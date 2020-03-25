Отключение света в Одессе 25 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 119 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 25 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Вильямса улица 66Б, 66А, 66
- Академика Глушко проспект 1/3, 1/2, 1, 1/1, 1а
- Академика Королёва улица 88
- Генерала Петрова улица 74/2, 68
- Люстдорфская дорога 162.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академическая улица 16Б, 16А, 16, 16В
- Балковская улица 21, 23, 25, 27
- Богдана Хмельницкого улица 4, 6, 8, 10, 12, 14
- Заславского улица 27, 29, 31, 33, 38, 32/34
- Книжный переулок 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
- Левадная улица 12, 1В, 1, 9, 16, 1А, 8, 10, 11, 14
- Ломоносова улица 1а, 1, 4
- Малая Арнаутская улица 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119
- Мариинская улица 6
- Мечникова улица 92, 94, 98, 100
- Новощепной Ряд улица 11, 13, 19
- Пантелеймоновская улица 95
- Преображенская улица 81, 83, 85
- Скидановская улица 4, 8
- спуск Маринеско 6, 8, 10, 14, 6/8, 16, 18
- Старопортофранковская улица 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143
- Черноморского Казачества улица 100, 106, 102А, 110, 116, 100_3, 102, 104, 114
- Черняховского улица 12А, 12Б, 12, 12В, 16, 18.
С 04:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Єнергетиків 1, 2, 13
- Цементный переулок Полностью
- Щегольцова улица (Усатово) 12, 24
Фото: Змістовно
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