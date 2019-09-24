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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 24 сентября: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 24 сентября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 сентября с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

 

  • 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 51А, 62, 48А, 47А, 64б, 52А, 71А, 50а, 45А, 4 -а Приміська, 77А, 58а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

 

  • 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

 

  • Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

 

  • Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

 

  • Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

 

  • Короткий пререулок 2, 3, 4

 

  • Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

 

  • Минская улица 30А-1

 

  • Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

 

  • Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

 

  • Татьяны Тесс улица 60А

 

  • Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

 

  • Туристская улица 7А, 1, 2, 1Б, 7/2, 1А, 3, 4, 6, 7, 9

 

  • Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5а, 5, 4а, 55/2, 2а, 9, 10, 11, 12, 55

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 3-я улица Водопьянова 9, 11, 14, 6а

 

  • 4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

 

  • Академика Филатова улица 47/2, 47/3, 43, 45

 

  • Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

 

  • Архитекторская улица 24

 

  • Богдана Хмельницкого улица 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 18

 

  • Гагарина проспект 16/4, 16/2, 16/3, 16/1

 

  • Гайдара улица 6, 8, 10

 

  • Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

 

  • Мирный проспект 4, 1а, 1, 2, 3, 8

 

  • Мичурина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28а, 19а, 30а, 7а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30

 

  • Остапа Вишни улица 21б

 

  • Переселенская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 10а, 1б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

  • Пишоновская улица 37

 

  • Полевая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

  • Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

 

  • Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

 

  • Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

 

  • Среднефонтанская улица 26, 57, 59, 61, 63, 30А, 30В

 

  • Среднефонтанский переулок 19, 21, 23, 25

 

  • Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

 

  • Строительный переулок 4

 

  • Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

 

  • Тепличная улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 49В, 28, 55А, 49Б, 29а, 19а, 46а, 65а, 50а, 36а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67

 

  • Шебелинский переулок 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 14а, 19б, 26, 7а, 20а, 16а, 14в, 12а, 14б, 21а, 27, 41, 60, 10а

 

  • Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.

Фото: Load Shedding Solutions

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