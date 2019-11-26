Отключение света в Одессе 26 ноября: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1303 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 26 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

2-й Разумовский переулок 11, 7/10, 7, 9

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Авдеева-Черноморского улица 126а, 118, 122Д, 122/4, 122а, 159А, 147б2, 147б, 122в, 122/3, 157/1, 149г, 157/7, 147а, 157/4, 157/, 122б, 149а, 149, 145а, 159, 155, 120, 147, 163, 157, 145, 151, 161, 141, 153, 122, 165

Адмирала Лазарева улица 36, 38, 40, 42/44, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60

Александровский проспект 27

Анны Ахматовой улица 36, 34Б, 6, 34, 38, 40, 34а

Героев Крут улица 10а, 10, 12, 8а, 14а, 14, 16

Дача Ковалевского улица 132/А, 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 10 Лінія, 8 Лінія, 111/ Г/Д, 6/196, 11 Лінія, 153/13, 12 Лінія, 103/4, 143, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 8 лінія, 111-Н, 144/1, 144/6, 144/3, 144/5, 111/М, 142 лінія12, 7 лінія, 2/130, 6 лінія, 144а, 7 Лінія, 103/13а13, 103/2, 103/13, 111/С, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 144/4, 5 лінія, 103/1, 9 Лінія, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/18А, 103/6, 103/5, 111/О, 142/43, 144/10, 142а, 144/9, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217

Декабристов улица 4, 5б, 6а, 2, 8, 10, 3, 6, 7а, 6б, 7б, 1, 12, 5, 5а, 9

Екатерининская улица 48, 48а

Жуковского улица 39

Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15

Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в

Краснова улица 13, 15, 17, 11А, 11

Краснослободская улица 7, 13, 17_4, 11, 17, 7Б, 15, 7А, 28

Кузнечная улица 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45/47, 28а, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 59

Лавочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 25б, 15, 14б, 24б, 25а, 27а, 5а, 18б, 14а, 20а, 27б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18а

Луганская улица 14Б

Льва Толстого улица 17, 19

Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

Львовский переулок 10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9

Мациевской улица 24, 25, 27, 28, 30, 32, 25А

Нежинская улица 72

Никитина улица 12б, 21Б, 23, 34, 33а, 20, 31, 29а, 22Б, 19, 31а, 22а, 30, 25а, 32б, 18, 28, 10, 33, 17, 23а, 32, 34а, 29, 21а, 26, 12в, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 12А

Николая Боровского улица 1_5, 1_163, 1_24, 1_7, 1_164, 1_6, 1_167, 1_166, 1_161, 1_162, 1_168, 1_8, 1_165

Новосельского улица 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

переулок Ковалевского 9

переулок Нечипуренко 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

переулок Ониловой 3, 4, 6, 9, 12, 14, 8/10

Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46

Пишоновская улица 1, 6

площадь Веры Холодной 1, 3

Покровский переулок 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16

Преображенская улица 35, 37, 41, 43, 35А, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 66

Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 1/3, 1\13203, 1/1, 1/11, 1/7, 1/33165, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Равенства улица 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 21а, 27б, 35а, 20а, 30, 22а, 40а, 30б, 36а, 41а, 27а, 24а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а

Слободская улица 23а, 2б, 23б, 24, 28, 28а, 33, 34а, 39, 37а, 40, 36а, 36, 38, 41, 32, 33а, 35, 23, 32а, 37в, 31, 34, 37, 9, 15, 1, 7, 13, 14а, 12, 4, 14, 11, 2а, 43

Соборная площадь 1

Спиридоновская улица 12, 14, 15, 17, 21, 50, 53, 55, 57

спуск Маринеско 10

Средняя улица 37, 41, 43

Старобазарний сквер 3

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б

Тираспольская улица 1, 3, 6, 12

Тихая улица 4А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Толбухина улица 122, 128а, 132Г

Троицкая улица 49/51, 41, 43а

Троицкая улица 4, 6

Троицкая улица 35, 39, 44, 46, 54, 56, 58, 60

Троицкая улица 43б, 45, 47

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4а, 11, 12, 2а

Успенская улица 72, 97, 99, 103, 105

Успенская улица 62, 64

Успенская улица 60

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16/1, 16а, 6а, 10, 8а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а

Ширшова улица 10, 12, 14, 27, 29, 31, 16а, 33, 18а, 18

Шишкина улица 39

Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3и, 3в, 3з, 7а, 3ж, 3а, 10В/3, 7в, 7, 3б, 7г, 3г, 3е, 8, 9, 3д

Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 58а, 4 -а Приміська, 50а, 64б, 45А, 62, 52А, 51А, 77А, 71А, 48А, 47А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14.

С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Базарная улица 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40

Большая Арнаутская улица 18, 22, 24, 32

Бунина улица 1, 3, 4, 8

Деволановский спуск 2, 17, 2а, 4а, 4

Жуковского улица 4

Жуковского улица 2, 5

Канатная улица 28, 1А, 43, 38, 41, 29, 74, 50, 54, 26А, 52, 4, 7, 9, 36, 37, 34, 2, 56

Карантинная улица 2, 17

Маразлиевская улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 36, 38, 44, 46, 1Б, 1а /Б, 40/42, 3А, 48, 14А, 14Б, 54, 62

Осипова улица 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 46

переулок Нахимова 1, 3, 6, 8, 13, 1/3

Троицкая улица 1, 2, 3, 5, 7

Успенская улица 43а, 10, 12, 14, 16, 43, 16а

Успенская улица 41.

Фото: Крым.Реалии

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.