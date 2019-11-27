Отключение света в Одессе 27 ноября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1389 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 27 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
- 1-й Хрустальный переулок 2Б, 2, 6, 10, 13, 1/7, 1А, 1/2, 1/1
- 1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 2/130, 142, 143, 145, 147, 224, 270
- 12-я Суворовская улица 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Авдеева-Черноморского улица 4л
- Александровский проспект 3, 4, 5, 6, 11, 33, 35, 37, 39, 41
- Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а
- Аркадиевский переулок 14/5
- Базарная улица 45, 92
- Большая Арнаутская улица 50, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 80, 86А, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111
- Виноградный тупик 1А, 1, 7, 3а, 5, 3/5, 3
- Гагарінський пров. 31
- Героев Крут улица 14а, 10, 14, 16, 8а, 10а, 12
- Дача Ковалевского улица 142, 153/13, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 132/А, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 144Д
- Декабристов улица 4, 5б, 6а, 2, 8, 10, 3, 6, 7а, 6б, 7б, 1, 12, 5, 5а, 9
- Еврейская улица 5, 6, 7, 9, 10, 13, 24, 29, 9а, 38/40, 42а, 33, 36, 42
- Екатерининская улица 36, 45, 47, 49, 51, 55, 84/86, 34/36, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 3436
- Жуковского улица 11, 13, 27, 29, 31, 34, 36
- Ивана Мазепы улица 10, 37В, 8, 20, 28, 10б, 25, 12, 24, 22а, 19, 29а, 14, 27, 15, 26, 29, 16, 16а, 22, 17, 18, 21, 23, 10а, 8а, 33, 34а, 39, 37а, 40, 36а, 36, 38, 41, 32, 33а, 35, 43, 32а, 37в, 31, 34, 37, 26А, 30, 13
- Каманина улица 1, 21, 1Б, 22/8, 1а, 1/27, 22/1, 22А, 22/9, 22/4, 24б, 22В, 24Б, 23/3, 22а, 1Е, 20а, 23а, 19А, 23Д, 23Б, 24/1, 24а, 23В, 19А/1, 22, 23, 24, 25, 22Н
- Карантинная улица 14
- Клубничная улица 6
- Клубничный переулок 6а, 17/6, 3, 25, 6, 9, 6Б, 1, 5а, 5, 3/1, 11, 1а, 7а, 4, 7, 31, 13, 15А, 17в, 19а, 8В, 17/4, 17б, 174, 17/47, 17/1, 10, 17/3, 19б, 17Г, 17, 17/6а, 19, 19в, 17а, 8а
- Кольцевая улица 8, 8/8, 8а, 9А, 1, 9
- Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15
- Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в
- Краснослободская улица 7, 13, 17_4, 11, 17, 7Б, 15, 7А, 28
- Курортный переулок 2/1, 2/3, 2/2, 2/5
- Лавочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 25б, 15, 14б, 24б, 25а, 27а, 5а, 18б, 14а, 20а, 27б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18а
- Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58
- Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В
- Малая Арнаутская улица 58, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 79/81, 89/91, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113
- Маршала Бабаджаняна улица 1, 2, 8А, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20
- Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32
- Морской переулок 2, 29А, 12, 25, 29
- Никитина улица 12б, 21Б, 23, 34, 33а, 20, 31, 29а, 22Б, 19, 31а, 22а, 30, 25а, 32б, 18, 28, 10, 33, 17, 23а, 32, 34а, 29, 21а, 26, 12в, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 12А
- Окружная улица 8Б, 18/5, 10/1, 9, 10/3, 9б-2, 8/2, 10, 10В, 8, 9и, 9е, 9А, 9ж, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 9г, 8/11, 7, 16, 14в3, 14а, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 3/7, 18/9, 18/7, 18, 18А, 18/1, 14/3
- Ореховая улица 177, 196, 252
- Осипова улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Пантелеймоновская улица 76
- Педагогическая улица 27, 25/17, 25/38, 25/42, 25/32, 25/40, 25/36, 25/34, 25/44, 25/35, 25/23, 25/37, 25/31, 25/27, 25/33, 25/25, 25/29, 25/21, 25/41, 25/47, 25/51, 25/49, 25/61, 25/43, 25/39, 25/59, 25/62, 25/55, 25/45, 25/53, 25/4, 25/16, 25/26, 25/18, 25, 25/30, 25/6, 25/10, 25/20, 25/22, 25/8, 25/12, 25/14, 25/24, 25/2, 541, 542, 543, 58, 29, 52а, 563, 52, 56, 562, 25/56, 25/54, 25/50, 25/60, 25/58, 25/52, 25/15, 25/3, 25/19, 25/11, 25/7, 25/5, 25/28
- Педагогический переулок 3/1, 3/3, 3/4, 3/2
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21
- переулок Каманина 3, 2В, 2, 1/2, 4
- переулок Ковалевского 9
- переулок Леваневского 9
- переулок Ониловой 13, 15, 15а, 17
- Петра Ивахненко улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 14А, 52а, 27а, 46а, 34а, 30а, 48а, 18а, 33Б, 66а, 14б, 60а, 90а, 13а, 58а, 20а, 64а, 3а, 33а, 13б, 25а, 42а, 43, 38а, 59а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 12а
- Пишоновская улица 1, 6
- Поездная улица 5, 6, 5А
- Покровский переулок 3, 5
- Польская улица 17, 19, 21
- Посмитного улица 5, 19а, 10/12, 8, 10, 6, 8/1, 10/3, 1012, 10а, 33, 9, 9а, 92, 9/, 6/3, 3, 10/121, 7, 7А, 25/15, 25А, 25, 27А, 27, 12а, 18, 16, 10\12, 12, 19
- Преображенская улица 65, 69, 71, 80, 82, 74/78, 67, 72
- Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1\13203, 1/3, 1/1, 207, 1/7, 1/33165, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Пушкинская улица 31, 33, 38/40, 25, 27, 29
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 4а, 3а, 1А, 40А, 2А, 30, 46А, 30а, 16а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Ришельевская улица 30, 35/37, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 68
- Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21а, 40а, 24а, 36а, 22а, 35а, 27а, 26, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
- Саши Хорошенко улица 21
- Слободская улица 1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 14а, 24, 2а, 2б, 23а, 28а, 23б, 28
- Старорезничная улица 16/18
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тенистая улица 32, 30Б, 30, 30а, 18е, 24, 24А, 34-А, 26, 28
- Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б
- Тихая улица 4, 4А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Троицкая улица 33, 36, 8а, 8, 12, 32
- тупик Байкал 2, 4, 6, 8
- тупик Леваневского 9, 4а, 9А
- Университетский переулок 6б, 1, 4б, 2, 4
- Урожайная улица 28-Г, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 38, 142, 163, 181, 5г/1, 28в, 26а, 22А, 24а, 28д, 7б, 5/4, 5е, 28Б, 18а, 8/1, 202, 28-Д, 5а, 10а, 5д, 28Г, 5г, 14а, 10б, 28н, 5к, 16а, 12а, 20Б, 28А, 8а
- Успенская улица 24, 26, 32, 34, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 101
- Успенский переулок 4, 9, 14, 23, 3/5
- Фонтанская дорога 67, 69, 69/16, 129, 67а, 69А, 69/, 30В, 30Б, 30/32, 67А, 30А
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 15а, 16а, 3а, 6а, 16/1, 13а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 8а
- Хрустальный переулок 2А, 2, 3, 1/, 8, 9, 8А, 4
- Чубаевская улица 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г, 11, 11а, 11а/1, 11/5
- Ширшова улица 10, 12, 14, 27, 29, 31, 16а, 33, 18а, 18
- Шишкина улица 39
- Шота Руставели улица 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 45/3, 37/, 49, 53/1, 51Б, 45/1, 45/2, 51, 51А
- Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Авдеева-Черноморского улица 149г, 122/3, 147, 157/4, 155, 145а, 157, 149, 149а, 159, 157/, 120, 147а, 157/1, 165, 145, 157/7, 147б, 147б2, 153, 159А, 118, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 122а, 122, 141, 161, 122в, 151
- Авдеева-Черноморского улица 163
- Краснова улица 13, 15, 17, 11А, 11
- Луганская улица 14Б
- Толбухина улица 122, 128а, 132Г
- Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3и, 3в, 3з, 7а, 3ж, 3а, 10В/3, 7в, 7, 3б, 7г, 3г, 3е, 8, 9, 3д.
Фото: 9ah9e.xn