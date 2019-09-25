Отключение света в Одессе 25 сентября: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 25 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- 1-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2А, 27А, 14А, 25а, 30А, 18-А, 32, 34, 35, 36, 38
- 1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а
- 1-й Хаджибеевский переулок 7
- 1-й Черноморский переулок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32_2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 1-й Школьный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32а, 1а, 24а, 9а, 2в, 5а, 7а, 4а, 17а, 24, 26, 28, 30, 32, 2а
- 1-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 29А, 2А, 31А, 34, 31б, 28А, 49А, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51
- 2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а
- 2-й Моторный переулок 8А, 4, 12, 6А, 2, 10
- 2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5
- 2-й Хаджибеевский переулок 10
- 2-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 2Г, 15а, 2А, 22А, 8А, 18А, 22, 2б, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 19А
- 3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214
- 3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 3-й Хаджибеевский переулок 1А, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- 3-я Станционная улица 3, 3А, 15А, 21, 9, 19, 23, 17, 5, 11, 1А, 7, 13, 1, 5А
- 3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109
- 4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11
- 4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11
- 4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1
- 5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- 7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 8 Марта улица 77_5, 42, 77К, 77в, 67Б, 46А, 77Е, 77_1, 44, 77Д, 67А, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 73, 75, 771, 774, 776
- Авдеева-Черноморского улица 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 157/1, 163, 122в, 122б, 157/7, 122Д, 149г, 122/3, 145а, 122а, 157/4, 159А, 126а, 147б, 147а, 147б2, 122/4, 149а, 165, 157/
- Адмирала Лазарева улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2а, 8, 6Б, 35а, 23А, 8А, 53А, 2б, 6А, 12/а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 16А
- Академика Глушко проспект 11д, 11е
- Академика Королёва улица 5/1, 1, 3, 1А
- Академическая улица 24, 26, 24А, 22, 25-ї Чапаєвської дивізії – киев, 5
- Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21_2, 21а, 17, 19
- Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10
- Выездная улица 2, 10А, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11
- Гагарина улица 87А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 13А, 59А, 65А, 8А, 2а, 49А, 49Б, 61А, 11А, 79А, 55, 2Б, 2Д, 2к, 112_1, 43а, 7А, 104а, 128/а, 24А, 117б, 107б, 23б, 32А, 19а, 125А, 158а, 168А, 22А, 118а, 146А, 174А, 150А, 107а, 8Б, 18А, 27А, 99а, 23А, 89А, 75А, 85а, 148А, 109А, 132Б, 138Б, 152А, 132а, 97а, 133а, 68А, 115_Б, 25_А, 142А, 2Г, 92а, 76Б, 115_А, 76а, 117А, 53а, 144а, 146б, 168б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174
- Газовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4_1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Генуэзская улица 20
- Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 12а, 263а, 259а, 299а, 153б, 201а, 171, 3А, 7в, 64а, 118а, 49в, 3б, 11а, 33а, 10а, 4а, 43а, 299б, 161а, 19А, 4А, 33_1, 124а, 171а, 3а, 42А, 5а, 305а, 64б, 277а, 2а, 72а, 112б, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319
- Горького улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 1б, 7, 2а, 4а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22
- Дворянская улица 28, 30, 31, 33
- Жевахова улица 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11_1, 4, 9
- Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73
- Каменистая улица 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1г, 1а, 28а, 21а, 2в, 1в, 1б, 22а, 1е, 2б, 20а, 17А, 8а, 49б, 26, 32а, 28, 53, 18, 21, 59, 49, 55, 61, 17, 19, 22, 51, 66, 77, 63, 16, 75, 57
- Кирова (Усатово) улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20а, 47/Б, 71б, 59А, 67/Б, 47/А, 71/А, 51/А, 29А, 40а, 1А, 23в, 19А, 17А, 23Г, 21Б, 23Б, 40, 23/А, 27А, 37А, 67/А, 35В, 34_А, 35а, 25А, 15а, 63А, 21А, 43А, 17Б, 65а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79
- Комсомольская улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 50А, 98а, 35Б, 44А, 36А, 8А, 57а, 16А, 60А, 38а, 5В, 2А, 98б, 36б, 13а, 9А, 19а, 68, 110А, 42а, 100А, 5а, 14а, 5б, 102Б, 102а, 116А, 90а, 42/а, 30а, 4А, 7А, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116
- Космонавта Комарова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2б, 18, 17А, 2В, 9А, 21А, 2А, 5А, 22А, 18/а, 21в, 12А, 5Б, 4А, 19А, 26А, 25а, 22В, 3А, 12б, 8А, 6Б, 19б, 4/б, 6А, 11А, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 1А
- Краснова улица 11, 13, 15, 17, 11А
- Красный переулок 2, 3, 14а, 3а, 4а, 2а, 13а, 2б, 4, 9а, 1а, 6, 11а, 17, 10, 11, 5, 9, 16, 15, 7, 13, 14, 12
- Лева Семиренка 1, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5А, 30а, 49а, 41а, 2Д, 24а, 29б, 31а, 3а, 33б, 28б, 47а, 51а, 33а, 49б, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 11а
- Луганская улица 14Б
- Лысенко улица 15, 12а, 26а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 16, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20
- Льва Семеренка 13
- Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А
- Михаила Грушевского улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6а, 15а, 16б, 48б, 19а, 30, 30б, 18а, 16а, 5а, 47а, 30а, 48в, 1б, 48а, 1г, 24а, 45а, 23а, 26а, 1в, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65
- Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- Нежинская улица 40, 42
- Новосельского улица 65, 67, 70, 72, 78, 80, 64б, 64а, 66
- Озерный переулок 1А
- Осипова улица 4, 6, 8, 10, 13
- Партизанская улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10а, 8а, 10в, 30, 4а
- переулок Юрия Касима 2, 3, 2а, 5а, 3а, 1, 4, 5б, 5
- Пироговская улица 7/9
- Профессора Карышковского улица 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 22а, 4_2, 23А, 12_14, 17а, 25_27, 30а, 28, 23Б, 8А, 14А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
- Пушкинская улица 31, 9а, 9, 33
- Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 305а, 16а, 2г, 5а, 65, 1ж, 2а, 1б, 210а, 3а, 1в, 7б, 182а, 220а, 1а, 47а, 307а, 152а, 8а, 2в, 323а, 45а, 275а, 313а, 27а, 228а, 285а, 313б, 168а, 2б, 315б, 343а, 225а, 54б, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339
- Селекционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40А, 2Г, 23а, 22А, 13, 43а, 18А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54
- Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30
- Спортивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 14, 8а, 3а, 14а, 16, 7а
- Станкостроительная улица 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
- Столбовая улица 18д, 2, 9/Б, 9а, 5Б, 18А, 18б, 18А/1, 1б, 18е, 3, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18
- Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13
- Тихий переулок 5б, 12а, 12, 22, 4, 5а, 24, 11, 2а, 14, 7а, 24а, 5, 10, 20, 2, 5д, 18, 9, 30, 9а, 7, 6, 28, 3, 14а, 17а, 16а, 26, 1, 26а, 16, 8
- Толбухина улица 120в, 142, 126е, 132-Е, 126, 136, 132Е, 128а, 132Г
- Тракторна вулиця 36, 2А, 30, 32, 38, 42, 34, 50, 7а, 19, 43, 27, 5, 51, 35, 51а, 39-А, 11, 47, 19б, 37, 39, 23, 44, 25, 54, 15А, 31, 45-А, 9, 46, 40, 13, 45, 17, 33, 48 А, 3, 27А, 23А, 41, 19а, 48, 15, 50 А, 21А, 1, 6, 18, 2б, 8, 20, 10, 12А, 28, 12, 24, 14, 4, 16, 26, 22, 52
- Хаджибеевская дорога 14, 217а, 27в, 31, 14а, 20, 16, 4, 29, 12, 21, 8, 17а, 2, 15, 8А, 23, 27а, 25, 6, 18, 17, 495, 431, 485, 511, 475, 463, 505, 483, 439, 449, 507, 429, 457, 469, 445, 453, 481а, 429а, 501, 433, 481, 513, 447, 487а, 491, 437, 427, 435, 509, 451, 471, 489, 477, 467а, 499, 465, 461, 493а, 473, 473а, 491а, 443, 497, 427а, 459, 487, 441, 479, 485а, 467, 453а, 325, 327, 357б, 361а, 355, 345, 339, 307а, 331, 335а, 341а, 341, 351, 309, 353, 357а, 311а, 343, 303, 317, 333, 311, 359, 307, 349, 335, 329, 299, 297, 315, 361, 305, 357, 347, 319, 363, 315в, 321, 301, 317а, 315а, 337, 313, 383, 373, 391, 417, 423, 407, 379а, 379, 19, 399, 381, 365, 375, 415, 405, 385, 397, 413, 403, 389, 395, 421, 401, 411, 387, 377а, 367, 365а, 371, 393, 377, 409, 419, 39_1, 69, 67, 87, 39, 59, 33, 37, 79, 99, 159, 151а, 143, 135, 28, 107а, 165, 145, 105, 133, 151, 153, 137, 163, 123а, 157, 24_1, 147, 161, 93, 24, 267а, 239а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189_191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 179, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 369
- Хаджибеевская улица 4
- Церковная улица 53
- Черняховского улица 24
- Чкалова улица (Усатово) 27А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61А, 44/а, 66А, 33в, 60а, 38а, 33а, 2а, 50Б, 54а, 21а, 64а, 27б, 42, 29а, 55а, 54г, 50А, 62А, 43, 35а, 49, 47, 61, 60, 64, 72, 57, 51, 56, 54, 50, 58, 68, 48, 65, 45, 59, 53, 55, 46, 44, 52, 62
- Шахтная улица 1а, 22б, 8а, 1г, 3, 18, 9а, 9, 1д, 6, 8б, 7, 1, 1б, 16, 1в, 3а, 22, 2, 5А, 2а, 18а, 5, 24, 7а, 12, 9б, 14, 4, 22а, 24а, 20, 8, 10, 8 в, 13а
- Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28
- Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 3б, 3и, 3в, 3е, 3з, 7в, 7г, 10В/3, 3г, 3ж, 7а, 3д, 6, 7, 8, 9
- Школьный переулок 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13а, 5а, 4а, 7, 2А, 10а, 17а, 8, 9, 10, 13, 15, 17.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58а, 50а, 47А, 4 -а Приміська, 58, 48А, 51А, 52А, 71А, 45А, 77А, 64б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б
- Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1
- Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9
- Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4.
Фото: Meiji Electric Philippines
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