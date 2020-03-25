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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 25 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 25 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 119 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 25 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Вильямса улица 66Б, 66А, 66

 

  • Академика Глушко проспект 1/3, 1/2, 1, 1/1, 1а

 

  • Академика Королёва улица 88

 

  • Генерала Петрова улица 74/2, 68

 

  • Люстдорфская дорога 162.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академическая улица 16Б, 16А, 16, 16В

 

  • Балковская улица 21, 23, 25, 27

 

  • Богдана Хмельницкого улица 4, 6, 8, 10, 12, 14

 

  • Заславского улица 27, 29, 31, 33, 38, 32/34

 

  • Книжный переулок 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

 

  • Левадная улица 12, 1В, 1, 9, 16, 1А, 8, 10, 11, 14

 

  • Ломоносова улица 1а, 1, 4

 

  • Малая Арнаутская улица 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119

 

  • Мариинская улица 6

 

  • Мечникова улица 92, 94, 98, 100

 

  • Новощепной Ряд улица 11, 13, 19

 

  • Пантелеймоновская улица 95

 

  • Преображенская улица 81, 83, 85

 

  • Скидановская улица 4, 8

 

  • спуск Маринеско 6, 8, 10, 14, 6/8, 16, 18

 

  • Старопортофранковская улица 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143

 

  • Черноморского Казачества улица 100, 106, 102А, 110, 116, 100_3, 102, 104, 114

 

  • Черняховского улица 12А, 12Б, 12, 12В, 16, 18.

С 04:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Єнергетиків 1, 2, 13

 

  • Цементный переулок Полностью

 

  • Щегольцова улица (Усатово) 12, 24

Фото: Змістовно

 

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