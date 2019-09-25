Отключение света в Одессе 25 сентября: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 25 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Балтский переулок 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2А, 27А, 14А, 25а, 30А, 18-А, 32, 34, 35, 36, 38

1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

1-й Хаджибеевский переулок 7

1-й Черноморский переулок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32_2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

1-й Школьный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32а, 1а, 24а, 9а, 2в, 5а, 7а, 4а, 17а, 24, 26, 28, 30, 32, 2а

1-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 29А, 2А, 31А, 34, 31б, 28А, 49А, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Моторный переулок 8А, 4, 12, 6А, 2, 10

2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5

2-й Хаджибеевский переулок 10

2-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 2Г, 15а, 2А, 22А, 8А, 18А, 22, 2б, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 19А

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

3-й Хаджибеевский переулок 1А, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17

3-я Станционная улица 3, 3А, 15А, 21, 9, 19, 23, 17, 5, 11, 1А, 7, 13, 1, 5А

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский переулок 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

8 Марта улица 77_5, 42, 77К, 77в, 67Б, 46А, 77Е, 77_1, 44, 77Д, 67А, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 73, 75, 771, 774, 776

Авдеева-Черноморского улица 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 157/1, 163, 122в, 122б, 157/7, 122Д, 149г, 122/3, 145а, 122а, 157/4, 159А, 126а, 147б, 147а, 147б2, 122/4, 149а, 165, 157/

Адмирала Лазарева улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2а, 8, 6Б, 35а, 23А, 8А, 53А, 2б, 6А, 12/а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 16А

Академика Глушко проспект 11д, 11е

Академика Королёва улица 5/1, 1, 3, 1А

Академическая улица 24, 26, 24А, 22, 25-ї Чапаєвської дивізії – киев, 5

Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21_2, 21а, 17, 19

Большевистский переулок 3, 6, 7, 8_1, 4, 5, 10

Выездная улица 2, 10А, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11

Гагарина улица 87А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 13А, 59А, 65А, 8А, 2а, 49А, 49Б, 61А, 11А, 79А, 55, 2Б, 2Д, 2к, 112_1, 43а, 7А, 104а, 128/а, 24А, 117б, 107б, 23б, 32А, 19а, 125А, 158а, 168А, 22А, 118а, 146А, 174А, 150А, 107а, 8Б, 18А, 27А, 99а, 23А, 89А, 75А, 85а, 148А, 109А, 132Б, 138Б, 152А, 132а, 97а, 133а, 68А, 115_Б, 25_А, 142А, 2Г, 92а, 76Б, 115_А, 76а, 117А, 53а, 144а, 146б, 168б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174

Газовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4_1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Генуэзская улица 20

Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 12а, 263а, 259а, 299а, 153б, 201а, 171, 3А, 7в, 64а, 118а, 49в, 3б, 11а, 33а, 10а, 4а, 43а, 299б, 161а, 19А, 4А, 33_1, 124а, 171а, 3а, 42А, 5а, 305а, 64б, 277а, 2а, 72а, 112б, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319

Горького улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 1б, 7, 2а, 4а, 14б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22

Дворянская улица 28, 30, 31, 33

Жевахова улица 4а, 5, 7, 8, 11, 12, 11_1, 4, 9

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Каменистая улица 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1г, 1а, 28а, 21а, 2в, 1в, 1б, 22а, 1е, 2б, 20а, 17А, 8а, 49б, 26, 32а, 28, 53, 18, 21, 59, 49, 55, 61, 17, 19, 22, 51, 66, 77, 63, 16, 75, 57

Кирова (Усатово) улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20а, 47/Б, 71б, 59А, 67/Б, 47/А, 71/А, 51/А, 29А, 40а, 1А, 23в, 19А, 17А, 23Г, 21Б, 23Б, 40, 23/А, 27А, 37А, 67/А, 35В, 34_А, 35а, 25А, 15а, 63А, 21А, 43А, 17Б, 65а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79

Комсомольская улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 50А, 98а, 35Б, 44А, 36А, 8А, 57а, 16А, 60А, 38а, 5В, 2А, 98б, 36б, 13а, 9А, 19а, 68, 110А, 42а, 100А, 5а, 14а, 5б, 102Б, 102а, 116А, 90а, 42/а, 30а, 4А, 7А, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116

Космонавта Комарова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2б, 18, 17А, 2В, 9А, 21А, 2А, 5А, 22А, 18/а, 21в, 12А, 5Б, 4А, 19А, 26А, 25а, 22В, 3А, 12б, 8А, 6Б, 19б, 4/б, 6А, 11А, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 1А

Краснова улица 11, 13, 15, 17, 11А

Красный переулок 2, 3, 14а, 3а, 4а, 2а, 13а, 2б, 4, 9а, 1а, 6, 11а, 17, 10, 11, 5, 9, 16, 15, 7, 13, 14, 12

Лева Семиренка 1, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5А, 30а, 49а, 41а, 2Д, 24а, 29б, 31а, 3а, 33б, 28б, 47а, 51а, 33а, 49б, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 11а

Луганская улица 14Б

Лысенко улица 15, 12а, 26а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 16, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20

Льва Семеренка 13

Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А

Михаила Грушевского улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6а, 15а, 16б, 48б, 19а, 30, 30б, 18а, 16а, 5а, 47а, 30а, 48в, 1б, 48а, 1г, 24а, 45а, 23а, 26а, 1в, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65

Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Нежинская улица 40, 42

Новосельского улица 65, 67, 70, 72, 78, 80, 64б, 64а, 66

Озерный переулок 1А

Осипова улица 4, 6, 8, 10, 13

Партизанская улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10а, 8а, 10в, 30, 4а

переулок Юрия Касима 2, 3, 2а, 5а, 3а, 1, 4, 5б, 5

Пироговская улица 7/9

Профессора Карышковского улица 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 22а, 4_2, 23А, 12_14, 17а, 25_27, 30а, 28, 23Б, 8А, 14А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Пушкинская улица 31, 9а, 9, 33

Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 305а, 16а, 2г, 5а, 65, 1ж, 2а, 1б, 210а, 3а, 1в, 7б, 182а, 220а, 1а, 47а, 307а, 152а, 8а, 2в, 323а, 45а, 275а, 313а, 27а, 228а, 285а, 313б, 168а, 2б, 315б, 343а, 225а, 54б, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339

Селекционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40А, 2Г, 23а, 22А, 13, 43а, 18А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Спортивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 14, 8а, 3а, 14а, 16, 7а

Станкостроительная улица 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19

Столбовая улица 18д, 2, 9/Б, 9а, 5Б, 18А, 18б, 18А/1, 1б, 18е, 3, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Тихий переулок 5б, 12а, 12, 22, 4, 5а, 24, 11, 2а, 14, 7а, 24а, 5, 10, 20, 2, 5д, 18, 9, 30, 9а, 7, 6, 28, 3, 14а, 17а, 16а, 26, 1, 26а, 16, 8

Толбухина улица 120в, 142, 126е, 132-Е, 126, 136, 132Е, 128а, 132Г

Тракторна вулиця 36, 2А, 30, 32, 38, 42, 34, 50, 7а, 19, 43, 27, 5, 51, 35, 51а, 39-А, 11, 47, 19б, 37, 39, 23, 44, 25, 54, 15А, 31, 45-А, 9, 46, 40, 13, 45, 17, 33, 48 А, 3, 27А, 23А, 41, 19а, 48, 15, 50 А, 21А, 1, 6, 18, 2б, 8, 20, 10, 12А, 28, 12, 24, 14, 4, 16, 26, 22, 52

Хаджибеевская дорога 14, 217а, 27в, 31, 14а, 20, 16, 4, 29, 12, 21, 8, 17а, 2, 15, 8А, 23, 27а, 25, 6, 18, 17, 495, 431, 485, 511, 475, 463, 505, 483, 439, 449, 507, 429, 457, 469, 445, 453, 481а, 429а, 501, 433, 481, 513, 447, 487а, 491, 437, 427, 435, 509, 451, 471, 489, 477, 467а, 499, 465, 461, 493а, 473, 473а, 491а, 443, 497, 427а, 459, 487, 441, 479, 485а, 467, 453а, 325, 327, 357б, 361а, 355, 345, 339, 307а, 331, 335а, 341а, 341, 351, 309, 353, 357а, 311а, 343, 303, 317, 333, 311, 359, 307, 349, 335, 329, 299, 297, 315, 361, 305, 357, 347, 319, 363, 315в, 321, 301, 317а, 315а, 337, 313, 383, 373, 391, 417, 423, 407, 379а, 379, 19, 399, 381, 365, 375, 415, 405, 385, 397, 413, 403, 389, 395, 421, 401, 411, 387, 377а, 367, 365а, 371, 393, 377, 409, 419, 39_1, 69, 67, 87, 39, 59, 33, 37, 79, 99, 159, 151а, 143, 135, 28, 107а, 165, 145, 105, 133, 151, 153, 137, 163, 123а, 157, 24_1, 147, 161, 93, 24, 267а, 239а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189_191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 179, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 369

Хаджибеевская улица 4

Церковная улица 53

Черняховского улица 24

Чкалова улица (Усатово) 27А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 61А, 44/а, 66А, 33в, 60а, 38а, 33а, 2а, 50Б, 54а, 21а, 64а, 27б, 42, 29а, 55а, 54г, 50А, 62А, 43, 35а, 49, 47, 61, 60, 64, 72, 57, 51, 56, 54, 50, 58, 68, 48, 65, 45, 59, 53, 55, 46, 44, 52, 62

Шахтная улица 1а, 22б, 8а, 1г, 3, 18, 9а, 9, 1д, 6, 8б, 7, 1, 1б, 16, 1в, 3а, 22, 2, 5А, 2а, 18а, 5, 24, 7а, 12, 9б, 14, 4, 22а, 24а, 20, 8, 10, 8 в, 13а

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28

Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 3б, 3и, 3в, 3е, 3з, 7в, 7г, 10В/3, 3г, 3ж, 7а, 3д, 6, 7, 8, 9

Школьный переулок 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13а, 5а, 4а, 7, 2А, 10а, 17а, 8, 9, 10, 13, 15, 17.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58а, 50а, 47А, 4 -а Приміська, 58, 48А, 51А, 52А, 71А, 45А, 77А, 64б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9

Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4.

Фото: Meiji Electric Philippines