Отключение света в Одессе: 25 марта обесточат несколько сотен домов (адреса)

Завтра, в четверг, 25 марта, в Одессе останутся без электроснабжения десятки улиц во всех районах города.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
По данным энергетиков компании «ДТЭК Одесские электросети», причина отключения – плановые работы на электросетях.
В частности, света не будет по таким адресам:
1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
С 08:30 до 17:00;
1-й переулок 8 Марта, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10
С 08:30 до 17:00;
1-й Февральский переулок, 1, 3, 5, 7
С 08:30 до 17:00;
1-й Флотский переулок, 5, 7, 7а
С 08:30 до 17:00;
1-й Черноморский переулок, 3, 44а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 4, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32/2, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42б, 44, 18
С 08:30 до 17:00;
1-я линия 8 Марта, 1, 24а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а
С 08:30 до 17:00;
10-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5б, 9, 6а, 5а, 7а, 1а, 13а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
С 08:30 до 17:00;
11-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1а, 14а, 18а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28
С 09:00 до 17:00;
12-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 9а, 3а, 18а, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
С 09:00 до 17:00;
13-й Черноморский переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 10а, 5а, 11а, 22, 39а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
С 08:30 до 17:00;
2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 12а, 14, 1а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
С 08:30 до 17:00;
2-й Морской переулок, 2, 7
С 09:00 до 17:00;
2-й переулок 8 Марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а
С 08:30 до 17:00;
2-й Февральский переулок, 1, 1а, 5, 7, 7а
С 08:30 до 17:00;
2-й Флотский переулок, 3, 4, 8
С 08:30 до 17:00;
2-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а, 22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34
С 08:30 до 17:00;
2-я линия 8 Марта, 1, 109а, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109/1, 109/2, 9
С 08:30 до 17:00;
2-я Пересыпская улица, 32, 34
С 08:30 до 17:00;
3-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3а, 5а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
С 08:30 до 17:00;
3-й переулок 8 Марта, 4, 5, 6, 8, 10
С 08:30 до 17:00;
3-й Флотский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
С 08:30 до 17:00;
3-й Черноморский переулок, 31а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5а, 5б, 24а, 32а, 34, 16а
С 08:30 до 17:00;
3-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
С 08:30 до 17:00;
3-я Пересыпская улица, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27
С 08:30 до 17:00;
4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14
С 08:30 до 17:00;
4-й переулок 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10
С 08:30 до 17:00;
4-й Флотский переулок, 1
С 08:30 до 17:00;
4-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 2а, 21, 10а, 15а, 41/а, 32/а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
С 08:30 до 17:00;
4-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 2а1, 1а, 14а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
С 08:30 до 17:00;
4-я Пересыпская улица, 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
С 08:30 до 17:00;
5-й Балтский переулок, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 12а, 19а, 17, 19, 21, 23, 25
С 08:30 до 17:00;
5-й переулок 8 Марта, 4, 6, 8, 9
С 08:30 до 17:00;
5-й Черноморский переулок, 1, 19/10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 11, 13, 6
С 08:30 до 17:00;
5-я линия 8 Марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
С 08:30 до 17:00;
6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 16а, 21/а, 23, 18а, 31б, 31а, 29а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
С 08:30 до 17:00;
6-й переулок 8 Марта, 4, 8, 9, 10, 11
С 08:30 до 17:00;
6-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
С 08:30 до 17:00;
6-я Пересыпская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 11а, 16а, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
С 08:30 до 17:00;
7-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 12а, 8а
С 08:30 до 17:00;
7-й переулок 8 Марта, 5, 6, 7, 8, 9
С 08:30 до 17:00;
7-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, а, б, 2а, 1а, 6а, 4, 5, 6, 7, 8
С 08:30 до 17:00;
7-я Пересыпская улица, 6, 50а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 36, 38, 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 24
С 08:30 до 17:00;
8 Марта улица, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 37/2, 37а, 37б, 37в, 21/2, 21а, 29а, 50, 7/1, 43а, 23а, 14а, 45а, 9а, 46а, 15а, 47а, 35а, 20а, 37/1, 99а, 95а, 85а, 81а, 80а, 77к, 77е, 77д, 77в, 77/5, 77/1, 67а, 67б, 76-78, 76/78, 74б, 74а, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776
С 08:30 до 17:00;
8 Марта улица, 98, 187б, 104, 105, 105а, 107, 109, 109в, 110, 111, 111а, 111б, 112, 113, 113в, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122/1, 122а, 123, 124, 125, 125а, 127, 129, 102, 131а, 133, 135, 137, 139, 139а, 141, 143, 143а, 145а, 147, 149, 151, 153, 157, 161а, 163, 165, 169, 169а, 171, 171а, 173, 177, 177а, 179, 179а, 181а, 183, 185, 131
С 09:00 до 17:00;
8-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
С 08:30 до 17:00;
8-й переулок 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
С 08:30 до 17:00;
8-й Черноморский переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 19а, 9а, 9в, 25/1, 27, 1а, 44б, 28а, 44а/1, 44а, б, 36а, 34а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54
С 08:30 до 17:00;
8-я Пересыпская улица, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
С 08:30 до 17:00;
9-й переулок 8 Марта, 1, 47/1, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 15, 17, 47, 8
С 08:30 до 17:00;
9-й Черноморский переулок, 2, 4, 4/2
С 09:00 до 17:00;
9-й Черноморский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
С 08:30 до 17:00;
Аграрная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5а, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
С 08:30 до 17:00;
Аркадиевский переулок, 1, 3, 5, 3/4, 3б, 4/6, 6, 5/7, 5/77, 5/7а, 5/7б, 5/7в, 5/7г, 5/7д, 5/7е, 5/7ж, 1/3, 6/2, 24а, 20в, 14/10, 14/14, 14/3, 14/5, 14а, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 57
С 09:00 до 17:00;
Аркадийская аллея, 1, 1/3, 3/5, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26
С 09:00 до 17:00;
Балтская дорога, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 60, 62, 58а, 67, 32а, 35а
С 08:30 до 17:00;
Балтская дорога, 153
С 09:00 до 17:00;
Балтская дорога, 40, 84а, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62/1, 64, 40а, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 64а
С 08:30 до 17:00;
Баркасный переулок, 1, 1а, 2, 4
С 08:30 до 17:00;
Большевистский переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10
С 08:30 до 17:00;
Вячеслава Кириллова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4а, 1б, 32б, 19а, 1а, 9а, 3а, 14а
С 08:30 до 17:00;
Героев обороны Одессы улица, 16, 18, 20
С 09:00 до 18:00;
Главная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 13а, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 22е, 14а, 23а, 7а, 3а, 17а, 9а, 27а, 18а, 1б, 5/5а, 18б
С 08:30 до 17:00;
Добровольского проспект, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
С 09:00 до 18:00;
Долинская улица, 13, 33/4, 14а, 17, 17/3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/1, 21
С 08:30 до 17:00;
Жевахова гора, 17, 22, 30, 81
С 08:30 до 17:00;
Жевахова улица, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 92, 49/1, 11/1, 7-9, 53/2, 53/3, 43/1, 94, 45/2, 4а, 61а, 21а, 37/39
С 08:30 до 17:00;
Закарпатская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26а, 8а, 27а, 28, 29/1, 52а, 38б, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
С 08:30 до 17:00;
Звонкая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 28а, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
С 08:30 до 17:00;
Кавказская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38а, 26а, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
С 08:30 до 17:00;
Кавказский переулок, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
С 08:30 до 17:00;
Каманина улица, 16, 17, 17/3, 18, 18а, 18б, 18в, 19
С 09:00 до 17:00;
Картамышевская улица, 12, 14
С 09:00 до 19:00;
Карьерная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а, 16а, 15а, 15б, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24
С 08:30 до 17:00;
Коллективный переулок, 1а, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 4а, 4б, 4в, 1б, 3а, 9, 12в, 2а, 10, 11, 12, 14, 16
С 09:00 до 17:00;
Кольцевая улица, 1а, 3, 6, 3а, 3б, 5б, 1б, 8д, 8б, 8, 11, 12
С 09:00 до 17:00;
Косвенная улица, 90
С 09:00 до 19:00;
Локомотивная улица, 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27
С 08:30 до 17:00;
Мичурина улица, 21, 23, 27, 29, 25б, 31, 25а, 21а, 37а, 33, 35, 37, 39, 43
С 08:30 до 17:00;
Мореходный переулок, 6, 10, 15а
С 09:00 до 17:00;
Морской переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 4а, 35/35а, 43, 1а, 33б, 12/14, 27б, 12а, 3/3, 3а, 33а, 33в, 3б, 17/, 3в, 4/13, 41а, 13а
С 09:00 до 17:00;
Навигационный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
С 08:30 до 17:00;
переулок Александра Пресича, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 7б, 2а, 24а, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26
С 08:30 до 17:00;
переулок Бориса Кифоренка, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12а, 15, 4а, 9а, 17б, 16а, 16в, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
С 08:30 до 17:00;
переулок Виктора Дихтиевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
С 08:30 до 17:00;
переулок Владимира Терещенко, 7, 13а
С 08:30 до 17:00;
переулок Игоря Киселева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12а, 19а, 33, 13а, 14а
С 08:30 до 17:00;
переулок Каманина, 7
С 09:00 до 17:00;
переулок Неплия, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
С 08:30 до 17:00;
переулок Олега Андрийца, 1, 3, 6, 7
С 08:30 до 17:00;
переулок Олега Стороженко, 2, 6, 8, 8а, 10
С 08:30 до 17:00;
переулок Юрия Асеева, 1, 57а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1а, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31
С 08:30 до 17:00;
площадь Мичурина, 2, 29А, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14/1, 14а, 17, 17а, 18, 3, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 19
С 08:30 до 17:00;
Посевная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21б, 10а, 24, 18а, 50а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
С 08:30 до 17:00;
Посмитного улица, 17, 17а
С 09:00 до 17:00;
Прокатная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 4а, 2а, 12, 1б, 1в, 3а
С 08:30 до 17:00;
Профессора Карышковского улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 22а, 14а, 23а, 23б, 27, 25/27, 17а, 8а, 48а, 47а, 30а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
С 08:30 до 17:00;
Рыночная улица, 7
С 08:30 до 17:00;
Софиевская улица, 1, 3, 7, 8, 7а, 5б, 9, 10, 11, 13, 14
С 09:00 до 19:00;
спуск 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
С 08:30 до 17:00;
Средняя улица, 45
С 09:00 до 19:00;
Университетский переулок, 3, 5, 5/1, 7
С 09:00 до 17:00;
Февральская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2а, 23а, 20/6, 32, 13а, 1а, 55а, 33а, 33б, 54а, 34а, 49а, 42б, 42а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
С 08:30 до 17:00;
Флотская улица, 2, 29а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 2а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 13
С 08:30 до 17:00;
Холмистая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
С 08:30 до 17:00;
Хуторская улица, 95е
С 08:30 до 17:00.