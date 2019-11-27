fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 27 ноября: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 27 ноября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1389 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 27 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

 

  • 1-й Хрустальный переулок 2Б, 2, 6, 10, 13, 1/7, 1А, 1/2, 1/1

 

  • 1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 2/130, 142, 143, 145, 147, 224, 270

 

  • 12-я Суворовская улица 9

 

  • 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

 

  • 3-я линия Лиманчик 6

 

  • 3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

 

  • 30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245

 

  • 5-я Суворовская улица Полностью

 

  • 9-а Линия Дачи Ковалевского 12

 

  • Авдеева-Черноморского улица 4л

 

  • Александровский проспект 3, 4, 5, 6, 11, 33, 35, 37, 39, 41

 

  • Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а

 

  • Аркадиевский переулок 14/5

 

  • Базарная улица 45, 92

 

  • Большая Арнаутская улица 50, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 80, 86А, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111

 

  • Виноградный тупик 1А, 1, 7, 3а, 5, 3/5, 3

 

  • Гагарінський пров. 31

 

  • Героев Крут улица 14а, 10, 14, 16, 8а, 10а, 12

 

  • Дача Ковалевского улица 142, 153/13, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 132/А, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 144Д

 

  • Декабристов улица 4, 5б, 6а, 2, 8, 10, 3, 6, 7а, 6б, 7б, 1, 12, 5, 5а, 9

 

  • Еврейская улица 5, 6, 7, 9, 10, 13, 24, 29, 9а, 38/40, 42а, 33, 36, 42

 

  • Екатерининская улица 36, 45, 47, 49, 51, 55, 84/86, 34/36, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 3436

 

  • Жуковского улица 11, 13, 27, 29, 31, 34, 36

 

  • Ивана Мазепы улица 10, 37В, 8, 20, 28, 10б, 25, 12, 24, 22а, 19, 29а, 14, 27, 15, 26, 29, 16, 16а, 22, 17, 18, 21, 23, 10а, 8а, 33, 34а, 39, 37а, 40, 36а, 36, 38, 41, 32, 33а, 35, 43, 32а, 37в, 31, 34, 37, 26А, 30, 13

 

  • Каманина улица 1, 21, 1Б, 22/8, 1а, 1/27, 22/1, 22А, 22/9, 22/4, 24б, 22В, 24Б, 23/3, 22а, 1Е, 20а, 23а, 19А, 23Д, 23Б, 24/1, 24а, 23В, 19А/1, 22, 23, 24, 25, 22Н

 

  • Карантинная улица 14

 

  • Клубничная улица 6

 

  • Клубничный переулок 6а, 17/6, 3, 25, 6, 9, 6Б, 1, 5а, 5, 3/1, 11, 1а, 7а, 4, 7, 31, 13, 15А, 17в, 19а, 8В, 17/4, 17б, 174, 17/47, 17/1, 10, 17/3, 19б, 17Г, 17, 17/6а, 19, 19в, 17а, 8а

 

  • Кольцевая улица 8, 8/8, 8а, 9А, 1, 9

 

  • Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15

 

  • Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в

 

  • Краснослободская улица 7, 13, 17_4, 11, 17, 7Б, 15, 7А, 28

 

  • Курортный переулок 2/1, 2/3, 2/2, 2/5

 

  • Лавочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 25б, 15, 14б, 24б, 25а, 27а, 5а, 18б, 14а, 20а, 27б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18а

 

  • Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

 

  • Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В

 

  • Малая Арнаутская улица 58, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 79/81, 89/91, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113

 

  • Маршала Бабаджаняна улица 1, 2, 8А, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20

 

  • Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32

 

  • Морской переулок 2, 29А, 12, 25, 29

 

  • Никитина улица 12б, 21Б, 23, 34, 33а, 20, 31, 29а, 22Б, 19, 31а, 22а, 30, 25а, 32б, 18, 28, 10, 33, 17, 23а, 32, 34а, 29, 21а, 26, 12в, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 12А

 

  • Окружная улица 8Б, 18/5, 10/1, 9, 10/3, 9б-2, 8/2, 10, 10В, 8, 9и, 9е, 9А, 9ж, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 9г, 8/11, 7, 16, 14в3, 14а, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 3/7, 18/9, 18/7, 18, 18А, 18/1, 14/3

 

  • Ореховая улица 177, 196, 252

 

  • Осипова улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

  • Пантелеймоновская улица 76

 

  • Педагогическая улица 27, 25/17, 25/38, 25/42, 25/32, 25/40, 25/36, 25/34, 25/44, 25/35, 25/23, 25/37, 25/31, 25/27, 25/33, 25/25, 25/29, 25/21, 25/41, 25/47, 25/51, 25/49, 25/61, 25/43, 25/39, 25/59, 25/62, 25/55, 25/45, 25/53, 25/4, 25/16, 25/26, 25/18, 25, 25/30, 25/6, 25/10, 25/20, 25/22, 25/8, 25/12, 25/14, 25/24, 25/2, 541, 542, 543, 58, 29, 52а, 563, 52, 56, 562, 25/56, 25/54, 25/50, 25/60, 25/58, 25/52, 25/15, 25/3, 25/19, 25/11, 25/7, 25/5, 25/28

 

  • Педагогический переулок 3/1, 3/3, 3/4, 3/2

 

  • переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

 

  • переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

 

  • переулок Каманина 3, 2В, 2, 1/2, 4

 

  • переулок Ковалевского 9

 

  • переулок Леваневского 9

 

  • переулок Ониловой 13, 15, 15а, 17

 

  • Петра Ивахненко улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 14А, 52а, 27а, 46а, 34а, 30а, 48а, 18а, 33Б, 66а, 14б, 60а, 90а, 13а, 58а, 20а, 64а, 3а, 33а, 13б, 25а, 42а, 43, 38а, 59а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 12а

 

  • Пишоновская улица 1, 6

 

  • Поездная улица 5, 6, 5А

 

  • Покровский переулок 3, 5

 

  • Польская улица 17, 19, 21

 

  • Посмитного улица 5, 19а, 10/12, 8, 10, 6, 8/1, 10/3, 1012, 10а, 33, 9, 9а, 92, 9/, 6/3, 3, 10/121, 7, 7А, 25/15, 25А, 25, 27А, 27, 12а, 18, 16, 10\12, 12, 19

 

  • Преображенская улица 65, 69, 71, 80, 82, 74/78, 67, 72

 

  • Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1\13203, 1/3, 1/1, 207, 1/7, 1/33165, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

 

  • Пушкинская улица 31, 33, 38/40, 25, 27, 29

 

  • Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 4а, 3а, 1А, 40А, 2А, 30, 46А, 30а, 16а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

 

  • Ришельевская улица 30, 35/37, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 68

 

  • Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21а, 40а, 24а, 36а, 22а, 35а, 27а, 26, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

 

  • Саши Хорошенко улица 21

 

  • Слободская улица 1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 14а, 24, 2а, 2б, 23а, 28а, 23б, 28

 

  • Старорезничная улица 16/18

 

  • Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

 

  • Тенистая улица 32, 30Б, 30, 30а, 18е, 24, 24А, 34-А, 26, 28

 

  • Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б

 

  • Тихая улица 4, 4А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11

 

  • Троицкая улица 33, 36, 8а, 8, 12, 32

 

  • тупик Байкал 2, 4, 6, 8

 

  • тупик Леваневского 9, 4а, 9А

 

  • Университетский переулок 6б, 1, 4б, 2, 4

 

  • Урожайная улица 28-Г, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 38, 142, 163, 181, 5г/1, 28в, 26а, 22А, 24а, 28д, 7б, 5/4, 5е, 28Б, 18а, 8/1, 202, 28-Д, 5а, 10а, 5д, 28Г, 5г, 14а, 10б, 28н, 5к, 16а, 12а, 20Б, 28А, 8а

 

  • Успенская улица 24, 26, 32, 34, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 101

 

  • Успенский переулок 4, 9, 14, 23, 3/5

 

  • Фонтанская дорога 67, 69, 69/16, 129, 67а, 69А, 69/, 30В, 30Б, 30/32, 67А, 30А

 

  • Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 15а, 16а, 3а, 6а, 16/1, 13а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 8а

 

  • Хрустальный переулок 2А, 2, 3, 1/, 8, 9, 8А, 4

 

  • Чубаевская улица 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г, 11, 11а, 11а/1, 11/5

 

  • Ширшова улица 10, 12, 14, 27, 29, 31, 16а, 33, 18а, 18

 

  • Шишкина улица 39

 

  • Шота Руставели улица 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 45/3, 37/, 49, 53/1, 51Б, 45/1, 45/2, 51, 51А

 

  • Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Авдеева-Черноморского улица 149г, 122/3, 147, 157/4, 155, 145а, 157, 149, 149а, 159, 157/, 120, 147а, 157/1, 165, 145, 157/7, 147б, 147б2, 153, 159А, 118, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 122а, 122, 141, 161, 122в, 151

 

  • Авдеева-Черноморского улица 163

 

  • Краснова улица 13, 15, 17, 11А, 11

 

  • Луганская улица 14Б

 

  • Толбухина улица 122, 128а, 132Г

 

  • Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3и, 3в, 3з, 7а, 3ж, 3а, 10В/3, 7в, 7, 3б, 7г, 3г, 3е, 8, 9, 3д.

Фото: 9ah9e.xn

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить