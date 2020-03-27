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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 27 марта: список адресов

Отключение света в Одессе 27 марта: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 338 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 27 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия Полностью

 

  • 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 16-А, 18-Б

 

  • 12-я Суворовская улица Полностью

 

  • 13-я Суворовская улица Полностью

 

  • 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

 

  • 2-я Суворовская улица Полностью

 

  • 3-я Суворовская улица Полностью

 

  • 4-я линия 8 Марта Полностью

 

  • 5-я Суворовская улица Полностью

 

  • 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 3А, 5, 4В, 1, 1А, 3

 

  • 6-ої ст. Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9, 10, 1А, 7А, 20А, 14а, 22А, 24А, 11, 9А, 26А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

 

  • 6-ої ст. Люстдорфської дороги 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 14А, 17, 19А, 19, 25, 23а

 

  • 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 30а, 23А, 51, 47, 49, 50, 44, 45/2, 28, 34, 39, 30, 40, 46, 36, 48, 53, 34а, 45, 36а, 38, 32, 33, 34А, 44а, 38А, 30А, 31, 33А, 42, 29, 12а, 10, 17а, 23, 20, 25, 17, 18, 9, 23б, 13, 21, 15, 16, 26, 22, 11, 23а, 14а, 24, 12, 10а, 14, 19, 38а, 41а, 45а, 27а, 43, 27, 41, 39а, 39/3, 31а, 32а, 35, 37, 35а, 35/1, 35в, 36/2, 25а, 8, 17А, 26А, 6, 7, 5А, 5, 15а, 2, 4, 1, 20а, 9а, 3, 19а, 25А, 47А, 12/1, 49А, 29А, 15А, 16Б, 12А, 9А, 22а, 5/2, 7а, 11а, 3а, 21/2, 21а, 16а, 42а, 22А, 24А, 15Б, 4/2, 24а

 

  • 6-ої ст. Люстдорфськой дороги. 29

 

  • 6-ої ст.Люстдорфськоїдороги 10А, 16, 18, 22, 24, 26, 20А, 16А, 10, 20

 

  • Академика Королёва улица 34-А

 

  • Костанди улица 174, 176, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 207, 209, 211, 213, 178А, 227А, 184А, 215, 176А, 205А, 217а, 217, 219, 221, 223, 225, 227

 

  • Левитана улица 145Б, 70, 72, 74, 78, 100а, 74а, 105-Б, 143а, 96а, 102а, 106а, 80А, 10015л, 145а, 137а, 139а, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 1022

 

  • Тульская улица 77а, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 90а, 94Б, 73А, 105а, 100а, 94а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 861, 96а.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б

 

  • Бунина улица 5, 7, 8

 

  • Деволановский спуск 1, 12

 

  • Карантинный спуск 1

 

  • Одария улица 12

 

  • Польская улица 7

 

  • Польский спуск 5, 7, 9, 6А, 1, 3

 

  • Черноморского Казачества улица 2

 

  • Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

 

  • Юрия Олеши улица 10, 11, 13.

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Глушко проспект 1/2, 1а, 1/3, 1/1, 1

 

  • Люстдорфская дорога 162.

Фото: rusaniv-rada.gov.ua

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