б, 2, 4

Урожайная улица 28-Г, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 38, 142, 163, 181, 5г/1, 28в, 26а, 22А, 24а, 28д, 7б, 5/4, 5е, 28Б, 18а, 8/1, 202, 28-Д, 5а, 10а, 5д, 28Г, 5г, 14а, 10б, 28н, 5к, 16а, 12а, 20Б, 28А, 8а

Успенская улица 24, 26, 32, 34, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 101

Успенский переулок 4, 9, 14, 23, 3/5

Фонтанская дорога 67, 69, 69/16, 129, 67а, 69А, 69/, 30В, 30Б, 30/32, 67А, 30А

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 15а, 16а, 3а, 6а, 16/1, 13а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 8а

Хрустальный переулок 2А, 2, 3, 1/, 8, 9, 8А, 4

Чубаевская улица 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г, 11, 11а, 11а/1, 11/5

Ширшова улица 10, 12, 14, 27, 29, 31, 16а, 33, 18а, 18

Шишкина улица 39

Шота Руставели улица 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 45/3, 37/, 49, 53/1, 51Б, 45/1, 45/2, 51, 51А

Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Авдеева-Черноморского улица 149г, 122/3, 147, 157/4, 155, 145а, 157, 149, 149а, 159, 157/, 120, 147а, 157/1, 165, 145, 157/7, 147б, 147б2, 153, 159А, 118, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 122а, 122, 141, 161, 122в, 151

Авдеева-Черноморского улица 163

Краснова улица 13, 15, 17, 11А, 11

Луганская улица 14Б

Толбухина улица 122, 128а, 132Г

Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3и, 3в, 3з, 7а, 3ж, 3а, 10В/3, 7в, 7, 3б, 7г, 3г, 3е, 8, 9, 3д.

Фото: 9ah9e.xn

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