Отключение света в Одессе 26 сентября: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 26 сентября с 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский переулок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32_2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

1-й Черноморский переулок 3, 4, 14, 18, 6а, 8, 12, 12а, 6, 16

10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Наличный переулок 31А

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская улица 109_2, 109_1, 109а, 109

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский переулок 2, 3, 6, 7

7-й Черноморский переулок 6А

7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица 80А, 42, 44, 46, 48, 50, 67А, 77в, 77_1, 77К, 46А, 77Е, 67Б, 77Д, 77_5, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 73, 75, 771, 774, 776

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Жевахова гора 22, 30

Жевахова гора 81

Жевахова улица 7, 9, 13, 43_1, 49_1, 61а, 53_3, 21а, 53_2, 37_39, 49, 45_2, 61, 23, 39, 25, 17, 35, 67, 33, 27, 55, 57, 21, 59, 45, 43, 19, 47, 32, 41, 29, 51, 53

Жевахова улица 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11_1, 4, 9

Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Профессора Карышковского улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4_2, 14А, 38, 8А, 17а, 30а, 23А, 22а, 12_14, 25_27, 23Б, 47а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная улица 7

Черноморский переулок Полностью.

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32_2, 36а, 11, 15А, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

10-й Черноморский переулок 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская улица 32, 34

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Наличный переулок 31А

3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская улица 109_2, 109_1, 109а, 109

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская улица 2А1, 1, 2, 1а, 2а, 14а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский переулок 6А, 2, 3, 6, 7

7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта улица 80А, 99А, 96, 90, 76, 78, 88, 83, 81А, 93, 74а, 80, 82, 99, 101, 94, 95А, 95, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74Б, 97, 77, 85А, 87, 86, 74, 81, 100

8 Марта улица Полностью

8 Марта улица 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 77Е, 77К, 46А, 60, 67Б, 67А, 77Д, 77_1, 77в, 77_5, 63, 66, 71, 73, 75, 771, 774, 776

8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский переулок 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Жевахова гора 22, 30

Жевахова гора 81

Жевахова улица 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 11_1, 29, 61а, 53_2, 45_2, 53_3, 37_39, 43_1, 49_1, 21а, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67

Локомотивная улица 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Профессора Карышковского улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 23А, 12_14, 17а, 4_2, 47а, 8А, 22а, 14А, 30а, 23Б, 40, 25_27, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная улица 7

Черноморский переулок Полностью.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 64б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50а, 51А, 47А, 48, 71А, 77А, 48А, 58а, 52А, 4 -а Приміська, 45А, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-а Лагерна 40

2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

Авиационная улица 1, 15

Александра Тимошенко улица 37, 39, 41, 42

Алексеевская площадь 3, 4, 6, 7, 8, 6А

Багрицкого улица 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 42-А, 36А, 71Б, 34А, 38А, 73/Б, 49, 71А, 37А, 54А, 75А, 31А, 35А, 73А, 34б, 52А, 50, 52, 54, 56, 71, 73, 75

Балковская улица 6, 14А, 4, 8, 10, 12Г, 3/1, 3, 20, 31, 5, 25, 23, 32, 28, 38, 40, 26, 32А, 27, 21

Веры Фигнер улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Весенняя улица 10А, 4, 6, 25А, 25Б, 27а, 23А, 29Б, 29А, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 41

Глиняная улица 29, 29А, 48, 38, 41/1, 41, 36, 42, 32, 37, 43, 31, 27, 41А, 34, 39, 33, 37А, 40, 34А, 46, 30, 35, 35А, 40А, 44

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Княжеская улица 3/5, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 14з, 8, 17

Коблевская улица 1, 2, 2/4, 10/12, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 24, 14/16

Ломаный переулок 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Люстдорфская дорога 4Б, 4В, 2Б

Манежная улица 2, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 20/1, 34, 36, 201, 202, 203, 204, 205

Мариинская улица 6

Маршала Бабаджаняна улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16А, 11, 8А, 24а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Маршала Малиновского улица 66, 68, 70, 72, 74, 76, 84Б, 82А, 78, 76А, 84А, 80, 82, 88, 90, 92

Мечникова улица 4, 6а, 2, 7, 2А, 12, 14

Моторная улица 1

Новосельского улица 2, 14, 16, 17, 19, 24, 28, 30, 32

Ольгиевская улица 24, 25, 27, 16/18

Парашютный переулок 1б, 1, 3в, 8Б, 2А, 8А, 3А, 1А, 6А, 2, 3/1, 3, 4, 6, 8, 4А

Пастера улица 4, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

переулок Александра Стурдзы 6, 8

переулок Вице-адмирала Жукова 2, 4

переулок Герцена 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 2А, 4А, 5А, 7а, 8А, 7/3, 51

переулок Ляпунова 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12

Пишоновская улица 12/1

Поездная улица 5, 6, 5А

Преображенская улица 32

Рекордный переулок 3, 3б, 1, 4, 5, 3а, 7/1

Скворцова улица 18, 22А, 22Г, 20А, 18/2, 22В, 15, 22, 22Б, 20, 24

Скидановская улица 4, 8

Складская улица 2, 2/4

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Софиевская улица 4/6, 4, 6, 46, 2б

Софьи Перовской улица 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42А, 42, 39А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 33А

спуск Маринеско 8, 10, 14, 16, 6/8, 6, 18

Старопортофранковская улица 5, 6, 7, 9, 11, 13, 25

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Фёдора Пишенина улица 34А, 33а, 51, 50А, 47, 48А, 55А, 34, 40, 51а, 46А, 44, 53, 38, 46, 38А, 45, 48, 55, 59, 36, 49, 50, 43, 57, 14А, 8, 27, 19, 10, 42, 14, 29, 15, 21, 18, 17, 9, 12Б, 25, 16, 23А, 23/1, 19А, 12А, 12, 11, 22, 30, 31, 30А, 28, 37, 39, 33, 30Б, 32, 35, 35А, 20

Чернышевского улица 1, 3, 4, 5, 10, 22/1, 24а, 6/8, 10/4, 22/3, 12, 3б, 16/18, 22/2, 20/1, 24Б, 14, 22, 24, 26, 3а

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28

Шота Руставели улица 37, 45/3, 23А, 45, 51Б, 45/1, 53/1, 51, 35, 23б, 43, 37/, 47, 45/2, 39, 51А, 41, 49

Якова Бреуса улица 55, 24А, 57/2, 52, 55А, 44А, 56Б, 60, 50, 58, 60А, 54, 56А, 57, 44, 60Б, 56, 48, 53, 42, 61/1а, 61/2, 46а, 613, 57/1, 49, 47, 45/3, 43, 21, 26, 30, 22В, 24, 261, 20, 19, 14, 12, 22, 16, 20а, 22Б, 22а, 18, 17, 28, 61/4

Январский переулок 5, 3А.

Фото: Medium