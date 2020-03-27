Отключение света в Одессе 27 марта: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 338 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 27 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия Полностью

1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 16-А, 18-Б

12-я Суворовская улица Полностью

13-я Суворовская улица Полностью

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

2-я Суворовская улица Полностью

3-я Суворовская улица Полностью

4-я линия 8 Марта Полностью

5-я Суворовская улица Полностью

6-ої ст. Люстдорфськой дороги 3А, 5, 4В, 1, 1А, 3

6-ої ст. Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9, 10, 1А, 7А, 20А, 14а, 22А, 24А, 11, 9А, 26А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

6-ої ст. Люстдорфської дороги 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 14А, 17, 19А, 19, 25, 23а

6-ої ст. Люстдорфськой дороги 30а, 23А, 51, 47, 49, 50, 44, 45/2, 28, 34, 39, 30, 40, 46, 36, 48, 53, 34а, 45, 36а, 38, 32, 33, 34А, 44а, 38А, 30А, 31, 33А, 42, 29, 12а, 10, 17а, 23, 20, 25, 17, 18, 9, 23б, 13, 21, 15, 16, 26, 22, 11, 23а, 14а, 24, 12, 10а, 14, 19, 38а, 41а, 45а, 27а, 43, 27, 41, 39а, 39/3, 31а, 32а, 35, 37, 35а, 35/1, 35в, 36/2, 25а, 8, 17А, 26А, 6, 7, 5А, 5, 15а, 2, 4, 1, 20а, 9а, 3, 19а, 25А, 47А, 12/1, 49А, 29А, 15А, 16Б, 12А, 9А, 22а, 5/2, 7а, 11а, 3а, 21/2, 21а, 16а, 42а, 22А, 24А, 15Б, 4/2, 24а

6-ої ст. Люстдорфськой дороги. 29

6-ої ст.Люстдорфськоїдороги 10А, 16, 18, 22, 24, 26, 20А, 16А, 10, 20

Академика Королёва улица 34-А

Костанди улица 174, 176, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 207, 209, 211, 213, 178А, 227А, 184А, 215, 176А, 205А, 217а, 217, 219, 221, 223, 225, 227

Левитана улица 145Б, 70, 72, 74, 78, 100а, 74а, 105-Б, 143а, 96а, 102а, 106а, 80А, 10015л, 145а, 137а, 139а, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 1022

Тульская улица 77а, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 90а, 94Б, 73А, 105а, 100а, 94а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 861, 96а.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б

Бунина улица 5, 7, 8

Деволановский спуск 1, 12

Карантинный спуск 1

Одария улица 12

Польская улица 7

Польский спуск 5, 7, 9, 6А, 1, 3

Черноморского Казачества улица 2

Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

Юрия Олеши улица 10, 11, 13.

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Глушко проспект 1/2, 1а, 1/3, 1/1, 1

Люстдорфская дорога 162.

Фото: rusaniv-rada.gov.ua

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