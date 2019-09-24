Отключение света в Одессе 24 сентября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 сентября с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 51А, 62, 48А, 47А, 64б, 52А, 71А, 50а, 45А, 4 -а Приміська, 77А, 58а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5а, 5, 4а, 55/2, 2а, 9, 10, 11, 12, 55

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

3-я улица Водопьянова 9, 11, 14, 6а

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

Академика Филатова улица 47/2, 47/3, 43, 45

Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Архитекторская улица 24

Богдана Хмельницкого улица 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 18

Гагарина проспект 16/4, 16/2, 16/3, 16/1

Гайдара улица 6, 8, 10

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Мирный проспект 4, 1а, 1, 2, 3, 8

Мичурина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28а, 19а, 30а, 7а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Остапа Вишни улица 21б

Переселенская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 10а, 1б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Пишоновская улица 37

Полевая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6

Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Среднефонтанская улица 26, 57, 59, 61, 63, 30А, 30В

Среднефонтанский переулок 19, 21, 23, 25

Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Строительный переулок 4

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Тепличная улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 49В, 28, 55А, 49Б, 29а, 19а, 46а, 65а, 50а, 36а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67

Шебелинский переулок 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 14а, 19б, 26, 7а, 20а, 16а, 14в, 12а, 14б, 21а, 27, 41, 60, 10а

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.

Фото: Load Shedding Solutions