Отключение света в Одессе 26 ноября: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1303 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 26 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
- 2-й Разумовский переулок 11, 7/10, 7, 9
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Авдеева-Черноморского улица 126а, 118, 122Д, 122/4, 122а, 159А, 147б2, 147б, 122в, 122/3, 157/1, 149г, 157/7, 147а, 157/4, 157/, 122б, 149а, 149, 145а, 159, 155, 120, 147, 163, 157, 145, 151, 161, 141, 153, 122, 165
- Адмирала Лазарева улица 36, 38, 40, 42/44, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60
- Александровский проспект 27
- Анны Ахматовой улица 36, 34Б, 6, 34, 38, 40, 34а
- Героев Крут улица 10а, 10, 12, 8а, 14а, 14, 16
- Дача Ковалевского улица 132/А, 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 10 Лінія, 8 Лінія, 111/ Г/Д, 6/196, 11 Лінія, 153/13, 12 Лінія, 103/4, 143, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 8 лінія, 111-Н, 144/1, 144/6, 144/3, 144/5, 111/М, 142 лінія12, 7 лінія, 2/130, 6 лінія, 144а, 7 Лінія, 103/13а13, 103/2, 103/13, 111/С, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 144/4, 5 лінія, 103/1, 9 Лінія, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/18А, 103/6, 103/5, 111/О, 142/43, 144/10, 142а, 144/9, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217
- Декабристов улица 4, 5б, 6а, 2, 8, 10, 3, 6, 7а, 6б, 7б, 1, 12, 5, 5а, 9
- Екатерининская улица 48, 48а
- Жуковского улица 39
- Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15
- Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в
- Краснова улица 13, 15, 17, 11А, 11
- Краснослободская улица 7, 13, 17_4, 11, 17, 7Б, 15, 7А, 28
- Кузнечная улица 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45/47, 28а, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 59
- Лавочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 25б, 15, 14б, 24б, 25а, 27а, 5а, 18б, 14а, 20а, 27б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18а
- Луганская улица 14Б
- Льва Толстого улица 17, 19
- Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58
- Львовский переулок 10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9
- Мациевской улица 24, 25, 27, 28, 30, 32, 25А
- Нежинская улица 72
- Никитина улица 12б, 21Б, 23, 34, 33а, 20, 31, 29а, 22Б, 19, 31а, 22а, 30, 25а, 32б, 18, 28, 10, 33, 17, 23а, 32, 34а, 29, 21а, 26, 12в, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 12А
- Николая Боровского улица 1_5, 1_163, 1_24, 1_7, 1_164, 1_6, 1_167, 1_166, 1_161, 1_162, 1_168, 1_8, 1_165
- Новосельского улица 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21
- переулок Ковалевского 9
- переулок Нечипуренко 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- переулок Ониловой 3, 4, 6, 9, 12, 14, 8/10
- Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46
- Пишоновская улица 1, 6
- площадь Веры Холодной 1, 3
- Покровский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16
- Преображенская улица 35, 37, 41, 43, 35А, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 66
- Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 1/3, 1\13203, 1/1, 1/11, 1/7, 1/33165, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Равенства улица 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 21а, 27б, 35а, 20а, 30, 22а, 40а, 30б, 36а, 41а, 27а, 24а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
- Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а
- Слободская улица 23а, 2б, 23б, 24, 28, 28а, 33, 34а, 39, 37а, 40, 36а, 36, 38, 41, 32, 33а, 35, 23, 32а, 37в, 31, 34, 37, 9, 15, 1, 7, 13, 14а, 12, 4, 14, 11, 2а, 43
- Соборная площадь 1
- Спиридоновская улица 12, 14, 15, 17, 21, 50, 53, 55, 57
- спуск Маринеско 10
- Средняя улица 37, 41, 43
- Старобазарний сквер 3
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б
- Тираспольская улица 1, 3, 6, 12
- Тихая улица 4А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Толбухина улица 122, 128а, 132Г
- Троицкая улица 49/51, 41, 43а
- Троицкая улица 4, 6
- Троицкая улица 35, 39, 44, 46, 54, 56, 58, 60
- Троицкая улица 43б, 45, 47
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а
- Успенская улица 72, 97, 99, 103, 105
- Успенская улица 62, 64
- Успенская улица 60
- Фонтанская дорога 129
- Харьковская улица 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16/1, 16а, 6а, 10, 8а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а
- Ширшова улица 10, 12, 14, 27, 29, 31, 16а, 33, 18а, 18
- Шишкина улица 39
- Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3и, 3в, 3з, 7а, 3ж, 3а, 10В/3, 7в, 7, 3б, 7г, 3г, 3е, 8, 9, 3д
- Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 58а, 4 -а Приміська, 50а, 64б, 45А, 62, 52А, 51А, 77А, 71А, 48А, 47А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14.
С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Базарная улица 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40
- Большая Арнаутская улица 18, 22, 24, 32
- Бунина улица 1, 3, 4, 8
- Деволановский спуск 2, 17, 2а, 4а, 4
- Жуковского улица 4
- Жуковского улица 2, 5
- Канатная улица 28, 1А, 43, 38, 41, 29, 74, 50, 54, 26А, 52, 4, 7, 9, 36, 37, 34, 2, 56
- Карантинная улица 2, 17
- Маразлиевская улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 36, 38, 44, 46, 1Б, 1а /Б, 40/42, 3А, 48, 14А, 14Б, 54, 62
- Осипова улица 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 46
- переулок Нахимова 1, 3, 6, 8, 13, 1/3
- Троицкая улица 1, 2, 3, 5, 7
- Успенская улица 43а, 10, 12, 14, 16, 43, 16а
- Успенская улица 41.
Фото: Крым.Реалии